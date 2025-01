Der Kunde hat nicht immer recht.

Der Satz „Der Kunde hat immer recht“, der dem Londoner Einzelhändler Harry Gordon Selfridge aus dem frühen 20. Jahrhundert zugeschrieben wird, entstand, als Kundenservice noch nicht die Bedeutung hatte, die ihm heute zugeschrieben wird. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert waren Einkäufe größtenteils Transaktionen, die sich am Grundsatz „caveat emptor“ orientierten – frei übersetzt: „Der Käufer sei gewarnt“. Die Einzelhändler verkauften oft fehlerhafte Waren, machten überflüssige Angaben und boten wenig Unterstützung an, sodass die Käufer diese Risiken selbst tragen mussten.

Damals verkauften Händler oft minderwertige oder gefälschte Produkte, bei denen billige Stoffe und andere Materialien fälschlicherweise als hochwertig oder exotisch dargestellt wurden. Behauptungen, sie seien „von Ärzten empfohlen“ oder „wissenschaftlich bewiesen“, waren weit verbreitet – Gesundheitstonika versprachen, Beschwerden von Kopfschmerzen bis hin zu Tuberkulose zu heilen, waren aber oft medizinisch nicht fundiert und enthielten manchmal gefährliche Substanzen wie Morphium und Kokain. Chinesische Arbeiter führten Schlangenöl als traditionelles entzündungshemmendes Mittel in die USA ein, aber die amerikanischen Verkäufer ersetzten es häufig durch billigere Öle oder sogar Opium. Dies führte dazu, dass „Schlangenöl“ zu einem Begriff für gefälschte Heilmittel und „Schlangenölverkäufer“ für Verkäufer wurde, die mit fragwürdigen Produkten handeln.

In diesem unregulierten Umfeld bot sich Selfridge und anderen Pionieren des Einzelhandels, darunter Marshall Field in Chicago und John Wanamaker in Philadelphia, die Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben, indem sie sich auf die Kundenzufriedenheit konzentrierten.

Der Grundgedanke hinter „Der Kunde hat immer recht“ war revolutionär, denn er signalisierte einen Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kunden behandelten. Selfridge, Field und Wanamaker erkannten, dass dauerhafter Erfolg vom Aufbau von Vertrauen und Loyalität abhängt, was bedeutete, dass sie auf Kundenbeschwerden eingingen und die Kunden mit Würde und Respekt behandelten, selbst wenn die Beschwerden der Kunden unangemessen erschienen. Mitarbeiter wurden ermutigt, eine einladendere Customer Experience zu schaffen. Dieser Wandel trug dazu bei, ein neues Zeitalter des Handels einzuleiten, das auf Vertrauen und Folgegeschäften beruhte.

Mit der Zeit wurde das Prinzip „Der Kunde hat immer recht“ dahingehend kritisiert, dass es unrealistische Forderungen und sogar missbräuchliches Verhalten ermöglicht. Inzwischen bevorzugen viele Unternehmen einen ausbalancierten Ansatz und betonen stattdessen, dass „der Kunde es verdient, gehört zu werden“. Mit dieser Sichtweise wird die Kundenzufriedenheit aufrechterhalten, während gleichzeitig die Mitarbeiter respektiert und gesunde Grenzen gesetzt werden.