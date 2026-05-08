Context-Engineering-Lösungen

KI braucht mehr als nur Datenzugriff. Sie benötigt geschäftlichen Kontext, Steuerung, Datenabstammung und Echtzeitsignale, um vertrauenswürdige und erklärbare Aktionen auszuführen.

Die meisten Unternehmen verfügen bereits über die Daten, die KI benötigt .Diese sind jedoch über Anwendungen, Clouds, Data Warehouses, Lakehouses, Dokumente und Event Streams verteilt. IBM hilft, diese Daten zu einem vertrauenswürdigen Kontext zusammenzuführen – durch die Kombination aus offenem Datenzugriff, Datenintelligenz, Governance und Echtzeitereignissen. So können KI-Systeme genauere, relevantere und umsetzbare Ergebnisse liefern.