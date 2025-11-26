Aktivieren Sie KI in allen Workflows und Teams mit zentraler Steuerung und einheitlicher Verwaltung.
KI verändert die Arbeitsweise – aber ohne die richtige Steuerung kann sie auch Risiken und Komplexität mit sich bringen. Eine starke Governance-Grundlage ermöglicht Unternehmen eine sichere Skalierung von KI über Teams und Workflows hinweg, ohne dabei den Überblick zu verlieren. Mit zunehmender Integration und dynamischeren Datenflüssen gewährleistet Governance die Sicherheit, die Verantwortlichkeit und das Vertrauen. Durch die Bereitstellung zentraler Transparenz und einheitlicher Verwaltung können Unternehmen Innovationen schneller vorantreiben und gleichzeitig jeden Datenkontaktpunkt verfolgen, verwalten und schützen.
Mit der richtigen Governance kann KI sicher und kontrolliert vom Pilotprojekt zur Produktion überführt werden. Ohne Governance können KI-Agenten entsprechende Risiken mit sich bringen – von Datenlecks bis hin zu Compliance-Verstößen. Die Governance-Ebene von IBM gewährleistet, dass jede Interaktion sicher, nachvollziehbar und richtlinienbasiert ist.
Die Ressourcen für die Unternehmensintegration sind oft verstreut, isoliert und schwer zu verwalten, was Innovationen verlangsamt und Risiken erhöht. Der einheitliche Asset-Katalog von IBM schafft hier Abhilfe.
Durch die Zusammenführung von APIs, Integrationen und B2B-Assets in einer einzigen verwalteten Metadatenebene ermöglicht der Katalog Folgendes:
Mit dem Katalog wird die Wiederverwendung sicher, vorhersehbar und skalierbar – eine wichtige Grundlage für das agentische Unternehmen.
Das KI-Gateway zentralisiert und sichert die Interaktionen zwischen Unternehmensanwendungen und LLM-APIs durch Self-Service-Registrierung, tokenbasierte Ratenbegrenzung, Caching und ein einheitliches Nutzungs-Dashboard. Das KI-Gateway bietet Richtlinien zur zentralen Verwaltung und Kontrolle der Verwendung von KI-APIs in Ihren Anwendungen sowie wichtige Analysen und Erkenntnisse, damit Sie schneller Entscheidungen über Large Language Models (LLM) treffen können.
Das MCP-Gateway regelt den Zugriff des Agenten auf Unternehmensdaten und -funktionen. Es unterstützt MCP nativ, vermittelt Protokolle, sichert die Endgeräte, wendet Richtlinienlogik an und bietet Rückverfolgbarkeit. Zukünftig werden wir die Gateways durch ein A2AGateway ergänzen. Es regelt den Zugriff des Agenten auf andere Agenten und ermöglicht so eine sichere Aufgabenverteilung an andere Agenten.
Die IT-Landschaften heutiger Unternehmen sind zunehmend verteilt, mit spezialisierten Gateways, On-Premises- und Multicloud-Bereitstellungen sowie einer Vielzahl von Benutzern, was zu einer größeren Fragmentierung als je zuvor führt. Die Kontrolle über diese Komplexität ist entscheidend, um Risiken zu reduzieren und die Agilität, Resilienz, Sicherheit und Skalierbarkeit aufrechtzuerhalten, die für den Erfolg erforderlich sind.
Im Gegensatz zu isolierten Integrationskonsolen bietet die hybride Steuerungsebene von IBM webMethods einen zentralen Ort für die Verwaltung und Steuerung von IBM-, Drittanbieter- und Hybrid-Laufzeiten. Unternehmen können umfassende Transparenz und Kontrolle über Agenten, Integrationen, APIs, Ereignisse und mehr erlangen, unabhängig davon, ob sie On-Premises, in Multicloud-Umgebungen oder am Edge ausgeführt werden.