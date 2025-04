Aspera Workflow Automatisierung Funktionen

Verarbeiten von Assets Benutzer können die End-to-End-Verarbeitung des aufgenommenen Assets in Aspera Orchestratordurchführen.

Automatisieren Sie die Qualitätskontrolle Mit Aspera Orchestrator können Benutzer Qualitätskontrollen und Antiviren-Scans automatisieren.

Überweisungen automatisieren Benutzer können mit Aspera Orchestrator Übertragungen zwischen On-Premises- und Cloud-Speicher automatisieren.