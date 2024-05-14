Um Effizienz und Innovation zu steigern und Vertrauen aufzubauen, sollten alle CAIOs mit der Umsetzung eines KI-Governance-Programms beginnen, das hilft, die ethischen, sozialen und technischen Fragen anzugehen, die für eine vertrauenswürdige KI-Entwicklung und -Bereitstellung zentral sind.

Beginnen Sie in den ersten 90 Tagen mit einer Bewertung der organisatorischen Reife Ihrer Behörde. Überprüfen Sie Frameworks und Bewertungsinstrumente, damit Sie eine klare Vorstellung von den Stärken und Schwächen haben, die sich auf Ihre Fähigkeit zur Implementierung von KI-Tools und zur Bewältigung der damit verbundenen Risiken auswirken. Dieser Prozess kann Ihnen dabei helfen, ein Problem oder eine Chance zu identifizieren, die mit einer KI-Lösung angegangen werden kann.

Neben den technischen Anforderungen müssen Sie auch die behördenweiten ethischen Grundsätze und Werte in Bezug auf die Entwicklung und Nutzung von KI dokumentieren und formulieren, die Ihre Entscheidungen in Hinblick auf Risiken beeinflussen. Diese Richtlinien sollten Themen wie Datenschutz, Verzerrung, Transparenz, Verantwortlichkeit und Sicherheit behandeln.

IBM hat Vertrauens- und Transparenzprinzipien sowie das „Ethics by Design“-Playbook entwickelt, das Ihnen und Ihrem Team helfen kann, diese Prinzipien zu operationalisieren. Richten Sie als Teil dieses Prozesses Rechenschafts- und Aufsichtsmechanismen ein, um sicherzustellen, dass das KI-System verantwortungsbewusst und ethisch eingesetzt wird. Dies umfasst die Festlegung klarer Verantwortlichkeiten und Kontrollmechanismen sowie die Überwachung und Prüfung von Prozessen, um die Einhaltung ethischer Richtlinien sicherzustellen.

Als Nächstes sollten Sie damit beginnen, die bestehenden Governance-Strukturen Ihrer Behörde so anzupassen, dass sie die KI zu unterstützen. Hochwertige KI erfordert hochwertige Daten. Viele Ihrer bestehenden Programme und Praktiken – wie z. B. Risikomanagement für Dritte, Beschaffung, Unternehmensarchitektur, Recht, Datenschutz und Informationssicherheit – überschneiden sich wahrscheinlich bereits, um die Effizienz zu steigern und die vollen Möglichkeiten Ihrer Teams zu nutzen.

Die Frist zum 1. Dezember 2024, um die Mindestrisikomanagementpraktiken in sicherheits- und rechtsrelevante KI-Systeme zu integrieren oder die Nutzung der KI bis zur Erfüllung der Anforderungen einzustellen, wird schneller kommen, als Sie denken. Profitieren Sie in den ersten 90 Tagen Ihrer Tätigkeit von automatisierten Tools, um den Prozess zu optimieren, und wenden Sie sich an vertrauenswürdige Partner wie IBM, die Ihnen bei der Umsetzung der Strategien helfen, die Sie für die Entwicklung verantwortungsvoller KI-Lösungen benötigen.