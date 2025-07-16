IBM läutet mit der Eröffnung des Agentic AI Innovation Center in Bengaluru eine neue Ära der Enterprise-KI ein

IBM stellt diese KI-Agenten mit autonomen Funktionen aktiv intern sowie bei Kunden und Partnern in diversen Branchen bereit. Im Gegensatz zu regelbasierten Bots oder Copiloten im Assistant-Stil können diese Agenten den Kontext interpretieren, mit Ausnahmen umgehen, unabhängig handeln und kontinuierlich dazulernen. Sie konfigurieren fehlerhafte Prozesse neu, verbinden sich über Altlast- und Cloud-Systeme und liefern greifbare Ergebnisse in großem Maßstab. Diese Agenten sind nicht für Demos, sondern für die Produktion konzipiert und liefern bereits Ergebnisse.

Bei IBM selbst haben agentenbasierte Systeme Kernfunktionen verändert. Im Personalbereich zum Beispiel hat sich die Anzahl der monatlichen Support-Tickets drastisch verringert, was die Teams entlastet und die Lösungszeiten verkürzt. In der IT erkennen und beheben Agenten Probleme präventiv, bevor der Service beeinträchtigt wird. Im Finanzwesen, Vertrieb und in der Kundenbetreuung beschleunigen intelligente Agenten jetzt Genehmigungen, klären Ansprüche und personalisieren die Servicebereitstellung.