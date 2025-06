Schon ein einziges unerwartetes Ereignis kann eine ganze Abfolge von Störungen und Unterbrechungen in der Lieferkette in Gang setzen. IBM Blockchain-Lösungen für die Lieferkette verwenden intelligente Verträge – so genannte „Smart Contracts“ –, die automatisch greifen, wenn vordefinierte Geschäftsbedingungen eintreten. Dadurch erhalten die Beteiligten nahezu in Echtzeit Einblick in Abläufe und können im Falle einer Ausnahmesituation früher Maßnahmen ergreifen.