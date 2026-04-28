Die Integration von KI-Agenten ist die neueste Middleware-Herausforderung und Chance. Operationalisieren Sie KI mit einer Middleware-iPaaS.
Isolierte veraltete Middleware-Tools können das Geschäftswachstum verlangsamen, wenn sie nicht integriert werden. Geschäftsprozesse erfordern zunehmend einen nahtlosen Datenfluss über die Integration von Middleware für APIs, Anwendungsintegration, B2B, Dateiübertragungen und Ereignisse. Jetzt fügen KI-Agenten eine neue Ebene der Komplexität und Möglichkeiten als eine neue Art von „intelligenter Middleware“ hinzu, die mit vorhandener Middleware verbunden werden muss. Im Zeitalter der KI ist eine Integration Platform as a Service (iPaaS) kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit, um die Komplexität zu reduzieren und als Grundlage für Unternehmensproduktivität zu dienen.
Für moderne Middleware-Lösungen ist heutzutage eine umfassende KI- und agentische Implementierung erforderlich. Unternehmen setzen auf KI-Agenten, um ihr Wachstum massiv zu beschleunigen. CEOs investieren offensiv, doch 95 % der KI-Pilotprojekte scheitern vor dem Erreichen der Produktion.¹
Moderne Middleware muss eine breite Palette von Verbindungs- und Integrationsmustern auf einer einzigen Plattform unterstützen. So kann das Unternehmen Middleware zentralisieren, standardisieren und optimieren, um die Geschäftsproduktivität zu steigern.
Moderne Middleware-Lösungen müssen Konnektivität und Produktivität der Integration fördern. Die Lösungen sollten No-Code, Low-Code, Pro-Code und KI-Assistenten umfassen, um Middleware-Projekte zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Die End-to-End-Sicherung von Middleware erfordert einheitliche Sicherheitsrichtlinien und -kontrollen in allen Umgebungen.
Moderne Middleware-Infrastrukturen müssen sowohl die operative Datenintegration als auch die Bewegung großer Datenmengen unterstützen. IBM bietet Lösungen, die die grundlegenden Anforderungen an Middleware erfüllen.
Die Kombination von Middleware-Integration auf einer einzigen Plattform multipliziert die Produktivität auf verschiedene Arten:
Eine einzige Integrations-Middleware-Schicht unterstützt Sie zudem dabei, neue KI-Agenten in beliebigen Geschäftsprozessen bereitzustellen, zu verwalten und zu integrieren, und dient als Wegbereiter für die Produktivität der Agenten in Ihrem gesamten Unternehmen
Das Datenvolumen beschleunigt sich weiter. Große Datenmengen zur richtigen Zeit und auf sichere und konforme Weise an den richtigen Ort zu bringen, bleibt ein fortlaufender, geschäftskritischer Bedarf für jedes Unternehmen.
KI ist die neueste Form der Middleware. KI birgt zwar ein großes Potenzial zur Steigerung der Produktivität in Ihrem Unternehmen, muss aber in bestehende Middleware-Lösungen integriert werden.
Eine schlecht programmierte API bremst Ihr Geschäft aus. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren API-Lebenszyklus und entwickeln, verwalten, sichern und verbreiten Sie nahtlos alle Ihre API-Typen, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Die generativen KI-Funktionen automatisieren manuelle Aufgaben, sparen Zeit und stellen die Qualität sicher.
Komplexe Integrationen lassen sich mühelos verwalten – dank Cloud-First-Anwendungsintegration, die alle Ihre Anwendungen miteinander verbindet und hybride Workflows durchgängig orchestriert – und bringen Ordnung in die Integration. Integrieren Sie Ihre Anwendungen. Automatisieren Sie Ihre Arbeit.
Modernisieren Sie Ihre B2B-Engagements mithilfe von KI, um die Einbindung Ihrer Handelspartner zu beschleunigen, unabhängig davon, ob diese neue, alte oder komplexe Systeme verwenden. Integrieren Sie Ihre B2B-Lösung problemlos in andere Middleware, um EDI-Dokumente zuverlässig im Rahmen beliebiger Geschäftsprozesse auszutauschen.
Verwalten Sie geschäftskritische Dateien einfach und gewährleisten Sie eine sichere und termingerechte Zustellung auf einer kontrollierten und verschlüsselten cloudbasierten Plattform, die sich in Ihre übrige Business-Middleware integrieren lässt.
Entdecken, sichern und skalieren Sie Ihre Kafka-Events – ohne Chaos. IBM® Event Endpoint Management bietet Ihnen eine einheitliche Kontrollebene für Zugriff, Richtlinienumsetzung und Integration. Finden Sie die Ereignisse, die Sie benötigen, erhalten Sie sofortige Anmeldeinformationen und beginnen Sie mit der Erstellung – keine Suche mehr nach Kafka-Clustern oder veralteten Themendokumenten.
Proprietäre FASP-Technologie beschleunigt Datenbewegungen bis zu 100-fach und integrierte Verschlüsselung sichert End-to-End-Übertragungen.
Gesundheitswesen: HIPAA-konforme Übermittlung von Patientendaten
Fertigung: Schnelles Filesharing großer Dateien steigert die Produktivität
Medien- und Unterhaltungsvideoproduktion mit weltweitem Vertrieb
Energie: Übertragung großer Datenmengen zu und von Offshore- und Luftstandorten.
IT: Globale Replikation und Synchronisierung von Datenrepositorys beliebiger Größe
Maximieren Sie die Produktivität und verschieben Sie Daten nahtlos zwischen verschiedenen Standorten mit integrierter Automatisierung.
- Steigern Sie die Effizienz durch Automatisierung und Skalierung von Big Data-Workflows
- Ermöglichen Sie nahtlose Integration in bestehende Apps und Workflows durch die Verwendung von APIs und SDKs
- Skalieren Sie Ihr Unternehmen mit über 200 Plug-ins
Datenbewegungen erfordern die Einhaltung interner und externer Branchenrichtlinien sowie staatlicher Vorschriften.
Unsere KI-gestützte Plattform IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation hilft Ihnen, die Umstellung Ihres Unternehmens auf die Hybrid Cloud zu beschleunigen und Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Unsere Lösungen für die Cloud-Bereitstellung verbessern Effizienz, Nachhaltigkeit und Markteinführungszeit. Unsere flexible Cloud-Umgebung unterstützt die Automatisierung von IT-Aufgaben, die Modernisierung von Anwendungen und die cloudnative Entwicklung. Mit agentischer KI können Teams Anwendungen mitgestalten, in Echtzeit anpassen und Anwendungen plattformübergreifend verwalten.
1) Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar und Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, Juli 2025.