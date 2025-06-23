Mit einem einheitlichen API-Ansatz unter Verwendung einer mit OpenAI kompatiblen API können Unternehmen nahtlos zwischen Modellen wechseln, ohne eine kostspielige Neukonfiguration vorzunehmen.

Als Teil unserer Mission, unseren Nutzern mehr Optionen für die Bereitstellung von Foundation Models zu bieten, verbindet sich watsonx.ai Model Gateway auch mit Cerebras, einem führenden Anbieter von schneller Inferenz mit seinen eigenen Wafer-Scale-Chips.

„Wir freuen uns, die rekordverdächtigen KI-Inferenzfähigkeiten von Cerebras auf das watsonx.ai Model Gateway von IBM zu bringen“, sagte Alan Chhabra, EVP, Worldwide Partners, bei Cerebras. „Diese Kollaboration kommt der wachsenden Nachfrage nach leistungsstarker KI nach und ermöglicht es Unternehmen, leistungsstarke Foundation Models für Deep Reasoning und agentische KI nahtlos und ohne Latenzengpässe einzusetzen. Es ist ein entscheidender Schritt für Unternehmen, die ihre ambitioniertesten KI-Initiativen in großem Maßstab umsetzen wollen.“

Wir freuen uns, diese Funktion mit Ihnen teilen zu können und freuen uns über Ihr Feedback, das uns bei der Iteration hilft.