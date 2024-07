Das SOC-Framework (System and Organization Controls), das vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) entwickelt wurde, ist ein Standard für Kontrollen zum Schutz von in der Cloud gespeicherten Informationen. SOC-Berichte helfen Anwendern dabei, die mit einem ausgelagerten Cloud-Service verbundenen Risiken zu bewerten und anzugehen.

SOC 1 ist eine Prüfung der internen Kontrollen eines Serviceunternehmens in Bezug auf die Finanzberichterstattung, die zum Schutz der kundeneigenen Daten eingerichtet wurden. Die SOC 1-Prüfungen und -Berichte basieren auf dem Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE 18).

SOC 2 ist eine Prüfung der Wirksamkeit der internen Kontrollen, die von einem Dienstleistungsunternehmen zum Schutz der Kundendaten durchgeführt werden. SOC 2-Prüfungen und -Berichte basieren auf den AICPA Trust Service Principles, die sich auf Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität und Vertraulichkeit bzw. Datenschutz beziehen.

Wenden Sie sich an einen IBM Ansprechpartner, um die SOC-1- und SOC-2-Berichte von IBM Aspera on Cloud anzufordern.