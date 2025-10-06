Traditionelle Integration erforderte oft fundiertes technisches Fachwissen und führte zu Engpässen, wenn die Nachfrage die verfügbaren Ressourcen überstieg. Die neu verbesserten iPaaS-Agenten von IBM sollen diese Reibung beseitigen, indem sie Teams während des gesamten Integrationslebenszyklus unterstützen. Mit Blick auf die zunehmende Verbreitung von Modellen und Agenten möchte IBM diese Funktionen auch in die iPaaS-Basis integrieren. Dadurch können Kunden verwalten, wie KI-Agenten und LLMs auf kontextuelle Datenquellen zugreifen, ohne zusätzliche Infrastruktur hinzuzufügen. Mit dem API-Agenten oder dem API Developer Studio ist es beispielsweise einfacher als je zuvor, Ihre APIs als MCP-Tools bereitzustellen, die von Agenten aufgerufen werden können.

Kunden können Ziele in einfacher Sprache beschreiben, und ein Agent interpretiert die Absicht, generiert eine vorgeschlagene Integration und bietet Optionen für die Genehmigung an. Was früher Stunden oder Tage dauerte, kann jetzt in wenigen Minuten erledigt werden, sodass Geschäfts- und IT-Teams neue digitale Services schneller bereitstellen können.

Die Agents beschleunigen nicht nur die Erstellungszeit, sondern erstrecken sich auch auf den Betrieb. Indem sie Fehler klassifizieren, die entscheidendsten Probleme aufzeigen und Lösungsvorschläge machen, helfen diese Funktionen den Teams, Ausfallzeit zu reduzieren und Fehler effektiver zu beheben. Agenten können sogar eine automatische Fehlerbehebung bei wiederkehrenden Fehlern anwenden, was sich wiederholende Arbeiten minimiert.

Das Ergebnis: Integrationsspezialisten, Entwickler und Geschäftstechnologen können sich weniger auf sich wiederholende, manuelle Aufgaben konzentrieren und mehr auf die Wertschöpfung. Für Unternehmen bedeutet dies eine schnellere Time-to-Value und eine größere betriebliche Belastbarkeit.