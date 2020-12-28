Blockchain und Nachhaltigkeit durch verantwortungsbewusste Beschaffung

Netzwerke wie RSBN fördern und ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Kunden in komplexen Lieferketten für Mineralien und andere konfliktbehaftete Rohstoffe. Alle Beteiligten ziehen dabei einen geschäftlichen Nutzen daraus. Hier sind beispielsweise die Vorteile, die RSBN-Teilnehmer erzielen.

Automobilhersteller bereiten sich darauf vor, in den Jahren 2021 und 2022 viele weitere Elektrofahrzeuge (EVs) auf den Marktplatz zu bringen, was eine neue Nachfrage nach Li-Ionen-Batterien und dem dafür benötigten Kobalt schafft. Durch die Beteiligung an Initiativen für verantwortungsvolle Beschaffung wie RSBN können sie ihre Produkte als nachhaltig produziert und gleichzeitig nachhaltig im Straßenverkehr vermarkten. Die verantwortungsbewusste Kobaltbeschaffung trägt auch zu den Bemühungen der Unternehmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Armut, der Unterstützung der Menschenrechte und der Verhinderung von Umweltzerstörungen bei.

Minen und Schmelzhütten stehen an der Spitze der Lieferkette, wo eine verantwortungsvolle Beschaffung beginnt und wo die eigentlichen Herausforderungen liegen. Um zu verhindern, dass von Hand abgebautes Kobalt in Produktchargen gelangt, sind Prozessänderungen, finanzielle Investitionen und ein Engagement im Kampf gegen die Korruption erforderlich. Durch den Nachweis ihrer Ergebnisse mittels Audits und Zertifizierungen sichern sich diese Unternehmen einen bevorzugten Status als Zulieferer für Batteriehersteller.

Die Verbraucher haben gesprochen. In einer aktuellen IBM-Studie gaben 77 Prozent der befragten Verbraucher an, dass es wichtig ist, bei nachhaltigen oder umweltbewussten Marken zu kaufen. Elektrofahrzeuge, Smartphones und Laptops sind Produkte mit hoher Sichtbarkeit, deren Wert eng mit ihren wiederaufladbaren, langlebigen Li-Ionen-Akkus verbunden ist. Wenn Sie in der Lage sind, eine verantwortungsvolle Beschaffung nachzuweisen, können Sie Kunden gewinnen, einen guten Ruf aufbauen und Rückschläge wie rechtliche Schritte verhindern.