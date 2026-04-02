Confluent, ein IBM Unternehmen

Die Echtzeit-Plattform zum Streamen, Verbinden, Verarbeiten und Verwalten Ihrer Daten, entwickelt von den ursprünglichen Mitentwicklern von Apache Kafka, ist jetzt Teil von IBM.
Gemeinsam entwickeln IBM und Confluent die Datenbasis für ereignisgesteuerte Anwendungen, Analysen und KI weiter. Durch diese Zusammenarbeit wird die branchenführende Streaming-Plattform Confluent mit den Hybrid Cloud-, Daten- und KI-Funktionen von IBM vereint – und damit eine für Unternehmen geeignete Grundlage geschaffen, um Daten in großem Maßstab in Mehrwert zu verwandeln.
Wechseln Sie von der Experimentierphase zur Produktion – mit kontextbezogenen Echtzeitdaten, die die Leistung und Genauigkeit steigern.
Bringen Sie neue Produkte und Initiativen schneller auf den Markt – auf der Grundlage kontrollierter, wiederverwendbarer Echtzeitdaten.
Führen Sie Point-to-Point-, Batch- und Streaming-Pipelines auf einer zukunftssicheren Plattform zusammen, die alles abdeckt – und das zu geringeren Kosten.
Sichern Sie sich mit dem SLA der Confluent Cloud für eine Betriebszeit von 99,99 % beispiellose Zuverlässigkeit, bewältigen Sie Workloads im GBps-Bereich und skalieren Sie dabei sofort.
Verbinden Sie Legacy-Datenbanken und moderne Cloud-Services nahtlos mit vorgefertigten Kafka-Konnektoren über Ihr gesamtes Ökosystem.
Stellen Sie durch integrierte Governance- und Qualitätssicherungstools sicher, dass Ihre Anwendungen mit vertrauenswürdigen, sicheren und konformen Daten arbeiten.
Verarbeiten und transformieren Sie Daten in Echtzeit im großen Maßstab mit dem von Confluent verwalteten Apache Flink-Dienst, der Analysen mit geringer Latenz, cloudnative Anwendungen und reaktionsschnelle KI ermöglicht.
Wandeln Sie Datenströme mit Tableflow in offene Tabellen für Ihren Data Lake um. Senken Sie die Rechenkosten um bis zu 50 % und erhöhen Sie die Aktualität Ihrer Analysedaten mit nur wenigen Klicks.
Entwickeln Sie in Echtzeit wiederholbare KI-Systeme, die aus historischen Daten lernen, neue Informationen sofort verarbeiten und Live-Entscheidungen im Produktivbetrieb treffen.
Stellen Sie sicher, dass jedes Modell, jeder Agent und jeder Workflow auf der Grundlage von kontinuierlich aktualisierten Unternehmensdaten mit Rückverfolgbarkeit, Durchsetzung von Richtlinien und Qualitätskontrollen ausgeführt wird.
Kombinieren Sie vertrauenswürdige transaktionale Nachrichten mit moderner Integration und Orchestrierung über hybride Umgebungen hinweg.
Identifizieren und steuern Sie Echtzeitereignisse an der Transaktionsquelle und streamen Sie Transaktionsdaten für Echtzeitanalyse, Automatisierung und KI.
Vereinheitlichen Sie Event Streams mit strukturierten und unstrukturierten Unternehmensdaten, um vertrauenswürdige, KI-fähige Daten in Ihrem gesamten hybriden Unternehmen bereitzustellen.
Vereinheitlichen Sie Event-Streaming und Unternehmensintegration, um Anwendungen, Daten und Systeme in hybriden Umgebungen miteinander zu verbinden.
Integrieren Sie Echtzeit-Event-Streaming in geschäftskritische IBM Z-Transaktionen und -Systeme. Streamen Sie Mainframe-Transaktionen und -Ereignisse sicher in Kafka-basierte Architekturen.