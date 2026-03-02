So verbessern Sie die Bewerbererfahrung mit KI

Heutzutage bezeichnet der Begriff „Bewerbererfahrung“ die Eindrücke und Einstellungen, die Arbeitssuchende im Rahmen des Rekrutierungs- und Einstellungsprozesses durch die Interaktion mit einem Unternehmen entwickeln. Er umfasst jeden Kontaktpunkt, den ein Bewerber mit einem Unternehmen hat, beginnend mit dem Moment, in dem er zum ersten Mal auf eine Stellenanzeige stößt. Die Bewerbererfahrung erstreckt sich über den gesamten Bewerbungsprozess hinweg, einschließlich Vorauswahl, Vorstellungsgespräche, Verhandlungen über das Stellenangebot und schließlich die Einarbeitung oder die Ablehnung.

Im Gegensatz zur Customer Experience, die seit Jahrzehnten erforscht wird, ist die Bewerbererfahrung ein relativ neues Forschungsgebiet. Ihre Bedeutung hat jedoch dramatisch zugenommen. Dieser Anstieg ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass der Arbeitsmarkt immer wettbewerbsintensiver geworden ist, da der Wert der Belegschaft im Technologiebereich die Qualifikationen der allgemeinen Erwerbsbevölkerung übertrifft.

Laut Deloitte wird die Nachfrage nach Arbeitsplätzen im Technologiebereich in den Vereinigten Staaten bis 2034 auf 7,1 Millionen steigen. Gleichzeitig erwarten Spitzenkandidaten von Arbeitgebern zunehmend dieselbe Transparenz und individuelle Betreuung, die sie von führenden Verbrauchermarken gewohnt sind. Flexibilität im Einstellungsprozess ist in der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt von entscheidender Bedeutung geworden.

Die Bewerbererfahrung wird von mehreren miteinander verknüpften Faktoren geprägt:

Sind Stellenanzeigen und Karriereseiten leicht zugänglich?

Ist der Bewerbungsprozess intuitiv?

Sind die Interviewer professionell und gut vorbereitet?

Wie offen ist die Entscheidungsfindung?

Im Kern beruht eine positive Bewerbererfahrung darauf, dass man den Bewerbern bei jedem Kontakt Respekt und Würde entgegenbringt – auch jenen, die nicht ausgewählt werden.