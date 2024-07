In der ersten Zehntelsekunde eines Frontalaufpralls verformt sich die Stoßstange. Im nächsten Moment wird Ihre Motorhaube eingedrückt. Airbags öffnen sich explosionsartig. Ihr Sicherheitsgurt dehnt sich, um Ihren Körper zu verlangsamen. In weniger als einer Sekunde haben Sie und das Auto aufgehört, sich vorwärts zu bewegen. Sie fallen hart in Ihren Sitz zurück. Es ist ein heftiger, verstörender Moment.