Context-Engineering-Lösungen

Stellen Sie Ihrer KI den Unternehmenskontext bereit, den sie benötigt, um zu argumentieren, zu reagieren und zu handeln – mithilfe von kontrollierten Echtzeitdaten aus Ihrem gesamten Unternehmen.

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Person sitzt an einem Schreibtisch und arbeitet an einem Monitor in einem Großraumbüro; im Hintergrund sind weitere Arbeitsplätze und Regale sichtbar.

Unternehmensdaten in vertrauenswürdigen Kontext für KI überführen

KI braucht mehr als nur Datenzugriff. Sie benötigt geschäftlichen Kontext, Steuerung, Datenabstammung und Echtzeitsignale, um vertrauenswürdige und erklärbare Aktionen auszuführen.

Die meisten Unternehmen verfügen bereits über die Daten, die KI benötigt .Diese sind jedoch über Anwendungen, Clouds, Data Warehouses, Lakehouses, Dokumente und Event Streams verteilt. IBM hilft, diese Daten zu einem vertrauenswürdigen Kontext zusammenzuführen – durch die Kombination aus offenem Datenzugriff, Datenintelligenz, Governance und Echtzeitereignissen. So können KI-Systeme genauere, relevantere und umsetzbare Ergebnisse liefern.

Warum KI Kontext braucht

KI-Initiativen geraten ins Stocken, wenn es Daten an geschäftlicher Bedeutung, Governance und Echtzeitbewusstsein mangelt. Context Engineering begegnet diesen Herausforderungen, indem fragmentierte Unternehmensdaten zu verlässlichem, KI-nutzbarem Kontext zusammengeführt werden.
Unternehmensdaten sind fragmentiert 

KI stößt an Grenzen, wenn Daten über Anwendungen, Clouds, Data Warehouses, Lakehouses, Dokumente und Datenströme verteilt sind. Context Engineering vereinheitlicht den Zugriff auf verteilte Daten und bewahrt gleichzeitig ihren Speicherort, sodass die KI mit einem vollständigen, vernetzten Kontext arbeiten kann.
Die geschäftliche Bedeutung ist inkonsistent

Wenn Definitionen, Metadaten und Datenherkunft je nach System variieren, kann KI Daten nicht einheitlich interpretieren oder Ergebnisse erklären. Context Engineering etabliert eine gemeinsame geschäftliche Bedeutung und hilft der KI dabei, präzise zu argumentieren und vertrauenswürdige, erklärbare Ergebnisse zu liefern.
Governance ist von der KI-Ausführung entkoppelt 

Governance-Richtlinien existieren oft außerhalb der Systeme, die KI zur Laufzeit nutzt. Das führt zu Lücken bei Vertrauen und Kontrolle. Context Engineering integriert Governance, Zugriff und Datenherkunft direkt in den Datenzugriff der KI. um konforme, vertrauenswürdige KI in großem Maßstab zu unterstützen.
Echtzeitsignale fehlen 
KI-Erkenntnisse veralten schnell, wenn sie nur auf statischen Daten basieren. Context Engineering integriert Echtzeit- und Streaming-Daten, so dass KI-Anwendungen und -Agenten auf Veränderungen mit zeitnahen und relevanten Maßnahmen reagieren können.

Relevante Produkte

Diese IBM-Produkte bilden zusammen eine Context-Engineering-Grundlage – sie verbinden Unternehmensdaten, geschäftliche Bedeutung, Governance und Echtzeitsignale, damit KI vertrauenswürdige und erklärbare Ergebnisse liefern kann.
IBM watsonx.data

Vereinheitlichen Sie den Zugriff auf strukturierte und unstrukturierte Daten mit IBM® watsonx.data, der offenen, hybriden Datenarchitektur, die für Leistung und KI-Bereitschaft ausgelegt ist.

watsonx.data erkunden
OpenRAG auf IBM watsonx.data

OpenRAG auf watsonx.data verbindet KI mit verwalteten unstrukturierten Daten über offenen, föderierten Zugriff und setzt Richtlinien zur Laufzeit durch.

Wir stellen vor: OpenRAG
IBM Confluent

Daten in Echtzeit streamen, verbinden, verarbeiten und verwalten – mit IBM Confluent, der Private-Cloud-Plattform der Entwickler von Apache Kafka, die jetzt Teil von IBM ist.

IBM Confluent erkunden
IBM watsonx.data intelligence

Nutzen Sie KI-gestützte Tools für die Erkennung, das Management von Metadaten und die Automatisierung, damit Daten in Ihrem Unternehmen leichter zu finden, zu verstehen und vertrauenswürdig sind.

Mehr zu watsonx.data intelligence
Relevante Dienstleistungen

Entwerfen und implementieren Sie KI-fähige Datenarchitekturen, die Analytics, KI und KI-Agenten in hybriden Umgebungen unterstützen.

IBM Beratungsservices für Daten und KI erkunden
Hand tippt auf einen kreisförmigen Knoten in einer abstrakten Benutzeroberfläche mit verbundenen Formen, Symbolen und Flusslinien in Blau- und Lilatönen.

Etablieren Sie verantwortungsvolle generative KI-Praktiken mit Governance-Modellen, die zur Gewährleistung von Compliance und Vertrauen beitragen.

IBM Beratungsservices für KI-Governance erkunden
Abstrakte Illustration mit vertikalen Linien aus geometrischen Formen und einer Hand, die nach einem kreisförmigen Knoten greift.

Gewinnen Sie Erkenntnisse schneller mit Datenanalyselösungen, die auf Ihre Geschäftsziele und Datensätze zugeschnitten sind.

Erkunden Sie die Beratungsservices von IBM für Daten und Analysen
Abstrakte Darstellung überlappender, halbtransparenter Flächen, diagonal angeordnet, mit Farbverlauf von Lila zu Blau auf hellem Hintergrund.

Ressourcen

Abstrakte blaue, wellenförmige Kontur, die auf hellem Hintergrund eine sternähnliche Form bildet.
Context Engineering ist die fehlende Infrastrukturschicht für KI-Agenten im Unternehmen. Lesen Sie unser E-Book für Data Leader.
Abstrakte Darstellung geschwungener, halbtransparenter Bögen in sanften Orange- und Rosatönen auf hellem Hintergrund.
Daten in geschäftliche Erkenntnisse verwandeln. Eine neue globale Umfrage unter 1.700 CDOs zeigt zentrale Anforderungen, die für Führungskräfte der C-Suite im Wettbewerb um KI-Ergebnisse unverzichtbar sind.
Abstrakte 3D-Darstellung von drei überlappenden, transparenten, abgerundeten Quadraten auf hellem Hintergrund.
Die KI hat ein Datenproblem Daten benötigen eine KI-Lösung. Lesen Sie unseren Leitfaden für Data Leader zu KI-fähigen Daten.
Abstrakte 3D-Darstellung ineinander verschlungener, halbtransparenter blauer Schleifen in Kugelform auf hellem Hintergrund.
IBM wird im Gartner Magic Quadrant 2025 für Metadata-Management-Lösungen als Leader positioniert.
Abstrakte 3D-Darstellung ineinander verschlungener, halbtransparenter violetter Schleifen in Kugelform auf hellem Hintergrund.
Nutzen Sie eine Open-Source-Such- und Analytics Engine, um Daten aus einer Vielzahl von Quellen zu indexieren, abzufragen und zu analysieren.
Machen Sie den nächsten Schritt

Beginnen Sie mit dem Aufbau einer vertrauenswürdigen Datenbasis, die KI für den Übergang von der Experimentierphase zum produktiven Einsatz benötigt.

  1. Mit einem Experten über einen Anwendungsfall sprechen
  2. watsonx.data kostenlos ausprobieren