In den 1990er Jahren dezimierte die Weißfleckenkrankheit ganze Garnelenfarmen in ganz Asien. Um Krankheiten zu bekämpfen und zu verhindern, hat ein Großteil der weltweiten Garnelenindustrie damit begonnen, Antibiotika in das Wasser zu geben, in dem die Garnelen gezüchtet werden. Die ecuadorianische Garnelenindustrie hat eine andere Taktik gewählt.

„Wir haben dem Tier geholfen, seine eigene Resistenz zu entwickeln“, sagt Camposano. „Jahrzehnte später ist die Resistenz der ecuadorianischen Garnelen natürlich, ein Ergebnis der eigenen genetischen Fähigkeit der Tiere, Krankheiten zu widerstehen und zu tolerieren. Ein Teil davon ist das Garnelenfutter, das für ein gesundes Immunsystem der Tiere entscheidend ist.“

Die Antibiotikakonzentration in der tierischen Lebensmittelproduktion ist seit langem ein Anliegen der Forscher. Studien zeigen, dass bereits geringe Mengen zur Entwicklung einer Antibiotikaresistenz beim Menschen führen können.