Middleware-Lösungen

Maximieren Sie die Produktivität und verschieben Sie Daten nahtlos zwischen verschiedenen Standorten mit integrierter Automatisierung.​

- Steigern Sie die Effizienz durch Automatisierung und Skalierung von Big Data-Workflows​

- Ermöglichen Sie nahtlose Integration in bestehende Apps und Workflows durch die Verwendung von APIs und SDKs​

- Skalieren Sie Ihr Unternehmen mit über 200 Plug-ins