Seit 2016 ist msg von 3.500 Mitarbeitern auf eine Belegschaft von heute 8.000 gewachsen. Diese Expansion führte dazu, dass das achtköpfige Personalbeschaffungsteam jährlich Hunderte von Stellen besetzen und durchschnittlich 1.000 Bewerber pro Monat verwalten musste.

Das ist eine komplizierte Aufgabe, die noch dadurch erschwert wird, dass die Personalbeschaffung im Unternehmen zentralisiert ist. Hierbei geht es um das Auffinden und die Vermittlung qualifizierter Bewerber für Positionen in der gesamten Unternehmensgruppe, die ein ganzheitliches Leistungsspektrum aus kreativer, strategischer Beratung sowie intelligenten, nachhaltigen IT-Lösungen mit Mehrwert bietet.



msg hat sich in den vergangenen 40 Jahren einen hervorragenden Ruf als Branchenspezialist erarbeitet und möchte diese Position behaupten. Dies geschieht durch die Rekrutierung von Personen mit dem entsprechenden Fachwissen und deren präzise Platzierung in einer Vielzahl von IT-, Beratungs-, Einstiegs- und Führungspositionen in verschiedenen Branchen. Zu diesen Branchen gehören der Automobilbau, Finanzdienstleistungen, Lebensmittel, Versicherungen, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Fertigung, öffentlicher Sektor, Telekommunikation, Reisen und Logistik sowie Versorgungsleistungen.



„Wir haben viele Unternehmensbereiche mit vielen offenen Stellen“, so Holger Hornik, Leiter des Unternehmensbereichs KI and Data Analytics bei msg. „In unserem komplexen Geschäft war es eine schwierige Aufgabe, die richtigen Bewerber für die entsprechenden Positionen zu finden.“



Ein Teil der Herausforderung bestand darin, die Lebensläufe aller einzelnen Bewerber manuell zu prüfen und mit einer Datenbank mit Hunderten von offenen Stellen abzugleichen. Dies war eine zeitaufwändige Tätigkeit, die den Bewerbungsprozess für Recruiter und Arbeitssuchende gleichermaßen verlangsamte. Bei mehreren ähnlichen Stellenangeboten in verschiedenen Unternehmensbereichen war das System der Zuordnung eines Bewerbers zur perfekten Stelle zudem anfällig für menschliche Fehleinschätzungen.



Christian Hertlein, Lead Consultant bei msg, erklärt: „Es kann sein, dass in einem Unternehmensbereich eine Stelle für einen ‚Watson Senior Consultant‘ frei ist, während in einer anderen Abteilung ein ‚Watson Senior Solution Consultant‘ gesucht wird. Das Personalbeschaffungsteam stand nun vor der schwierigen Aufgabe, zu entscheiden, welche Abteilung den Lebenslauf des Bewerbers erhalten soll.“



Darüber hinaus musste das Team Hunderte von Telefonanrufen von Bewerbern beantworten, die sich über den aktuellen Stand ihrer Bewerbungen erkundigen wollten.



Da msg jedes Jahr um Tausende neue Mitarbeiter einstellt, erwies sich die traditionelle Methode zur Personalbeschaffung für das zukunftsorientierte Unternehmen als ineffizient. Laut Hertlein hatte msg zwei Möglichkeiten: „Wir hätten das Personalbeschaffungsteam aufstocken und unsere Abläufe auf die gleiche Weise weiter betreiben können. Die zweite Möglichkeit war, uns auf neue Technologien zu konzentrieren, um einen Teil der Arbeit auf die Bewerber zu verlagern – und so bessere Informationen und einen besseren Abgleich der Lebensläufe zu erhalten, während wir den ganzen Prozess schneller erledigen.“