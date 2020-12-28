Blockchain und Nachhaltigkeit durch verantwortungsbewusste Beschaffung

Der Abbau von Kobalt, einem wichtigen Rohstoff für Lithium-Ionen-Batterien, ist mit hohen Kosten für menschliches Leid verbunden. Mehr als 60 Prozent der weltweiten Versorgung stammen aus der Demokratischen Republik Kongo (DRK), davon etwa 45 Prozent aus groß angelegten Bergbaubetrieben. Die restlichen 15 Prozent stammen aus kleinen Minen in der Demokratischen Republik Kongo, wo Kinder und Erwachsene unter rauen und gefährlichen Bedingungen arbeiten, um Erz von Hand zu gewinnen.
Es sind diese Arbeitsbedingungen und die Umweltschäden in den Abbaugebieten, die die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Automobil- und Elektronikbranchen gelenkt haben. Ihre Produkte – Elektrofahrzeuge, Smartphones und Laptops – sind auf Lithium-Ionen-Batterien und damit auf Kobalt angewiesen.
Unternehmen, die Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit ernst nehmen, arbeiten daran, von Hand abgebautes Kobalt aus ihren Lieferketten herauszuhalten. Ähnliche Bedenken gelten für andere Mineralien, die Risiken bei verantwortungsvoller Beschaffung darstellen, darunter Lithium, Nickel, Kupfer und die „3TG“-Gruppe (Zinn, Tantal, Wolfram und Gold), sowie für Materialien, die bei falscher Entsorgung eine Gefahr für die Umwelt darstellen.
Die Treiber für eine verantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen sind stark, reichen von der Unternehmensführung über die Forderungen von Verbrauchern, Aktionären und anderen Stakeholdern bis hin zur Kontrolle durch Regierungen, Aufsichtsbehörden, Finanzmärkte und NGOs. Bis vor kurzem war es jedoch ein schwer zu erreichendes Ziel, all diesen interessierten Parteien eine verantwortungsvolle Beschaffung nachzuweisen, was mit erheblichen Reputations-, rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken verbunden war.
Heute bietet das Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN), das auf der IBM Blockchain Platform basiert und von der RCS Global Group unterstützt wird, die Transparenz, das Vertrauen und die Sicherheit, die für den Nachweis einer verantwortungsvollen Beschaffung von Kobalt erforderlich sind. Darüber hinaus kann die zugrunde liegende Infrastruktur, die wir für RSBN aufgebaut haben, als Starthilfe für jede Initiative zur nachhaltigen Beschaffung verwendet werden.
Zu den nachgewiesenen Vorteilen der Verwendung der Blockchain-Technologie für nachhaltige Beschaffungsnetzwerke gehören:
Traditionell verlassen sich Bergleute, Schmelzen, Verteiler und Hersteller auf Prüfungen durch Dritte, um die Einhaltung allgemein anerkannter Branchenstandards sicherzustellen. Für RSBN bietet die RCS Global Group diese Sicherheit durch ihre Kartierung und Prüfung der Lieferkette für Mineralien. Dabei werden die Netzwerkteilnehmer anhand der Standards und Best Practices der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Responsible Minerals Initiative (RMI) bewertet.
RSBN nutzt das gemeinsame, verteilte Hauptbuch der Blockchain, um die Produktion von der Mine über die Batterie bis zum Endprodukt zu verfolgen und so Informationen über den Grad der verantwortungsvollen Beschaffung auf jeder Ebene der Lieferkette zu erfassen. Downstream-Unternehmen können auf den verifizierten Nachweis zugreifen, dass sie verantwortungsvolle Beschaffungspraktiken unterstützen und dazu beitragen, den sie dann mit Prüfern, Corporate Governance-Gremien und sogar Verbrauchern teilen können.
Bei jedem Schritt bestimmen die Teilnehmer selbst, wer welche Informationen einsehen darf. Sobald Zertifikate und andere Dokumente im Register eingetragen sind, können sie nicht mehr manipuliert, geändert oder gelöscht werden. Diese Eigenschaften machen die Blockchain zu einer vertrauenswürdigen Plattform für den Datenaustausch zwischen verschiedenen Unternehmen und tragen gleichzeitig zur Betrugsprävention bei.
Netzwerke wie RSBN fördern und ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Kunden in komplexen Lieferketten für Mineralien und andere konfliktbehaftete Rohstoffe. Alle Beteiligten ziehen dabei einen geschäftlichen Nutzen daraus. Hier sind beispielsweise die Vorteile, die RSBN-Teilnehmer erzielen.
Automobilhersteller bereiten sich darauf vor, in den Jahren 2021 und 2022 viele weitere Elektrofahrzeuge (EVs) auf den Marktplatz zu bringen, was eine neue Nachfrage nach Li-Ionen-Batterien und dem dafür benötigten Kobalt schafft. Durch die Beteiligung an Initiativen für verantwortungsvolle Beschaffung wie RSBN können sie ihre Produkte als nachhaltig produziert und gleichzeitig nachhaltig im Straßenverkehr vermarkten. Die verantwortungsbewusste Kobaltbeschaffung trägt auch zu den Bemühungen der Unternehmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Armut, der Unterstützung der Menschenrechte und der Verhinderung von Umweltzerstörungen bei.
Minen und Schmelzhütten stehen an der Spitze der Lieferkette, wo eine verantwortungsvolle Beschaffung beginnt und wo die eigentlichen Herausforderungen liegen. Um zu verhindern, dass von Hand abgebautes Kobalt in Produktchargen gelangt, sind Prozessänderungen, finanzielle Investitionen und ein Engagement im Kampf gegen die Korruption erforderlich. Durch den Nachweis ihrer Ergebnisse mittels Audits und Zertifizierungen sichern sich diese Unternehmen einen bevorzugten Status als Zulieferer für Batteriehersteller.
Die Verbraucher haben gesprochen. In einer aktuellen IBM-Studie gaben 77 Prozent der befragten Verbraucher an, dass es wichtig ist, bei nachhaltigen oder umweltbewussten Marken zu kaufen. Elektrofahrzeuge, Smartphones und Laptops sind Produkte mit hoher Sichtbarkeit, deren Wert eng mit ihren wiederaufladbaren, langlebigen Li-Ionen-Akkus verbunden ist. Wenn Sie in der Lage sind, eine verantwortungsvolle Beschaffung nachzuweisen, können Sie Kunden gewinnen, einen guten Ruf aufbauen und Rückschläge wie rechtliche Schritte verhindern.
RSBN ist ein sofort einsatzbereites Netzwerk, das auf IBM Blockchain Platform basiert und von RSC Global zertifiziert wird. Zu den Gründungsmitgliedern des RSBN gehören die Ford Motor Company, der Volkswagen-Konzern, der globale Batteriehersteller LG Chem und der Kobaltlieferant Huayou Cobalt. Volvo Cars, Fiat Chrysler Automobiles und andere Unternehmen, die in Lieferketten für Mineralien aus Konfliktgebieten tätig sind, gehören ebenfalls dazu.
Unternehmen, die sicherstellen wollen, dass die von ihnen verwendeten Rohstoffe geprüften und dokumentierten Standards für verantwortungsvolle Beschaffung entsprechen, können sich RSBN entweder als Einzelunternehmen oder mit ihrer gesamten Lieferkette anschließen und schnell einen Mehrwert erzielen. Alternativ kann IBM Blockchain Services die Vermögenswerte und die Infrastruktur nutzen, die RSBN stützen, um gemeinsam ein verantwortungsvolles Beschaffungsnetzwerk für andere Branchen und Rohstoffe zu schaffen. Sprechen Sie mit uns heute darüber, wie Sie die Einhaltung der Vorschriften für eine verantwortungsvolle Beschaffung in Ihrem Unternehmen nachweisen können.
Hyperledger Fabric ist ein modulares Open-Source-Blockchain-Framework für die Entwicklung von Anwendungen für Unternehmen mit Branchenstrategien.
Regierungen, Unternehmen und Institutionen nutzen die Blockchain, um eine sichere und vertrauenswürdige Infrastruktur für digitale Identitäten und Berechtigungsnachweise zu ermöglichen.
Blockchain ist ein vertrauensloses Netzwerk, das für mehr Sicherheit, Transparenz und Automatisierung sorgt.
