Agentischer Handel ist Teil der nächsten Phase der Integration generativer KI in den Handel. Eine Studie des IBM Institute for Business Value aus dem Jahr 2026 ergab, dass 45 % der Verbraucher KI bereits für einen Teil des Kaufprozesses nutzen.

Die Nutzung reicht von der Interpretation von Bewertungen bis hin zur Suche nach Angeboten, was darauf hindeutet, dass sich das Verbraucherverhalten zunehmend in Richtung KI-geprägter Kaufentscheidungen verlagert. Andere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der agentische Handel bis 2030 weltweit zwischen 3 und 5 Billionen USD generieren könnte.1

Die aktuelle Welle wird geprägt von Fortschritten im Bereich der generativen KI und den dazugehörigen Ökosystemen – von OpenAI-Modellen, die in Assistenten verwendet werden, bis hin zu Einzelhandel-Integrationen, die zunehmend einen Marktplatz wie Amazon betreffen.

Frühere Generationen von KI im Einzelhandel, wie z.B. Empfehlungsmaschinen oder Chatbots, waren reaktiv und erforderten eine Schritt-für-Schritt-Eingabe durch den Menschen. Moderne agentische KI-Agenten unterscheiden sich in dreierlei Hinsicht:

Autonomie : Sie können ohne ständige Eingaben agieren, indem sie vordefinierten Frameworks und Schutzleisten folgen.

: Sie können ohne ständige Eingaben agieren, indem sie vordefinierten Frameworks und Schutzleisten folgen. Begründung : Sie passen ihre Empfehlungen und Maßnahmen an sich ändernde Bedingungen an, wie z. B. Preisänderungen oder Lagerbestandsverknappung.

: Sie passen ihre Empfehlungen und Maßnahmen an sich ändernde Bedingungen an, wie z. B. Preisänderungen oder Lagerbestandsverknappung. Interoperabilität: Sie integrieren sich in viele KI-Plattformen und Workflows über offene APIs und Open-Source-Connectors, was Automatisierung über mehrere Systeme hinweg ermöglicht.

Während frühere KI-Systeme im Handel darauf beschränkt waren, auf Anfragen zu reagieren und statische Produktvorschläge zu machen, können die heutigen Agenten als Einkaufsassistenten, Einkaufsagenten oder Handelsagenten fungieren. Sie können in Anwendungen wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity integriert werden. Durch natürliche Sprachinteraktion gleichen sie die Absicht der Anfrage mit strukturierten Produktdaten ab und verwalten Zahlungen und andere Aufgaben über E-Commerce-Plattformen und physische Einzelhandelssysteme hinweg.

Diese Einkaufsagenten empfehlen nicht nur ein Paar Schuhe, sondern navigieren auch durch E-Commerce-Plattformen, vergleichen die Preise verschiedener Händler, wenden Gutscheine an und schließen den Kauf mithilfe vorab autorisierter Zahlungsmethoden ab.

Mit der Weiterentwicklung des agentischen Handels werden sich auch das Verhalten und die Erwartungen der Verbraucher verändern. Heutzutage sind Kunden es gewohnt, eine bestimmte Website oder Plattform aufzusuchen, um nach bestimmten Produkten oder Dienstleistungen zu suchen. Aber der agentische Handel verwischt diese Grenzen und macht dieselben Produkte und Dienstleistungen über andere Wege zugänglich.

Ein Verbraucher könnte beispielsweise einen Artikel aus dem Haushalt nachbestellen, ein Hotel buchen oder ein Abonnement verlängern müssen. In einem traditionellen Modell würde er eine oder mehrere Websites besuchen, um diese Aufgaben zu erledigen. Mit Agentic Commerce kann er stattdessen einen KI-Agenten um Unterstützung bitten. Der Agent führt die Transaktion über eine Konversationsschnittstelle oder einen verbundenen Dienst durch. Der Nutzer muss nicht die Website oder App des Händlers besuchen.

Die Akzeptanz schreitet sowohl bei Unternehmen als auch bei Verbrauchern rasant voran. Viele Start-ups bieten mittlerweile bereitstellbare Komponenten für Agentenorchestrierung, -evaluation und -Governance an. Diese Komponenten basieren häufig auf Open-Source-Frameworks, um die Verwendung zu vereinfachen.