IBM KI-Modelle

Eine vertrauenswürdige Grundlage für flexible und skalierbare Unternehmens-KI 

Ein Netzwerk von Fenstern mit KI-Oberflächen, verschiedenen Managern und Codezeilen, verbunden durch blaue Linien

Unser Ansatz für KI-Modelle 

Die Wahl des richtigen Modells ist wichtig für Ihre KI-Anwendungen, Ihre Marke und Ihr Endergebnis. IBM gibt Ihnen die Freiheit, aus Tausenden von Modellen führender Anbieter dasjenige auszuwählen, das am besten zu Ihrem Anwendungsfall passt, sei es IBM® Granite, Optionen von Drittanbietern oder Ihre eigenen maßgeschneiderten Modelle.
Würfelkunst mit einem kleineren blauen Würfel, der in einem größeren grünen Würfel verschachtelt ist
Die offenen, leistungsstarken und vertrauenswürdigen Modelle der IBM Granite-Familie sind auf Unternehmen zugeschnitten und bieten außergewöhnliche Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
Llama-Modelle sind offene, effiziente große Sprachmodelle, die für Vielseitigkeit und starke Leistung in einem breiten Spektrum von Aufgaben im Bereich der natürlichen Sprache konzipiert sind.

IBM Model Gateway bietet einen sicheren, einheitlichen Zugriff auf führende Modelle von Anbietern wie OpenAI und Anthropic und bietet Flexibilität, Kontrolle und Kostenoptimierung.

Mistral-Modelle sind schnelle, leistungsstarke, offene Sprachmodelle, die auf Modularität ausgelegt und für Texterstellung, Argumentation und mehrsprachige Anwendungen optimiert sind.

Bringen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Foundation Models über verschiedene Architekturen in watsonx.ai ein und unterstützen Sie branchen- oder bereichsspezifische KI-Aufgaben.

Unsere Open-Source-Modelle, IBM Granite

Open
Granite ist Open Source unter Apache 2.0 und sorgt für Transparenz, während es gleichzeitig volle Anpassbarkeit und Bereitstellungsflexibilität in jeder Infrastruktur ermöglicht.
Leistungsfähig
Die kompakten, leistungsstarken Modelle wurden entwickelt, um die Effizienz und Skalierbarkeit für wichtige Unternehmensaufgaben zu maximieren.
Vertrauenswürdig
Eliminieren Sie das Risiko einer „Blackbox“-KI mit Transparenz bei Trainingsdaten und -prozessen, Funktionen zur Schadenserkennung und integrierten Verhaltensregeln.
Wählen Sie Ihr Modell aus und beginnen Sie mit der Entwicklung

Die Wahl des richtigen KI-Modells ist nur der Anfang. In Kombination mit dem leistungsstarken IBM watsonx Portfolio helfen Ihnen unsere KI-Modelle, KI in jeder Phase des Lebenszyklus effektiv zu skalieren und zu verwalten.
Diagramm der Benutzeroberfläche von watsonx Orchestrate
IBM watsonx Orchestrate Verabschieden Sie sich von Routinearbeiten

Steigern Sie die Produktivität durch die einfache Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-Assistenten und -Agenten, um geschäfts- und kundenorientierte Prozesse zu automatisieren und zu vereinfachen.

 KI-Agenten zum Einsatz bringen
Diagramm der Benutzeroberfläche von watsonx Code Assistant
IBM watsonx Code Assistant Nicht härter, sondern intelligenter codieren

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Entwickler und verkürzen Sie die Markteinführungszeit, indem Sie KI in den gesamten Anwendungslebenszyklus integrieren, um Entwicklungsaufgaben zu automatisieren und Workflows zu optimieren.

 Steigerung der Codierungseffizienz
Diagramm der Benutzeroberfläche von watsonx.ai
IBM® watsonx.ai Betreten Sie Ihr KI-Studio

Entwickeln Sie benutzerdefinierte KI-Anwendungen schneller und einfacher mit einem integrierten, kollaborativen, umfassenden Entwicklerstudio, das ein KI-Entwickler-Toolkit und ein vollständiges KI-Lebenszyklus-Management bietet.

 Anpassung Ihrer Apps
Diagramm der Benutzeroberfläche von watsonx.data
IBM® watsonx.data Vertrauen Sie Ihren Daten, vertrauen Sie Ihren Entscheidungen

Verwalten und bereiten Sie vertrauenswürdige Daten von überall und in jedem Format auf und integrieren Sie sie, damit Sie KI-Erkenntnisse schneller gewinnen und die Relevanz und Präzision Ihrer KI-Anwendungen verbessern können.

 Vereinheitlichen Sie Ihre Daten
Diagramm der Benutzeroberfläche von watsonx Governance
IBM® watsonx.governance Begrenzen Sie die Risiken. Halten Sie die Vorschriften ein.

Automatisieren Sie die Governance, um KI-Risiken proaktiv zu managen, die Compliance zu vereinfachen und verantwortungsvolle, erklärbare KI-Workflows zu erstellen.

 Dem Risiko immer einen Schritt voraus
KI, der man vertrauen kann

Verantwortungsvolle KI ist das Herzstück unserer Mission, mit Fairness, Transparenz, Datenschutz und Sicherheit in jeder von uns entwickelten Lösung. Geleitet von unseren Grundsätzen für Vertrauen und Transparenz stellen wir sicher, dass KI-Systeme ethisch vertretbar und erklärbar sind und Unternehmen und der Gesellschaft als Ganzes nutzen.

Berufliches Meeting mit einer Referentin, der sich an mehrere Personen richtet, die in zwei Reihen sitzen.
KI-Ethikkommission
Der IBM KI-Ethikrat regelt die Entwicklung und die Bereitstellung von KI, um sicherzustellen, dass sie mit den Werten von IBM in Einklang steht und verantwortungsvolle Innovationen vorantreibt.
Logo der AI Alliance
Die AI Alliance
Die AI Alliance baut eine KI-Open-Source-Community auf, um verantwortungsvolle Innovationen in der KI zu beschleunigen und gleichzeitig wissenschaftliche Sorgfalt, Sicherheit, Vielfalt und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.
Abstraktes geometrisches Muster aus konzentrischen Quadraten in Blau, Grün und Grau, das in der Granite-Werbung für TechXchange 2024 verwendet wird.
Granite Guardian-Modelle
Die Modelle von Granite Guardian sind so konzipiert, dass sie Risiken wie Verzerrungen, unethisches Verhalten und Halluzinationen erkennen und abschwächen und so eine sichere und verantwortungsvolle Bereitstellung von KI gewährleisten.
Eine Reihe von sechs sechseckigen Formen, die jeweils ein Netz aus blauen Knoten und Linien enthalten
Sichere KI: Risiken und Abhilfemaßnahmen
Erfahren Sie, wie KI-Modelle Ihr Unternehmen verändern können und welche Leitplanken und Kontrollmechanismen erforderlich sind, um sie verantwortungsvoll einzusetzen.

Neuerungen

Machen Sie den nächsten Schritt

Bereit, KI zum Einsatz zu bringen? IBM kann Ihnen bei der Identifizierung der richtigen KI-Modelle für Ihren Anwendungsfall helfen, untersuchen, wie Unternehmen wie das Ihre von generativer KI profitieren, und eine Roadmap von der Strategie bis zur Skalierung erstellen.

