Vom Prototyp zur Produktion: Aufbau eines agentischen Unternehmens mit IBM webMethods Hybrid Integration

3D-Rendering von digitalen Schaltungen und Grafiken in mehreren Farben

95 % der KI-Piloten versagen

Unternehmen weltweit setzen auf KI-Agenten zur Förderung des Wachstums. CEOs investieren offensiv, doch 95 % der KI-Pilotprojekte scheitern vor der Überführung in die Produktion.¹

Eigenständige Agenten reichen nicht aus. Skalierung erfordert den Zugriff auf Unternehmenssysteme in Echtzeit, eine starke Governance und eine vertrauenswürdige Plattform, die eine Brücke zwischen Experimentieren, Akzeptanz und Vertrauen schlägt.

Mit IBM webMethods Hybrid Integration experimentieren Sie nicht nur, sondern setzen KI in die Praxis um.​

IBM läutet mit der Gründung des Agentic AI Innovation Center in Bengaluru eine neue Ära der Unternehmens-KI ein
Agentische Unternehmen als Wachstumsmotor​

Ein agentisches Unternehmen ist ein Unternehmen, in dem KI-Agenten zur Automatisierung von Aufgaben, Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit mit Menschen in Workflows integriert sind, um Produktivität und Innovation zu verbessern.

Stellen Sie sich eine Belegschaft vor, in der Mitarbeiter und KI-Agenten Seite an Seite arbeiten:

  • KI-Agenten automatisieren Aufgaben, überwachen komplexe Systeme und lösen Probleme proaktiv.
  • Die Mitarbeiter können sich ganz auf Strategie, Kreativität und Innovation konzentrieren.
  • Unternehmen beschleunigen ihr Wachstum, ohne Komplexität oder Risiken zu erhöhen.
Einfache Illustration zur Beschreibung eines agentischen Unternehmens mit Profil- und Roboter-Symbolen
KI-Agenten können im gesamten Unternehmen eingesetzt werden:
  • HR-Agenten vereinfachen den Mitarbeiterservice.
  • IT-Agenten beschleunigen die Problemlösung und Überwachung im Helpdesk.
  • Finanzagenten optimieren Genehmigungs- und Berichtsprozesse.
  • Kundenservice-Agenten liefern schnellere und personalisiertere Erfahrungen.

KI-Agenten müssen die neuesten KI-Modelle sowie Unternehmensdaten und -funktionen sicher nutzen. Bei den ersten Experimenten mit Agenten wurde auf Innovationen durch bessere KI-Modelle gesetzt. Für echte Innovationen und Differenzierung müssen Unternehmen jedoch in der Lage sein, die vorhandenen Unternehmensressourcen in Agenten zu nutzen.

Integration ist das Bindeglied, mit dem Agenten mit Unternehmensdaten und -funktionen arbeiten können. Vertrauen kann durch angemessene Governance geschaffen werden. Dieser Aspekt umfasst die Governance der KI-Modelle, jedoch auch die Governance über den Zugriff auf Unternehmenssysteme.

Umsetzung der agentischen Unternehmensvision mit IBM

Zur Verwirklichung dieser Vision müssen sich Unternehmen auf drei entscheidende Fähigkeiten konzentrieren.
Agentenbasierte KI

Effiziente Entwicklung neuer KI-Agenten mithilfe agentischer Frameworks.
Integration

Es muss gewährleistet sein, dass KI-Agenten auf Unternehmensdaten und -funktionen zugreifen können. Die Investitionen in eine modulare Unternehmensarchitektur werden vollständig genutzt, wobei vorhandene APIs und Integrationsabläufe wiederverwendet werden. iPaaS​wird verwendet, um vorhandene Assets für die Nutzung durch Agenten bereitzustellen (mit MCP-Unterstützung sowie beispielsweise vereinfachten Datenmodellen).
Governance

Unternehmen können KI-Agenten mit Zugriff auf kritische Unternehmenssysteme vertrauen, indem sie sowohl die von ihnen verwendeten Modelle als auch die von ihnen genutzten Systeme kontrollieren und so durchgängige Rückverfolgbarkeit, Sicherheit und Compliance gewährleisten. Unser KI-Gateway regelt den Zugriff eines Agenten auf Large Language Models (LLMs); unser MCP-Gateway regelt den Zugriff des Agenten auf Unternehmenssysteme.​
Einfache Illustration zur Beschreibung des Frameworks für die Erstellung von KI-Agenten
IBM-Framework zur Erstellung von KI-Agenten

IBM webMethods Hybrid Integration bildet die Grundlage für diesen Wandel und ermöglicht den Zugriff auf Unternehmensdaten und -funktionen durch Integration und Durchsetzung von Governance. Dieser Ansatz gibt Unternehmen die Tools für die Umwandlung isolierter KI-Pilotprojekte in ein robustes, KI-gestütztes Betriebsmodell an die Hand. 

Agentische Unternehmensarchitektur von IBM

Im Mittelpunkt des Ansatzes von IBM steht eine mehrschichtige Architektur, die Folgendes vereint:

  • Agentenebene: Spezialisierte Agenten für Integration, Überwachung, Fehlerbehebung und Wissensmanagement.
  • Governance-Ebene: KI-Gateway und MCP-Gateway gewährleisten beim Zugriff von Agenten auf Unternehmenssysteme Transparenz, Compliance und Kontrolle.
  • Integrationsebene: APIs, Ereignisse und Model Context Protocol (MCP) für sichere, standardisierte Konnektivität.

IBM vereint KI, Integration, Governance und Katalog in einer einzigen, vertrauenswürdigen Plattform.
Einfache Illustration zur Beschreibung des IBM-Frameworks für agentische Unternehmensarchitekturen
Agentische Unternehmensarchitektur von IBM
Fußnoten

