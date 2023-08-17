CBDC ist eine digitale Form von Fiat-Geld, das von Zentralbanken ausgegeben wird. Es ist als digitale Darstellung der physischen Währung des Landes konzipiert. Im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum wird die CDBC von der Regierung unterstützt und ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Ziel der CBDC ist es, die Effizienz des Zahlungsverkehrs zu verbessern und die Kosten für das Drucken, Speichern und den Transport von physischem Bargeld zu senken.

CBDC arbeitet in einem sicheren, transparenten Blockchain-Netzwerk und nutzt die Blockchain-Technologie, um eine unveränderliche Aufzeichnung aller Transaktionen zu erstellen. Dies bedeutet, dass alle Transaktionen in einem dezentralen Hauptbuch aufgezeichnet werden, so dass es unmöglich ist, die Daten zu verändern oder zu manipulieren.

Andererseits verwendet die Blockchain eine Distributed-Ledger-Technologie (DLT), die sichere und transparente Aufzeichnung von Transaktionen ermöglicht. Es besteht aus einem dezentralen Netzwerk von Computern, von denen jeder eine Kopie des Hauptbuches verwaltet. Jedes Mal, wenn eine neue Transaktion zum Hauptbuch hinzugefügt wird, verwendet das Computernetzwerk komplexe kryptografische Algorithmen, um sie so zu Verify und der bestehenden Transaktionskette hinzuzufügen, dass die Integrität des Hauptbuches gewährleistet ist.

Die Blockchain-Technologie zeichnet sich durch ihre Transparenz, Sicherheit und Unveränderbarkeit aus. Die in der Blockchain aufgezeichneten Transaktionen sind für alle Teilnehmer des Netzwerks sichtbar, was es zu einem hochtransparenten System macht. Diese Technologie hat zahlreiche potenzielle Anwendungen in den Branchen der Finanzdienstleistungsindustrie, Lieferkette, Abstimmungssysteme und mehr. Sie gilt als vielversprechende Technologie, um die Transparenz zu erhöhen, Betrug zu reduzieren und sichere Peer-to-Peer-Transaktionen ohne die Notwendigkeit von Zwischenhändlern zu ermöglichen.