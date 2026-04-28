Middleware-Lösungen

Die Integration von KI-Agenten ist die neueste Middleware-Herausforderung und Chance. Operationalisieren Sie KI mit einer Middleware-iPaaS.

iPaaS-Einkaufsführer herunterladen
Hybrid-UI-Illustration für iPaaS-Lösungen – Leadspace.
Forrester-Logo
IBM wurde in The Forrester Wave Integration Platform As A Service im 3. Quartal 2025 als Leader ausgezeichnet.
Lesen Sie den Bericht, um zu erfahren, warum Forrester IBM in der Kategorie Current Offering als führend eingestuft hat. Die iPaaS-Landschaft befindet sich im Wandel.
Bericht lesen

Die zunehmende Komplexität von Integrations-Middleware tötet die Produktivität des Unternehmens.  

Isolierte veraltete Middleware-Tools können das Geschäftswachstum verlangsamen, wenn sie nicht integriert werden. Geschäftsprozesse erfordern zunehmend einen nahtlosen Datenfluss über die Integration von Middleware für APIs, Anwendungsintegration, B2B, Dateiübertragungen und Ereignisse. Jetzt fügen KI-Agenten eine neue Ebene der Komplexität und Möglichkeiten als eine neue Art von „intelligenter Middleware“ hinzu, die mit vorhandener Middleware verbunden werden muss.  Im Zeitalter der KI ist eine Integration Platform as a Service (iPaaS) kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit, um die Komplexität zu reduzieren und als Grundlage für Unternehmensproduktivität zu dienen.

 Was versteht man unter Middleware?
Agenten als die neue intelligente Middleware

Für moderne Middleware-Lösungen ist heutzutage eine umfassende KI- und agentische Implementierung erforderlich. Unternehmen setzen auf KI-Agenten, um ihr Wachstum massiv zu beschleunigen. CEOs investieren offensiv, doch 95 % der KI-Pilotprojekte scheitern vor dem Erreichen der Produktion.¹
Middleware-Plattformen steigern die Produktivität

Moderne Middleware muss eine breite Palette von Verbindungs- und Integrationsmustern auf einer einzigen Plattform unterstützen.  So kann das Unternehmen Middleware zentralisieren, standardisieren und optimieren, um die Geschäftsproduktivität zu steigern. 
Die Flexibilität der Middleware fördert das Geschäftswachstum

Moderne Middleware-Lösungen müssen Konnektivität und Produktivität der Integration fördern.  Die Lösungen sollten No-Code, Low-Code, Pro-Code und KI-Assistenten umfassen, um Middleware-Projekte zu vereinfachen und zu beschleunigen. 
Sicherheit und Governance

Die End-to-End-Sicherung von Middleware erfordert einheitliche Sicherheitsrichtlinien und -kontrollen in allen Umgebungen.

Moderne Middleware

Moderne Middleware-Infrastrukturen müssen sowohl die operative Datenintegration als auch die Bewegung großer Datenmengen unterstützen. IBM bietet Lösungen, die die grundlegenden Anforderungen an Middleware erfüllen.

Datenintegration

Die Kombination von Middleware-Integration auf einer einzigen Plattform multipliziert die Produktivität auf verschiedene Arten:   ​

  •  
  • Middleware-KI-Integrationstools tragen dazu bei, die Erstellung neuer Geschäftsdatenflüsse zu beschleunigen und die täglichen Aufgaben der Middleware-Verwaltung und -Überwachung zu vereinfachen​

  • Eine einzige Integrations-Middleware-Schicht unterstützt Sie zudem dabei, neue KI-Agenten in beliebigen Geschäftsprozessen bereitzustellen, zu verwalten und zu integrieren, und dient als Wegbereiter für die Produktivität der Agenten in Ihrem gesamten Unternehmen​

  • .
 

Datenverschiebung

Das Datenvolumen beschleunigt sich weiter. Große Datenmengen zur richtigen Zeit und auf sichere und konforme Weise an den richtigen Ort zu bringen, bleibt ein fortlaufender, geschäftskritischer Bedarf für jedes Unternehmen.  ​

IBM webMethods Hybrid Integration

KI ist die neueste Form der Middleware. KI birgt zwar ein großes Potenzial zur Steigerung der Produktivität in Ihrem Unternehmen, muss aber in bestehende Middleware-Lösungen integriert werden.

Middleware zum Ausführen von agentischen Unternehmen erkunden
Isometrische 3D-Darstellung einer Reihe von Symbolen in verschiedenen Ebenen eines Kreisdiagramms

Eine schlecht programmierte API bremst Ihr Geschäft aus. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren API-Lebenszyklus und entwickeln, verwalten, sichern und verbreiten Sie nahtlos alle Ihre API-Typen, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Die generativen KI-Funktionen automatisieren manuelle Aufgaben, sparen Zeit und stellen die Qualität sicher.

Erste Schritte mit API Management
Isometrische 3D-Darstellung einer Reihe von Symbolen in verschiedenen Ebenen eines Kreisdiagramms

Komplexe Integrationen lassen sich mühelos verwalten – dank Cloud-First-Anwendungsintegration, die alle Ihre Anwendungen miteinander verbindet und hybride Workflows durchgängig orchestriert – und bringen Ordnung in die Integration. Integrieren Sie Ihre Anwendungen. Automatisieren Sie Ihre Arbeit.

Erste Schritte mit KI-Governance und Orchestrierung
Isometrische 3D-Darstellung einer Reihe von Symbolen in verschiedenen Ebenen eines Kreisdiagramms

Modernisieren Sie Ihre B2B-Engagements mithilfe von KI, um die Einbindung Ihrer Handelspartner zu beschleunigen, unabhängig davon, ob diese neue, alte oder komplexe Systeme verwenden. Integrieren Sie Ihre B2B-Lösung problemlos in andere Middleware, um EDI-Dokumente zuverlässig im Rahmen beliebiger Geschäftsprozesse auszutauschen.

Erste Schritte mit der B2B-Integration​
Isometrische 3D-Darstellung einer Reihe von Symbolen in verschiedenen Ebenen eines Kreisdiagramms

Verwalten Sie geschäftskritische Dateien einfach und gewährleisten Sie eine sichere und termingerechte Zustellung auf einer kontrollierten und verschlüsselten cloudbasierten Plattform, die sich in Ihre übrige Business-Middleware integrieren lässt.

Erste Schritte mit Managed File Transfer ​
Isometrische 3D-Darstellung einer Reihe von Symbolen in verschiedenen Ebenen eines Kreisdiagramms

Entdecken, sichern und skalieren Sie Ihre Kafka-Events – ohne Chaos​. IBM® Event Endpoint Management bietet Ihnen eine einheitliche Kontrollebene für Zugriff, Richtlinienumsetzung und Integration. Finden Sie die Ereignisse, die Sie benötigen, erhalten Sie sofortige Anmeldeinformationen und beginnen Sie mit der Erstellung – keine Suche mehr nach Kafka-Clustern oder veralteten Themendokumenten.​

Erste Schritte mit der Event-Automatisierung
Isometrische 3D-Darstellung einer Reihe von Symbolen in verschiedenen Ebenen eines Kreisdiagramms
IBM Aspera

Proprietäre FASP-Technologie beschleunigt Datenbewegungen bis zu 100-fach und integrierte Verschlüsselung sichert End-to-End-Übertragungen.

  • Gesundheitswesen: HIPAA-konforme Übermittlung von Patientendaten​

  • Fertigung: Schnelles Filesharing großer Dateien steigert die Produktivität​

  • Medien- und Unterhaltungsvideoproduktion mit weltweitem Vertrieb​

  • Energie: Übertragung großer Datenmengen zu und von Offshore- und Luftstandorten.​

  • IT: Globale Replikation und Synchronisierung von Datenrepositorys beliebiger Größe

IBM Aspera erkunden
Isometrische blaue und grüne Würfel auf weißen Quadraten, angeordnet in einem diagonalen Muster.

Maximieren Sie die Produktivität und verschieben Sie Daten nahtlos zwischen verschiedenen Standorten mit integrierter Automatisierung.​

- Steigern Sie die Effizienz durch Automatisierung und Skalierung von Big Data-Workflows​
- Ermöglichen Sie nahtlose Integration in bestehende Apps und Workflows durch die Verwendung von APIs und SDKs​
- Skalieren Sie Ihr Unternehmen mit über 200 Plug-ins

Automatisierung mit IBM Aspera erkunden
Isometrische 3D-Darstellung einer Reihe von Symbolen in verschiedenen Ebenen eines Kreisdiagramms

Datenbewegungen erfordern die Einhaltung interner und externer Branchenrichtlinien sowie staatlicher Vorschriften.

Erkunden Sie die Compliance mit IBM Aspera
Isometrische 3D-Darstellung einer Reihe von Symbolen in verschiedenen Ebenen eines Kreisdiagramms

Verwandte Services

Cloud-Beratungsleistungen

Unsere KI-gestützte Plattform IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation hilft Ihnen, die Umstellung Ihres Unternehmens auf die Hybrid Cloud zu beschleunigen und Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Unsere Lösungen für die Cloud-Bereitstellung verbessern Effizienz, Nachhaltigkeit und Markteinführungszeit. Unsere flexible Cloud-Umgebung unterstützt die Automatisierung von IT-Aufgaben, die Modernisierung von Anwendungen und die cloudnative Entwicklung. Mit agentischer KI können Teams Anwendungen mitgestalten, in Echtzeit anpassen und Anwendungen plattformübergreifend verwalten.

 Service erkunden
abstrakte Kreise unterschiedlicher Größe, die zu einem Donut zusammengeballt sind

Ressourcen

Neuigkeiten
IBM wurde in The Forrester Wave Integration Platform As A Service im 3. Quartal 2025 als Leader ausgezeichnet.
Bericht
IBM wurde zehn Jahre in Folge im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 als führendes Unternehmen im Bereich API Management ausgezeichnet
Video
Nutzen Sie KI-gestützte Agenten, um die Produktivität zu steigern, das Onboarding zu optimieren und Geschäftsanwender mit natürlichen Sprachaufforderungen zu befähigen
Video ansehen
Bericht
IDC Spotlight - APIs: Der Schlüssel zu KI und Anwendungskonnektivität
Machen Sie den nächsten Schritt
  1. Demo ansehen
Fußnoten

1) Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar und Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, Juli 2025.​​