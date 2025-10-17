IBM nutzt Hybrid Cloud und neue KI-Technologien in den Bereichen Betrieb, Lieferkette, Produkte und Dienstleistungen, um Nachhaltigkeit und langfristigen Wert in alles zu integrieren, was wir tun.
Bei IBM reicht das Engagement für die Umwelt bis in die 1970er Jahre zurück, als wir erstmals formelle Ziele in Bezug auf Energieeinsparung und Abfallmanagement festlegten.
Heute fungieren wir als „Kunde Null“ in dieser Mission und nutzen unsere eigenen hochmodernen Hybrid-Cloud- und KI-Technologien, um IBM dabei zu unterstützen, Fortschritte bei seinen Umweltzielen zu erzielen, die Effizienz unserer Abläufe zu verbessern und Innovationen zu liefern, die unseren Kunden und Gemeinden helfen können.
Bei IBM haben wir uns Ziele für ökologische Nachhaltigkeit gesetzt, um Verbesserungen in unseren Betriebsabläufen voranzutreiben. Dazu gehören:
Energie und Klima
Naturschutz und Biodiversität
Umweltschutz und Abfallmanagement
Heute haben wir viele unserer Ziele, die wir uns im Jahr 2021 gesetzt haben, erreicht oder übertroffen. Die folgende Zusammenfassung enthält weitere Einzelheiten zu den 21 Zielen von IBM für ökologische Nachhaltigkeit.