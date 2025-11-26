Vom Prototyp zur Produktion: Aufbau eines agentischen Unternehmens mit IBM webMethods Hybrid Integration
Unternehmen weltweit setzen auf KI-Agenten zur Förderung des Wachstums. CEOs investieren offensiv, doch 95 % der KI-Pilotprojekte scheitern vor der Überführung in die Produktion.¹
Eigenständige Agenten reichen nicht aus. Skalierung erfordert den Zugriff auf Unternehmenssysteme in Echtzeit, eine starke Governance und eine vertrauenswürdige Plattform, die eine Brücke zwischen Experimentieren, Akzeptanz und Vertrauen schlägt.
Mit IBM webMethods Hybrid Integration experimentieren Sie nicht nur, sondern setzen KI in die Praxis um.
Ein agentisches Unternehmen ist ein Unternehmen, in dem KI-Agenten zur Automatisierung von Aufgaben, Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit mit Menschen in Workflows integriert sind, um Produktivität und Innovation zu verbessern.
Stellen Sie sich eine Belegschaft vor, in der Mitarbeiter und KI-Agenten Seite an Seite arbeiten:
KI-Agenten müssen die neuesten KI-Modelle sowie Unternehmensdaten und -funktionen sicher nutzen. Bei den ersten Experimenten mit Agenten wurde auf Innovationen durch bessere KI-Modelle gesetzt. Für echte Innovationen und Differenzierung müssen Unternehmen jedoch in der Lage sein, die vorhandenen Unternehmensressourcen in Agenten zu nutzen.
Integration ist das Bindeglied, mit dem Agenten mit Unternehmensdaten und -funktionen arbeiten können. Vertrauen kann durch angemessene Governance geschaffen werden. Dieser Aspekt umfasst die Governance der KI-Modelle, jedoch auch die Governance über den Zugriff auf Unternehmenssysteme.
Zur Verwirklichung dieser Vision müssen sich Unternehmen auf drei entscheidende Fähigkeiten konzentrieren.
Effiziente Entwicklung neuer KI-Agenten mithilfe agentischer Frameworks.
Es muss gewährleistet sein, dass KI-Agenten auf Unternehmensdaten und -funktionen zugreifen können. Die Investitionen in eine modulare Unternehmensarchitektur werden vollständig genutzt, wobei vorhandene APIs und Integrationsabläufe wiederverwendet werden. iPaaSwird verwendet, um vorhandene Assets für die Nutzung durch Agenten bereitzustellen (mit MCP-Unterstützung sowie beispielsweise vereinfachten Datenmodellen).
Unternehmen können KI-Agenten mit Zugriff auf kritische Unternehmenssysteme vertrauen, indem sie sowohl die von ihnen verwendeten Modelle als auch die von ihnen genutzten Systeme kontrollieren und so durchgängige Rückverfolgbarkeit, Sicherheit und Compliance gewährleisten. Unser KI-Gateway regelt den Zugriff eines Agenten auf Large Language Models (LLMs); unser MCP-Gateway regelt den Zugriff des Agenten auf Unternehmenssysteme.
IBM webMethods Hybrid Integration bildet die Grundlage für diesen Wandel und ermöglicht den Zugriff auf Unternehmensdaten und -funktionen durch Integration und Durchsetzung von Governance. Dieser Ansatz gibt Unternehmen die Tools für die Umwandlung isolierter KI-Pilotprojekte in ein robustes, KI-gestütztes Betriebsmodell an die Hand.
IBM unterstützt seine Kunden bei der Abwägung beider Anforderungen: Vorbereitung auf die Chancen der agentischen KI bei gleichzeitiger Gewährleistung der Zuverlässigkeit und ROI bestehender Systeme. ”
Im Mittelpunkt des Ansatzes von IBM steht eine mehrschichtige Architektur, die Folgendes vereint:
IBM vereint KI, Integration, Governance und Katalog in einer einzigen, vertrauenswürdigen Plattform.
¹Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar und Pradyumna Chari. Die Kluft der generativen KI: Der Stand der KI in der Wirtschaft im Jahr 2025. MIT NANDA, Juli 2025.