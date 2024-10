Die Automatisierung von Geschäftsprozessen (auch als eine Art Business Process Outsourcing bezeichnet) ist in allen Branchen weit verbreitet und minimiert manuelle Aufgaben in der Buchhaltung, im Personalwesen, in der IT und in vielen weiteren Bereichen. Jetzt ernten die Fachleute für Beschaffung und Einkauf die Früchte dieser Automatisierung: Sie optimieren Workflows, steigern den Gewinn und finden neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Beschaffungsteams automatisieren Prozesse wie die Datenanalyse sowie das Lieferantenbeziehungs- und Transaktionsmanagement.

Der IBM Sterling Transaction Manager automatisiert beispielsweise manuelle Transaktionen zwischen Unternehmen und Lieferanten. Dies hilft, Fehler zu reduzieren, um die Datenqualität und die Reaktionszeiten auf Fragen zu verbessern, was wiederum die Zufriedenheit von Kunden und Lieferanten erhöht. Darüber hinaus reduziert die Automatisierung von Transaktionen den Personalbedarf für die Aufnahme neuer Lieferanten, sodass sich diese auf höherwertige Aufgaben konzentrieren können.