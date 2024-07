Für Gesundheitssysteme, Krankenhäuser und Service-Anbieter war es noch nie wichtiger, kritische Ressourcen und Services zum Schutz von Patienten und Gesundheitspersonal aufrechtzuerhalten. Mit einer resilienteren Lieferkette können Sie Bestandsverluste reduzieren, indem Sie genau wissen, wo sich lebenswichtige Materialien in den isolierten Systemen des Netzwerks befinden. Eine Automatisierung repetitiver Bestandsaufgaben führt zu höherer Produktivität und Mitarbeiterbindung, da der Fokus auf dem liegt, was wirklich zählt: die Qualität der Patientenversorgung.



IBM® Supply Chain Control Tower wird durch KI unterstützt und bietet Ihnen die proaktiven Erkenntnisse, Benachrichtigungen und Statusaktualisierungen, die Sie zur Überwachung Ihres Inventars brauchen, unabhängig davon, wo es sich befindet. Die Implementierung eines Transparenzmanagementsystems hilft Ihnen bei der Vorhersage von Störungen, indem Sie die Auswirkungen von Nachfrage und externen Ereignissen erkennen und verstehen und auf der Grundlage von Empfehlungen Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen zu mildern. So können Sie schneller auf Veränderungen reagieren und die Patientenversorgung verbessern, während Sie einen Beitrag zur Kostenreduzierung leisten.