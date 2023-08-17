Die Finanzwelt wurde durch die Blockchain-Technologie revolutioniert, die Peer-to-Peer-Transaktionen ohne die Notwendigkeit von Zwischenhändlern ermöglicht hat. Die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen hat der Blockchain-Technologie eine neue Dimension hinzugefügt, die die Zukunft des Zahlungsverkehrs für Unternehmen und Privatpersonen verändert.
Vor einiger Zeit haben Banken und Regierungen damit begonnen, ihre Aufmerksamkeit auf den Einsatz digitaler Assets in ihren Betrieben und Volkswirtschaften zu richten. Die Durchführungsverordnung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, „Responsible Development of Digital Assets“, ist ein Beispiel für die öffentliche Anerkennung der Notwendigkeit einer umsichtigen Entwicklung solcher Assets. Banken und Regierungen suchen aktiv nach CBDC, weil es eine sicherere Alternative zu Krypto ist.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
CBDC ist eine digitale Form von Fiat-Geld, das von Zentralbanken ausgegeben wird. Es ist als digitale Darstellung der physischen Währung des Landes konzipiert. Im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum wird die CDBC von der Regierung unterstützt und ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Ziel der CBDC ist es, die Effizienz des Zahlungsverkehrs zu verbessern und die Kosten für das Drucken, Speichern und den Transport von physischem Bargeld zu senken.
CBDC arbeitet in einem sicheren, transparenten Blockchain-Netzwerk und nutzt die Blockchain-Technologie, um eine unveränderliche Aufzeichnung aller Transaktionen zu erstellen. Dies bedeutet, dass alle Transaktionen in einem dezentralen Hauptbuch aufgezeichnet werden, so dass es unmöglich ist, die Daten zu verändern oder zu manipulieren.
Andererseits verwendet die Blockchain eine Distributed-Ledger-Technologie (DLT), die sichere und transparente Aufzeichnung von Transaktionen ermöglicht. Es besteht aus einem dezentralen Netzwerk von Computern, von denen jeder eine Kopie des Hauptbuches verwaltet. Jedes Mal, wenn eine neue Transaktion zum Hauptbuch hinzugefügt wird, verwendet das Computernetzwerk komplexe kryptografische Algorithmen, um sie so zu Verify und der bestehenden Transaktionskette hinzuzufügen, dass die Integrität des Hauptbuches gewährleistet ist.
Die Blockchain-Technologie zeichnet sich durch ihre Transparenz, Sicherheit und Unveränderbarkeit aus. Die in der Blockchain aufgezeichneten Transaktionen sind für alle Teilnehmer des Netzwerks sichtbar, was es zu einem hochtransparenten System macht. Diese Technologie hat zahlreiche potenzielle Anwendungen in den Branchen der Finanzdienstleistungsindustrie, Lieferkette, Abstimmungssysteme und mehr. Sie gilt als vielversprechende Technologie, um die Transparenz zu erhöhen, Betrug zu reduzieren und sichere Peer-to-Peer-Transaktionen ohne die Notwendigkeit von Zwischenhändlern zu ermöglichen.
CBDC hat das Potenzial, die Zukunft des Zahlungsverkehrs zu verändern. Es kann verwendet werden, um programmierbares Geld zu schaffen, das nur für bestimmte Dinge ausgegeben werden kann. So könnte eine Regierung zum Beispiel ein Konjunkturpaket herausgeben, das nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden kann. Dies würde sicherstellen, dass das Geld in der vorgesehenen Weise ausgegeben wird, und das Betrugsrisiko verringern.
Außerdem kann CBDC die finanzielle Inklusion verbessern. Nach Angaben der Weltbank haben rund 1,7 Milliarden Menschen keinen Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen. CBDB kann dieses Problem lösen, indem es eine digitale Währung bereitstellt, die jeder mit einem Smartphone nutzen kann, ohne dass ein Bankkonto erforderlich ist.
Wenn ein CBDC-Inhaber sein Telefon als Medium für Transaktionen verwendet, ist wichtig, eine starke Verbindung zwischen seiner digitalen Identität und dem von ihm verwendeten Gerät herzustellen. Diese Verbindung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die richtige Partei an der Transaktion beteiligt ist, das Betrugsrisiko verringert und das Vertrauen in das digitale Finanzökosystem fördert. Dennoch können Tablets und digitale Identitäten zusammenarbeiten, um die finanzielle Inklusion zu verbessern. Hier sind einige zu beachtende Punkte:
Darüber hinaus kann CBDC das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verringern. Mithilfe von Blockchain-Technologie kann eine unveränderliche Aufzeichnung aller Transaktionen erstellt werden, was die Verfolgung von Geldbewegungen und die Identifizierung verdächtiger Aktivitäten erleichtert.
CBDC ist eine relativ neue Entwicklung in der Finanzwelt, und ihr Aufkommen hat mehrere Möglichkeiten auf dem Markt geschaffen:
CBDC könnte die Zukunft des Zahlungsverkehrs sein, und es wird interessant sein zu sehen, wie sich der Markt entwickelt, wenn immer mehr Zentralbanken beginnen, diese Technologie zu erkunden und einzuführen. Es hat das Potenzial, die Finanzwelt zu revolutionieren, indem es eine digitale Währung bereitstellt, die effizienter, sicherer und transparenter ist.
Hyperledger Fabric ist ein modulares Open-Source-Blockchain-Framework für die Entwicklung von Anwendungen für Unternehmen mit Branchenstrategien.
Regierungen, Unternehmen und Institutionen nutzen die Blockchain, um eine sichere und vertrauenswürdige Infrastruktur für digitale Identitäten und Berechtigungsnachweise zu ermöglichen.
Blockchain ist ein vertrauensloses Netzwerk, das für mehr Sicherheit, Transparenz und Automatisierung sorgt.
The Home Depot implementiert die IBM-Blockchain-Technologie, um Streitigkeiten mit Lieferanten beizulegen und die Effizienz der Lieferkette zu verbessern.
IPwe nutzt IBM Blockchain und KI, um einen transparenten globalen Patentmarkt zu schaffen, und wird dabei von IBM unterstützt, um die Sichtbarkeit und Flexibilität zu erhöhen.
IBM Blockchain-Plattform: Hyperledger Fabric Support Edition bietet SLAs und 24x7-Unternehmenssupport für Hyperledger Fabric, den De-facto-Standard für Blockchain-Plattformen von Unternehmen der Linux Foundation.
IBM Blockchain unterstützt die Partner in der Lieferkette dabei, vertrauenswürdige Daten über zugelassene Blockchain-Lösungen auszutauschen und so die Transparenz und das Vertrauen zu erhöhen.
IBM Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das Seite an Seite mit Kunden zusammenarbeitet, um leistungsstarke Unternehmen zu entwerfen, aufzubauen und zu führen.
Schaffen Sie mit IBM Blockchain resiliente, transparente und vertrauenswürdige Lieferketten, um Ihre Geschäftsabläufe zu transformieren, Prozesse zu rationalisieren und das Vertrauen mit branchenführenden Lösungen zu stärken.