Unternehmen stehen heute unter dem Druck, Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig greifbare Renditen für ihre KI-Investitionen zu erzielen. Dennoch haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, verschiedene Systeme, APIs und Datenströme mit der für das Unternehmen erforderlichen Geschwindigkeit zu integrieren.
Mit den neuesten Verbesserungen von IBM webMethods Hybrid Integration hilft IBM seinen Kunden, diese Herausforderungen zu meistern. Die Entwicklungen erstrecken sich auf drei kritische Bereiche:
Gemeinsam sollen diese Innovationen Unternehmen dabei helfen, sich auf die Chancen der KI-Transformation vorzubereiten und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der heutigen hybriden Abläufe zu erhöhen.
Traditionelle Integration erforderte oft fundiertes technisches Fachwissen und führte zu Engpässen, wenn die Nachfrage die verfügbaren Ressourcen überstieg. Die neu verbesserten iPaaS-Agenten von IBM sollen diese Reibung beseitigen, indem sie Teams während des gesamten Integrationslebenszyklus unterstützen. Mit Blick auf die zunehmende Verbreitung von Modellen und Agenten möchte IBM diese Funktionen auch in die iPaaS-Basis integrieren. Dadurch können Kunden verwalten, wie KI-Agenten und LLMs auf kontextuelle Datenquellen zugreifen, ohne zusätzliche Infrastruktur hinzuzufügen. Mit dem API-Agenten oder dem API Developer Studio ist es beispielsweise einfacher als je zuvor, Ihre APIs als MCP-Tools bereitzustellen, die von Agenten aufgerufen werden können.
Kunden können Ziele in einfacher Sprache beschreiben, und ein Agent interpretiert die Absicht, generiert eine vorgeschlagene Integration und bietet Optionen für die Genehmigung an. Was früher Stunden oder Tage dauerte, kann jetzt in wenigen Minuten erledigt werden, sodass Geschäfts- und IT-Teams neue digitale Services schneller bereitstellen können.
Die Agents beschleunigen nicht nur die Erstellungszeit, sondern erstrecken sich auch auf den Betrieb. Indem sie Fehler klassifizieren, die entscheidendsten Probleme aufzeigen und Lösungsvorschläge machen, helfen diese Funktionen den Teams, Ausfallzeit zu reduzieren und Fehler effektiver zu beheben. Agenten können sogar eine automatische Fehlerbehebung bei wiederkehrenden Fehlern anwenden, was sich wiederholende Arbeiten minimiert.
Das Ergebnis: Integrationsspezialisten, Entwickler und Geschäftstechnologen können sich weniger auf sich wiederholende, manuelle Aufgaben konzentrieren und mehr auf die Wertschöpfung. Für Unternehmen bedeutet dies eine schnellere Time-to-Value und eine größere betriebliche Belastbarkeit.
Unternehmen stellen oft fest, dass sie dieselben Integrationen immer wieder neu aufbauen, weil die Assets über alle Plattformen verstreut und schwer zu verwalten sind. Diese Duplizierung verlangsamt die Bereitstellung, erhöht die Kosten und erhöht die Compliance-Risiken.
Der neue Unified Asset Catalog berücksichtigt dieses Problem, indem er die Assets über die IBM webMethods Hybrid Integration in einer einzigen verwalteten Metadatenschicht konsolidiert. Integrationspezialisten und Architekten können problemlos suchen, Abhängigkeiten analysieren und Zugriff anfordern, während KI-Agenten dieselben Daten nutzen, um kontextbezogene Empfehlungen in Echtzeit bereitzustellen.
Zu den Kundenvorteilen gehören:
Indem IBM KI-Agenten zu erstklassigen Konsumenten des Katalogs macht, hilft IBM Unternehmen dabei, mit mehr Vertrauen und Governance vom Proof-of-Concept zur Produktion überzugehen – und zwar ohne Einbußen bei der Kontrolle.
Während die KI-gestützten Funktionen Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten, weiß IBM auch, wie wichtig es ist, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihres aktuellen Technologiestacks zu maximieren. IBM MQ, ein Eckpfeiler für geschäftskritische Workloads, kann für Integrationsteams manchmal schwer direkt zu überwachen sein.
Die neue Funktion MQ Observability hat das geändert. Indem die Telemetrie von MQ zusammen mit anderen Integrationsressourcen angezeigt wird, erhalten Integrationsteams Echtzeiteinblicke in den Zustand der Warteschlangen, die Latenz und den Durchsatz – ohne sich dabei ausschließlich auf MQ-Spezialisten oder separate Konsolen verlassen zu müssen.
Die Auswirkungen auf den Kunden sind eindeutig:
Das bedeutet, dass Unternehmen schneller auf potenzielle Störungen reagieren können und gleichzeitig qualifizierte MQ-Administratoren sich auf höherwertige Aktivitäten konzentrieren können.
Die dynamische Entwicklung in der heutigen Technologielandschaft schreitet unaufhörlich voran. Unternehmen benötigen daher eine vertrauenswürdige Grundlage, um KI nutzen zu können und gleichzeitig ihre bestehenden Investitionen zu schützen. Mit diesen Verbesserungen von IBM webMethods Hybrid Integration hilft IBM seinen Kunden, beide Anforderungen in Einklang zu bringen: die Vorbereitung auf die Möglichkeiten von agentischer KI bei gleichzeitiger Sicherstellung der Zuverlässigkeit und des ROI von aktuellen Systemen.
Die Unterstützung agentischer KI ist ein Kernschwerpunkt von IBM webMethods Hybrid Integration, einschließlich des Baus von KI-Gateways, der Beschleunigung des MCP-Lebenszyklusmanagements und der Nutzung von IBM-Technologien wie watsonx. Erfahren Sie hier mehr über einige dieser neuesten Fortschritte.
Durch die Fokussierung auf Produktivität, Governance und Transparenz will IBM Unternehmen die Tools an die Hand geben, die sie brauchen, um Innovationen zu beschleunigen, Risiken zu reduzieren und vertrauensvoller einen geschäftlichen Mehrwert zu liefern.