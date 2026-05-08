Context-Engineering-Lösungen

Stellen Sie Ihrer KI den Unternehmenskontext bereit, den sie benötigt, um zu argumentieren, zu reagieren und zu handeln – mithilfe von kontrollierten Echtzeitdaten aus Ihrem gesamten Unternehmen.
KI braucht mehr als nur Datenzugriff. Sie benötigt geschäftlichen Kontext, Steuerung, Datenabstammung und Echtzeitsignale, um vertrauenswürdige und erklärbare Aktionen auszuführen.
Die meisten Unternehmen verfügen bereits über die Daten, die KI benötigt .Diese sind jedoch über Anwendungen, Clouds, Data Warehouses, Lakehouses, Dokumente und Event Streams verteilt. IBM hilft, diese Daten zu einem vertrauenswürdigen Kontext zusammenzuführen – durch die Kombination aus offenem Datenzugriff, Datenintelligenz, Governance und Echtzeitereignissen. So können KI-Systeme genauere, relevantere und umsetzbare Ergebnisse liefern.
KI-Initiativen geraten ins Stocken, wenn es Daten an geschäftlicher Bedeutung, Governance und Echtzeitbewusstsein mangelt. Context Engineering begegnet diesen Herausforderungen, indem fragmentierte Unternehmensdaten zu verlässlichem, KI-nutzbarem Kontext zusammengeführt werden.
KI stößt an Grenzen, wenn Daten über Anwendungen, Clouds, Data Warehouses, Lakehouses, Dokumente und Datenströme verteilt sind. Context Engineering vereinheitlicht den Zugriff auf verteilte Daten und bewahrt gleichzeitig ihren Speicherort, sodass die KI mit einem vollständigen, vernetzten Kontext arbeiten kann.
Wenn Definitionen, Metadaten und Datenherkunft je nach System variieren, kann KI Daten nicht einheitlich interpretieren oder Ergebnisse erklären. Context Engineering etabliert eine gemeinsame geschäftliche Bedeutung und hilft der KI dabei, präzise zu argumentieren und vertrauenswürdige, erklärbare Ergebnisse zu liefern.
Governance-Richtlinien existieren oft außerhalb der Systeme, die KI zur Laufzeit nutzt. Das führt zu Lücken bei Vertrauen und Kontrolle. Context Engineering integriert Governance, Zugriff und Datenherkunft direkt in den Datenzugriff der KI. um konforme, vertrauenswürdige KI in großem Maßstab zu unterstützen.
Diese IBM-Produkte bilden zusammen eine Context-Engineering-Grundlage – sie verbinden Unternehmensdaten, geschäftliche Bedeutung, Governance und Echtzeitsignale, damit KI vertrauenswürdige und erklärbare Ergebnisse liefern kann.
Vereinheitlichen Sie den Zugriff auf strukturierte und unstrukturierte Daten mit IBM® watsonx.data, der offenen, hybriden Datenarchitektur, die für Leistung und KI-Bereitschaft ausgelegt ist.
OpenRAG auf watsonx.data verbindet KI mit verwalteten unstrukturierten Daten über offenen, föderierten Zugriff und setzt Richtlinien zur Laufzeit durch.
Daten in Echtzeit streamen, verbinden, verarbeiten und verwalten – mit IBM Confluent, der Private-Cloud-Plattform der Entwickler von Apache Kafka, die jetzt Teil von IBM ist.
Nutzen Sie KI-gestützte Tools für die Erkennung, das Management von Metadaten und die Automatisierung, damit Daten in Ihrem Unternehmen leichter zu finden, zu verstehen und vertrauenswürdig sind.
Entwerfen und implementieren Sie KI-fähige Datenarchitekturen, die Analytics, KI und KI-Agenten in hybriden Umgebungen unterstützen.
Etablieren Sie verantwortungsvolle generative KI-Praktiken mit Governance-Modellen, die zur Gewährleistung von Compliance und Vertrauen beitragen.
Gewinnen Sie Erkenntnisse schneller mit Datenanalyselösungen, die auf Ihre Geschäftsziele und Datensätze zugeschnitten sind.