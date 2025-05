Top-Beschaffungstrends

Diese neuen Technologien verändern die Beschaffungspraktiken in rasantem Tempo und machen sie zu einem der wichtigsten Trends in diesem Bereich. Fortschritte in der Automatisierung und KI bieten das Potenzial, die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Effizienz zu steigern und letztendlich die Beschaffungsstrategien neu zu gestalten. Durch den Einsatz von KI-Technologien in ihren Prozessen können Beschaffungsteams datengesteuerte Entscheidungen treffen, z. B. zur Vorhersage von Nachfrageschwankungen oder zur Identifizierung der zuverlässigsten Lieferanten. Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) können die Auswahl von Lieferanten optimieren, Verträge aushandeln und sogar Betrug erkennen.

Die generative KI (Gen AI), die auf diesen Fähigkeiten aufbaut, geht noch einen Schritt weiter und ermöglicht die Erstellung maßgeschneiderter Beschaffungslösungen. Beispielsweise berücksichtigt ein Gen-KI-Tool ständig die spezifischen Bedürfnisse und Ziele eines Unternehmens. Anschließend können Verträge erstellt, Lieferkette-Modelle entworfen und Kaufstrategien entwickelt werden, die genau auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Darüber hinaus kann die KI der neuen Generation vorausschauende Analyse für forecasting nutzen, was dazu beiträgt, Störungen in der Lieferkette zu mildern. Dieses Maß an Anpassung kann Workflows rationalisieren und Beschaffungsexperten von transaktionalen Aufgaben in strategischere Rollen bringen.