Warum Zentralbanken Kryptowährungen ablehnen

Kryptowährungen, die häufig als Alternative zu Fiat-Währungen und traditionellen Bankgeschäften dargestellt werden, sind zu einem ständigen Schwerpunkt der Aktivitäten von Banken und Regierungen geworden. Die jüngste Executive Order des US-Präsidenten ist nur ein Beispiel dafür, dass die Regierung sorgfältig überlegt, wie sie mit Kryptowährungen umgehen soll. Bei all den Nachrichten verliert man leicht die Grundlagen der Geldpolitik und des Währungssystems aus den Augen und warum Kryptowährungen (oder „Kryptos“) wahrscheinlich kein Ersatz für Fiatwährungen sind.

2021 beauftragte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (die den Zentralbanken gehört und Finanzdienstleistungen für diese erbringt) eine akademische Forschungsarbeit mit dem Titel „Distrust or speculation? The socioeconomic drivers of U.S. cryptocurrency investments.“. Die Forschung ergab, dass Krypto-Investoren eher Nutzer von Online-Banking, männlich, jung und gebildet sind. Überraschenderweise stellte die Studie fest, dass Kryptowährungsinvestoren und -nutzer nicht durch ein Misstrauen gegenüber traditionellen Bank- und Zahlungsdiensten motiviert sind. Dieser vielgepriesene Daseinsgrund für Bitcoin und andere frühe Kryptowährungen scheint ein Mythos zu sein.

Die Grenzen von Krypto als Zahlungsform

Natürlich ist die Beliebtheit von Kryptos teilweise auf hohe Bewertungen und Volatilität zurückzuführen, was die Aufmerksamkeit von Händlern, Medien und der Öffentlichkeit auf sich gezogen hat. Doch diese Volatilität macht Kryptowährungen für Zahlungen weniger geeignet. Unternehmen wie Tesla und Amazon, die zunächst erklärt hatten, einige Kryptowährungen als Währung zu akzeptieren, sind inzwischen zurückgerudert. Warum sollten sie eine Währung akzeptieren, deren Wert täglich so dramatisch schwanken kann?

Warum sollte das überhaupt jemand tun? Werden Kryptowährungen ihren Weg in die gängigen Zahlungssysteme finden oder werden sie eine spekulative Anlage bleiben? Ein Großteil der Antwort beruht auf dem Verständnis dafür, wie Regierungen, Regulierungsbehörden und Zentralbanken handeln, um ihre Wirtschaft und Bürger zu schützen. Warum „schützen“? Lassen Sie uns das mit einem kurzen Blick auf die Rolle der Zentralbanken erkunden.

Wie instabile Kryptopreise Zentralbanken vor Herausforderungen stellen

Zu den wichtigsten Aufgaben der Zentralbank eines Landes gehören:

die Sicherheit, Solidität und Stabilität der Wirtschaft und ihrer Systeme zu gewährleisten (die Zuständigkeit hierfür ist von Land zu Land unterschiedlich, aber für die Zwecke dieses Artikels ist dies eine ausreichende Verallgemeinerung) dazu beizutragen, das Land durch Inflationskontrolle zu einem sicheren Investitionsstandort für langfristige Investitionen zu machen

Die direkteste Methode zur Kontrolle der Inflation und des relativen Werts einer Währung ist die Festlegung des Zinssatzes, der den Geschäftsbanken für ihre Einlagen und Kredite bei der Zentralbank gewährt wird. Dies bestimmt weitgehend die Zinsen, die die Geschäftsbanken ihren Einlegern und Kreditnehmern anbieten, was sich wiederum direkt auf das wirtschaftliche Verhalten wie Ausgaben und Sparen auswirkt.

Einige Zentralbanken setzen sich ein explizites Inflationsziel: Die Bank of Canada beispielsweise verfolgt seit 1991 ein solches Ziel und passt es alle fünf Jahre gemeinsam mit der Bundesregierung an. Einige Regierungen und Zentralbanken binden ihre Wirtschaft an eine andere Wirtschaft, indem sie einen festen Wechselkurs zwischen ihrer Fiat-Währung und einer anderen Währung, wie z.B. USD oder EUR, festlegen. In beiden Fällen besteht das Ziel darin, die Inflation durch die Steuerung des Währungswertes zu kontrollieren. Die Befugnis einer Zentralbank, eine gesetzliche Währung zu kontrollieren, ergibt sich weitgehend aus der Souveränität des Landes, in dem sie tätig ist, mit einer steuerbaren Bevölkerung, die das Wirtschafts- und Banksystem sowie die Regierungsstrukturen unterstützt.

Wenn Sie als Zentralbank den Wert der von Ihrer Bevölkerung verwendeten Währung nicht kontrollieren, können Sie die Inflation oder die Sicherheit, Stabilität und Solidität Ihrer Wirtschafts- und Finanzsysteme nicht mehr kontrollieren. Kryptowährungen werden von den Zinssätzen einzelner Länder nicht direkt beeinflusst, zumindest nicht stärker als von unzähligen anderen Faktoren, die ihre Werte schwanken lassen.

Wenn sich die Akteure, die an der Bewertung und Verteilung der Währung beteiligt sind, Ihrer Kontrolle entziehen, dann haben Sie als Zentralbank die Kontrolle über die Geldpolitik im Wesentlichen an diese Akteure und ihre Aktivitäten abgegeben. Das System wird anfällig für schnelle Inflation oder Deflation werden. Eine Kryptowährungseinheit könnte heute so viel wert sein wie ein Smartphone und morgen so viel wie ein ein Sandwich. Einzelpersonen und Unternehmen werden dem System misstrauen, und die Wirtschaft wird darunter leiden.

Das Potenzial zentral abgesicherter Stablecoins

Das heißt nicht, dass die von Kryptowährungen genutzte Technologie nicht auch von Zentralbanken genutzt werden kann, um stabile digitale Währungen für die von ihnen geschützten Bevölkerungen und Volkswirtschaften bereitzustellen, zu regulieren oder zu überwachen. Zentralbanken und Regierungen, darunter die US-Notenbank, erkunden derzeit digitale Zentralbankwährungen (CBDCs). Einige arbeiten seit mehreren Jahren in Zusammenarbeit mit Geschäftsbanken. Das Thema ist für viele Gesetzgeber und Bürokraten, die mit Finanzsystemen zu tun haben, inzwischen von großer Bedeutung. Im Januar 2021 veröffentlichte das Office of the Comptroller of the Currency in den Vereinigten Staaten regulatorische Leitlinien zum Einsatz von Blockchain-Technologien in Finanzsystemen, und einige Zentralbanken haben bereits Proof-of-Concept-Aktivitäten mit Zentralbanken etabliert. Die jüngste Exekutivanordnung des U.S.-Präsidenten sowie die beiden kürzlich im U.S.-Repräsentantenhaus und im U.S.-Senat eingebrachten Gesetzesentwürfe verdeutlichen ebenfalls die Besorgnis der Regierungen hinsichtlich Digital Assets und Währungen und versuchen, Definitionen und Schutzmaßnahmen zu standardisieren. Viele glauben, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Währung rein digital wird.

CBDCs würden sich anders verhalten als die meisten der derzeit gängigen Kryptowährungen: Wenn sie direkt an eine Fiatwährung gebunden sind, wie ein „Stablecoin“, bleibt ihr Wert genauso stabil wie der der Fiatwährung. Wenn sie leicht von Nutzer zu Nutzer zurückverfolgt werden können, sind sie nicht mehr für Geldwäsche, wirtschaftliche Aktivitäten im Untergrund oder die Finanzierung anderer illegaler Aktivitäten geeignet. Während die Verwendung von Kryptos für illegale Zwecke vielleicht überbewertet wird (die Verwendung von Bargeld für kriminelle Aktivitäten ist immer noch häufiger), ist es für Zentralbanken und Regierungen ein erheblicher Anreiz, legitime Kryptonutzer abzulocken und weniger rückverfolgbare Kryptos abzuwerten.

Wenn man die Meinungen der Experten einmal beiseite lässt, dann fordert die jüngste Executive Order des US-Präsidenten tatsächlich dazu auf, darüber nachzudenken, wie digitale Assets reguliert werden sollten. Was Kryptowährungen betrifft, befinden sich Regierungen in einer schwierigen Lage: Da so viele Menschen (teilweise ihre gesamten Ersparnisse) in Kryptowährungen oder andere digitale Vermögenswerte investiert haben, müssen Regierungen nun überlegen, wie sie ihre Bürger schützen können. Wenn Regierungen nichts tun, um den Kryptomarkt zu regulieren, und die Zentralbanken anweisen oder erlauben, ihr eigenes Zentralbankgeld auszugeben, könnten die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Kryptowährungen für einige Parteien katastrophal sein und sich auf die gesamte Wirtschaft auswirken. Dieser Effekt könnte die Wählerschaft dazu veranlassen, bestimmte Entscheidungen über eine Regierung zu treffen, von der sie nicht erwartet, dass sie sie schützt (auch nicht vor sich selbst). Wenn die Regierung Kryptowährungen mit harter Hand reguliert und die Werte anschließend sinken, könnten die Auswirkungen auf Einzelpersonen und die Wirtschaft ähnlich katastrophal sein und sich auf die Wahlen auswirken.

Ungeachtet der regulatorischen Probleme in Bezug auf Kryptos könnten Banken weitere Nutzen daraus ziehen, indem sie Währungsflüsse und deren Nutzung verfolgen. Das könnte sicherlich dazu beitragen, die Ziele der Zentralbanken hinsichtlich der Überwachung und Beeinflussung des Wirtschaftswachstums zu erreichen.

Wie wird sich dies auf die derzeit existierenden mehreren tausend Kryptowährungen auswirken? Nur die Zeit wird es zeigen. Wenn Sie spekulative, risikoreiche Anlagen mögen, könnten Kryptowährungen das Richtige für Sie sein, aber wählen Sie sorgfältig. Der Tag könnte kommen, an dem die Maßnahmen derjenigen, die das Mandat haben, ihre souveränen Volkswirtschaften und Märkte zu schützen, einige Kryptos irrelevant oder von begrenztem Wert machen und nur als Relikte für Hobbyisten und Historiker geeignet sind.