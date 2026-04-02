Confluent, ein IBM Unternehmen

Gemeinsam entwickeln IBM und Confluent die Datenbasis für ereignisgesteuerte Anwendungen, Analysen und KI weiter. Durch diese Zusammenarbeit wird die branchenführende Streaming-Plattform Confluent mit den Hybrid Cloud-, Daten- und KI-Funktionen von IBM vereint – und damit eine für Unternehmen geeignete Grundlage geschaffen, um Daten in großem Maßstab in Mehrwert zu verwandeln.