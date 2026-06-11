Im Kern ist die Tokenisierung die Darstellung von Eigentumsrechten an Finanzanlagen wie Bargeld, Wertpapieren oder Immobilien in Form digitaler Token. Im Kern ist die Tokenisierung die Darstellung von Eigentumsrechten an Finanzanlagen wie Bargeld, Wertpapieren oder Immobilien in Form digitaler Token.

Die tatsächlichen Auswirkungen gehen jedoch weit über eine schnellere Abwicklung hinaus.



Die Tokenisierung hat das Potenzial, die Funktionsweise von Liquidität und den Zugang dazu grundlegend zu verändern. Anstatt auf zahlreiche Zwischenstellen und manuelle Abstimmungen angewiesen zu sein, können Märkte Transaktionen nahezu in Echtzeit und mit weniger Reibungsverlusten koordinieren.

Dieser Wandel könnte die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Finanzdienstleistungssektor verändern, den Weg für neue Geschäftsmodelle ebnen und die Rolle der Banken im Wertetransfer neu definieren. Diese Entwicklung ist der Grund, warum viele Führungskräfte im Bankensektor die Tokenisierung mittlerweile nicht mehr als Nischeninnovation, sondern als strategische Priorität betrachten.