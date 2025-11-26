Unternehmen weltweit setzen auf KI-Agenten zur Förderung des Wachstums. CEOs investieren offensiv, doch 95 % der KI-Pilotprojekte scheitern vor der Überführung in die Produktion.¹

Eigenständige Agenten reichen nicht aus. Skalierung erfordert den Zugriff auf Unternehmenssysteme in Echtzeit, eine starke Governance und eine vertrauenswürdige Plattform, die eine Brücke zwischen Experimentieren, Akzeptanz und Vertrauen schlägt.

Mit IBM webMethods Hybrid Integration experimentieren Sie nicht nur, sondern setzen KI in die Praxis um.​