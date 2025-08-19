IBM KI-Modelle

Eine vertrauenswürdige Grundlage für flexible und skalierbare Unternehmens-KI
Die Wahl des richtigen Modells ist wichtig für Ihre KI-Anwendungen, Ihre Marke und Ihr Endergebnis. IBM gibt Ihnen die Freiheit, aus Tausenden von Modellen führender Anbieter dasjenige auszuwählen, das am besten zu Ihrem Anwendungsfall passt, sei es IBM® Granite, Optionen von Drittanbietern oder Ihre eigenen maßgeschneiderten Modelle.
Die Wahl des richtigen KI-Modells ist nur der Anfang. In Kombination mit dem leistungsstarken IBM watsonx Portfolio helfen Ihnen unsere KI-Modelle, KI in jeder Phase des Lebenszyklus effektiv zu skalieren und zu verwalten.
Verantwortungsvolle KI ist das Herzstück unserer Mission, mit Fairness, Transparenz, Datenschutz und Sicherheit in jeder von uns entwickelten Lösung. Geleitet von unseren Grundsätzen für Vertrauen und Transparenz stellen wir sicher, dass KI-Systeme ethisch vertretbar und erklärbar sind und Unternehmen und der Gesellschaft als Ganzes nutzen.
Bereit, KI zum Einsatz zu bringen? IBM kann Ihnen bei der Identifizierung der richtigen KI-Modelle für Ihren Anwendungsfall helfen, untersuchen, wie Unternehmen wie das Ihre von generativer KI profitieren, und eine Roadmap von der Strategie bis zur Skalierung erstellen.