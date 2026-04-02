Confluent, ein IBM Unternehmen

Die Echtzeit-Plattform zum Streamen, Verbinden, Verarbeiten und Verwalten Ihrer Daten, entwickelt von den ursprünglichen Mitentwicklern von Apache Kafka, ist jetzt Teil von IBM.

Eine Datenstreaming-Plattform zur Beschleunigung der KI in Unternehmen

Gemeinsam entwickeln IBM und Confluent die Datenbasis für ereignisgesteuerte Anwendungen, Analysen und KI weiter. Durch diese Zusammenarbeit wird die branchenführende Streaming-Plattform Confluent mit den Hybrid Cloud-, Daten- und KI-Funktionen von IBM vereint – und damit eine für Unternehmen geeignete Grundlage geschaffen, um Daten in großem Maßstab in Mehrwert zu verwandeln.
Geschäftliche Auswirkungen
Leistungsstarke Echtzeit-KI

Wechseln Sie von der Experimentierphase zur Produktion – mit kontextbezogenen Echtzeitdaten, die die Leistung und Genauigkeit steigern.

 Sehen Sie eine 14-fache Steigerung der Vorhersageleistung bei GEP
Beschleunigte Markteinführung

Bringen Sie neue Produkte und Initiativen schneller auf den Markt – auf der Grundlage kontrollierter, wiederverwendbarer Echtzeitdaten.

 Erfahren Sie, wie Notion täglich über 100 Millionen Nutzer unterstützt
Infrastrukturkosten senken

Führen Sie Point-to-Point-, Batch- und Streaming-Pipelines auf einer zukunftssicheren Plattform zusammen, die alles abdeckt – und das zu geringeren Kosten.

 Erfahren Sie, wie SAS 69 % eingespart hat
Webinar | 07. April 2026 | Agentische KI mit vertrauenswürdigen Echtzeitdaten
Experten von IBM und Confluent werden erörtern, wie Unternehmen Echtzeitdaten in Bewegung mit Governance und Resilienz der Unternehmensklasse verbinden können.
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Funktionen der Datenstreaming-Plattform

Cloudnative Skalierbarkeit

Sichern Sie sich mit dem SLA der Confluent Cloud für eine Betriebszeit von 99,99 % beispiellose Zuverlässigkeit, bewältigen Sie Workloads im GBps-Bereich und skalieren Sie dabei sofort.

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Über 120 native Integrationen

Verbinden Sie Legacy-Datenbanken und moderne Cloud-Services nahtlos mit vorgefertigten Kafka-Konnektoren über Ihr gesamtes Ökosystem.

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Streamnative Governance-Suite

Stellen Sie durch integrierte Governance- und Qualitätssicherungstools sicher, dass Ihre Anwendungen mit vertrauenswürdigen, sicheren und konformen Daten arbeiten.

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Erweiterte Streamverarbeitung

Verarbeiten und transformieren Sie Daten in Echtzeit im großen Maßstab mit dem von Confluent verwalteten Apache Flink-Dienst, der Analysen mit geringer Latenz, cloudnative Anwendungen und reaktionsschnelle KI ermöglicht.

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Stream-to-Table-Automatisierung

Wandeln Sie Datenströme mit Tableflow in offene Tabellen für Ihren Data Lake um. Senken Sie die Rechenkosten um bis zu 50 % und erhöhen Sie die Aktualität Ihrer Analysedaten mit nur wenigen Klicks.

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Streaming-Dienst für kontextreiche KI

Entwickeln Sie in Echtzeit wiederholbare KI-Systeme, die aus historischen Daten lernen, neue Informationen sofort verarbeiten und Live-Entscheidungen im Produktivbetrieb treffen.

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Anwendungsfälle
KI-fähige Echtzeitdaten

Stellen Sie sicher, dass jedes Modell, jeder Agent und jeder Workflow auf der Grundlage von kontinuierlich aktualisierten Unternehmensdaten mit Rückverfolgbarkeit, Durchsetzung von Richtlinien und Qualitätskontrollen ausgeführt wird.
Ereignisgesteuerte Automatisierung

Kombinieren Sie vertrauenswürdige transaktionale Nachrichten mit moderner Integration und Orchestrierung über hybride Umgebungen hinweg.
Modernisierter Mainframe im aktiven Einsatz

Identifizieren und steuern Sie Echtzeitereignisse an der Transaktionsquelle und streamen Sie Transaktionsdaten für Echtzeitanalyse, Automatisierung und KI.
Gemeinsam mehr erreichen Confluent und IBM watsonx.data

Vereinheitlichen Sie Event Streams mit strukturierten und unstrukturierten Unternehmensdaten, um vertrauenswürdige, KI-fähige Daten in Ihrem gesamten hybriden Unternehmen bereitzustellen.

  • Kombinieren Sie Daten in Bewegung mit ruhenden Unternehmensdaten in einer offenen hybriden Datengrundlage
  • Fügen Sie Metadaten, Datenherkunft und richtliniengesteuerten Kontext hinzu, um Daten vertrauenswürdig, wiederverwendbar und KI-fähig zu machen
  • Stellen Sie verwaltete Datenprodukte für Anwendungen, Analysen und KI-Agenten im gesamten Unternehmen bereit
 Confluent und IBM Integration

Vereinheitlichen Sie Event-Streaming und Unternehmensintegration, um Anwendungen, Daten und Systeme in hybriden Umgebungen miteinander zu verbinden.

  • Streamen und integrieren Sie Ereignisse über fragmentierte Integrationsarchitekturen hinweg mit einer skalierbaren ereignisgesteuerten Backbone.
  • Schalten Sie umfassende Integrationsmuster für Event-Streaming, APIs, B2B/EDI, iPaaS und IBM MQ frei.
  • Beschleunigen Sie die Automatisierung und die Reaktionsfähigkeit Ihres Unternehmens durch Echtzeit-Datenströme.
 Confluent und IBM Z

Integrieren Sie Echtzeit-Event-Streaming in geschäftskritische IBM Z-Transaktionen und -Systeme. Streamen Sie Mainframe-Transaktionen und -Ereignisse sicher in Kafka-basierte Architekturen.

  • Streamen Sie Mainframe-Transaktionen und -Ereignisse sicher in Kafka-basierte Architekturen.
  • Ermöglichen Sie die Echtzeitintegration von IBM Z-Daten mit Cloud-Anwendungen, Analysen und KI, ohne das Kernsystem zu beeinträchtigen.
  • Schaffen Sie reaktionsschnelle Digital Experiences und Automatisierung mit bewährten Event Streams für Unternehmen.
Machen Sie den nächsten Schritt

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