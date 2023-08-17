Digitale Zentralbankwährungen und Blockchain ermöglichen die Zukunft des Zahlungsverkehrs

Eine Person, die mit einem Handy kontaktlos per Kreditkarte bezahlt, und unzählige erhabene Linien als Hintergrund

Die Finanzwelt wurde durch die Blockchain-Technologie revolutioniert, die Peer-to-Peer-Transaktionen ohne die Notwendigkeit von Zwischenhändlern ermöglicht hat. Die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen hat der Blockchain-Technologie eine neue Dimension hinzugefügt, die die Zukunft des Zahlungsverkehrs für Unternehmen und Privatpersonen verändert.

Vor einiger Zeit haben Banken und Regierungen damit begonnen, ihre Aufmerksamkeit auf den Einsatz digitaler Assets in ihren Betrieben und Volkswirtschaften zu richten. Die Durchführungsverordnung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, „Responsible Development of Digital Assets“, ist ein Beispiel für die öffentliche Anerkennung der Notwendigkeit einer umsichtigen Entwicklung solcher Assets. Banken und Regierungen suchen aktiv nach CBDC, weil es eine sicherere Alternative zu Krypto ist.

Digitale Währung und Blockchain führen zu mehr Integrität und Effizienz

CBDC ist eine digitale Form von Fiat-Geld, das von Zentralbanken ausgegeben wird. Es ist als digitale Darstellung der physischen Währung des Landes konzipiert. Im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum wird die CDBC von der Regierung unterstützt und ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Ziel der CBDC ist es, die Effizienz des Zahlungsverkehrs zu verbessern und die Kosten für das Drucken, Speichern und den Transport von physischem Bargeld zu senken.

CBDC arbeitet in einem sicheren, transparenten Blockchain-Netzwerk und nutzt die Blockchain-Technologie, um eine unveränderliche Aufzeichnung aller Transaktionen zu erstellen. Dies bedeutet, dass alle Transaktionen in einem dezentralen Hauptbuch aufgezeichnet werden, so dass es unmöglich ist, die Daten zu verändern oder zu manipulieren.

Andererseits verwendet die Blockchain eine Distributed-Ledger-Technologie (DLT), die sichere und transparente Aufzeichnung von Transaktionen ermöglicht. Es besteht aus einem dezentralen Netzwerk von Computern, von denen jeder eine Kopie des Hauptbuches verwaltet. Jedes Mal, wenn eine neue Transaktion zum Hauptbuch hinzugefügt wird, verwendet das Computernetzwerk komplexe kryptografische Algorithmen, um sie so zu Verify und der bestehenden Transaktionskette hinzuzufügen, dass die Integrität des Hauptbuches gewährleistet ist.

Die Blockchain-Technologie zeichnet sich durch ihre Transparenz, Sicherheit und Unveränderbarkeit aus. Die in der Blockchain aufgezeichneten Transaktionen sind für alle Teilnehmer des Netzwerks sichtbar, was es zu einem hochtransparenten System macht. Diese Technologie hat zahlreiche potenzielle Anwendungen in den Branchen der Finanzdienstleistungsindustrie, Lieferkette, Abstimmungssysteme und mehr. Sie gilt als vielversprechende Technologie, um die Transparenz zu erhöhen, Betrug zu reduzieren und sichere Peer-to-Peer-Transaktionen ohne die Notwendigkeit von Zwischenhändlern zu ermöglichen.

CBDC und die sichere, inklusive Zukunft des Zahlungsverkehrs

CBDC hat das Potenzial, die Zukunft des Zahlungsverkehrs zu verändern. Es kann verwendet werden, um programmierbares Geld zu schaffen, das nur für bestimmte Dinge ausgegeben werden kann. So könnte eine Regierung zum Beispiel ein Konjunkturpaket herausgeben, das nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden kann. Dies würde sicherstellen, dass das Geld in der vorgesehenen Weise ausgegeben wird, und das Betrugsrisiko verringern.

Außerdem kann CBDC die finanzielle Inklusion verbessern. Nach Angaben der Weltbank haben rund 1,7 Milliarden Menschen keinen Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen. CBDB kann dieses Problem lösen, indem es eine digitale Währung bereitstellt, die jeder mit einem Smartphone nutzen kann, ohne dass ein Bankkonto erforderlich ist.

Wenn ein CBDC-Inhaber sein Telefon als Medium für Transaktionen verwendet, ist wichtig, eine starke Verbindung zwischen seiner digitalen Identität und dem von ihm verwendeten Gerät herzustellen. Diese Verbindung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die richtige Partei an der Transaktion beteiligt ist, das Betrugsrisiko verringert und das Vertrauen in das digitale Finanzökosystem fördert. Dennoch können Tablets und digitale Identitäten zusammenarbeiten, um die finanzielle Inklusion zu verbessern. Hier sind einige zu beachtende Punkte:

  • Zuverlässige Identifizierung: Die digitale Identität bietet ein Mittel zur zuverlässigen Identifizierung von Personen, die an Finanztransaktionen beteiligt sind. Durch die Verknüpfung der eindeutigen digitalen Identität einer Person mit ihrer CBDC-Wallet kann die Zentralbank ihre Identität authentifizieren und Vertrauen in das digitale Zahlungssystem aufbauen.
  • Zugang zu Finanzdienstleistungen: Viele Menschen, insbesondere in unterversorgten oder abgelegenen Gebieten, haben keinen Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen. Durch die Ermöglichung von CBDC-Transaktionen auf Mobiltelefonen können Privatpersonen am formellen Finanzsystem teilnehmen, ohne ein physisches Bankkonto zu benötigen. Dadurch werden die Finanzdienstleistungen auf Bevölkerungsgruppen ohne oder mit unzureichender Bankverbindung ausgeweitet und so die finanzielle Inklusion gefördert.
  • Sichere Transaktionen: Durch die Sicherung der digitalen Identität und die Authentifizierung des Geräts werden CBDC-Transaktionen sicherer. Es stellt sicher, dass nur autorisierte Personen auf die CBDC-Wallet auf ihrem Telefon zugreifen und sie nutzen können, wodurch das Risiko von Identitätsdiebstahl und Betrug verringert wird. Diese Sicherheit schafft Vertrauen in das System und ermutigt Einzelpersonen, CBDC einzuführen und digitale Finanztransaktionen durchzuführen.
  • Inklusives digitales Ökosystem: Wenn CBDC mit digitaler Identität gekoppelt ist, kann es die Interoperabilität zwischen verschiedenen digitalen Finanzdienstleistungen ermöglichen. Es ermöglicht Einzelpersonen, ihre CBDC-Wallet mit anderen digitalen Plattformen wie E-Commerce, digitaler Kreditvergabe oder Versicherungsdienstleistungen zu verbinden. Diese Integration schafft ein integratives digitales Ökosystem, das Einzelpersonen einen bequemen und sicheren Zugang zu einer Reihe von Finanzdienstleistungen ermöglicht.

Darüber hinaus kann CBDC das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verringern. Mithilfe von Blockchain-Technologie kann eine unveränderliche Aufzeichnung aller Transaktionen erstellt werden, was die Verfolgung von Geldbewegungen und die Identifizierung verdächtiger Aktivitäten erleichtert.

CBDC stellt eine große Chance für die Finanzbranche dar

CBDC ist eine relativ neue Entwicklung in der Finanzwelt, und ihr Aufkommen hat mehrere Möglichkeiten auf dem Markt geschaffen:

  • Verbesserte Zahlungssysteme: CBDC kann Zahlungssysteme verbessern, indem es eine sichere, schnelle und kostengünstige Zahlungsmethode bereitstellt. Es kann möglicherweise Bargeld (das teurer in der Herstellung und Verwaltung ist) durch eine digitale Währung ersetzen, die leicht zwischen Parteien übertragen werden kann.
  • Gesteigerte Effizienz: CBDC reduziert den Bedarf an Vermittlern im Zahlungsprozess, was die Transaktionskosten senkt und die Geschwindigkeit erhöht.
  • Verbesserte Geldpolitik: CBDC kann den Zentralbanken eine bessere Kontrolle über die Geldpolitik bieten, indem es eine direktere Kontrolle über Geldmenge und Geschwindigkeit ermöglicht und ihnen Einblick in die Zahlungsströme gewährt. Die Zentralbanken können ihre Leistung anhand des wirtschaftlichen Verhaltens in Echtzeit bewerten, anstatt sich bei der Beurteilung des wirtschaftlichen Zustands auf verzögerte Indikatoren zu stützen.
  • Neue Geschäftsmodelle: Die Einführung von CBDC kann neue Geschäftsmodelle (wie digitale Geldbörsen und Omnichannel-Zahlungslösungen) schaffen, die Verbrauchern und Unternehmen einen Mehrwert bieten können.

CBDC könnte die Zukunft des Zahlungsverkehrs sein, und es wird interessant sein zu sehen, wie sich der Markt entwickelt, wenn immer mehr Zentralbanken beginnen, diese Technologie zu erkunden und einzuführen. Es hat das Potenzial, die Finanzwelt zu revolutionieren, indem es eine digitale Währung bereitstellt, die effizienter, sicherer und transparenter ist.

