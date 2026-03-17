Eine Komponente für Identity und Access Management (IAM) wird hinzugefügt, um starke Benutzeridentitäten und -rollen bereitzustellen. Das Risiko des Modelldiebstahls wird gemindert, indem der Zugriff auf Anwendungsfunktionen und APIs kontrolliert wird, die zu Diebstahl oder Offenlegung von Modellen führen könnten.

Die Agentenidentifizierung und Zugriffskontrolle (Agent Access Control), die ähnlich wie die privilegierte Benutzerverwaltung funktioniert, wurde hinzugefügt, um die Zugriffsrechte der Agenten mit den Identitäten und Rollen der Benutzer abzugleichen. Dies schützt vor übermäßiger Handlungsfähigkeit und abnormalen Agentenaktionen infolge von Halluzinationen oder schlecht formulierten oder mehrdeutigen Prompts.

Generative KI-Überwachungskomponenten (GenAI Monitoring) werden in der gesamten Architektur hinzugefügt, um Prompt Injection, unsichere Ausgabehandhabung, Offenlegung sensibler Daten und übermäßige Abhängigkeiten zu verhindern. Eine Kombination aus generativer K-Überwachung und traditioneller Datenlecküberwachung wird bereitgestellt, um gegen Prompt-/Reaktionsbasierte Angriffe zu schützen, z. B. ein Prompt, der in die Ergebnisse einer SQL Query eingefügt wird, sowie die Offenlegung sensibler Informationen, die in den Ergebnissen von API-Aufrufen, Datenbankanfragen und Ähnlichem erscheinen können.

Angriffe durch Manipulation von Trainingsdaten werden durch die Hinzunahme von Konfigurationsmanagement und Überwachungstools sowie durch einen strukturierten Versionskontroll- und Freigabeprozess für Modelltraining, Feinabstimmung und Konfigurationsdaten abgemildert.

Abschließend wird eine Komponente zur integrierten Verhaltensüberwachung und Ereigniskorrelation hinzugefügt, um potenzielle Schwachstellen und Angriffe aus den Protokollen einzelner Komponenten zu identifizieren. Eine Benachrichtigungs- und Alarmierungskomponente wurde hinzugefügt, um Systembetreiber über potenzielle Probleme zu informieren, sowie eine Reaktionsorchestrierungskomponente, um System- und manuelle Reaktionen auf identifizierte Probleme zu automatisieren und/oder zu koordinieren.