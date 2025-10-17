Auswirkungen auf die Umwelt

IBM nutzt Hybrid Cloud und neue KI-Technologien in den Bereichen Betrieb, Lieferkette, Produkte und Dienstleistungen, um Nachhaltigkeit und langfristigen Wert in alles zu integrieren, was wir tun.

Auto fährt auf einer von Bäumen gesäumten Autobahn.
Unser Fokus

Bei IBM reicht das Engagement für die Umwelt bis in die 1970er Jahre zurück, als wir erstmals formelle Ziele in Bezug auf Energieeinsparung und Abfallmanagement festlegten.

Heute fungieren wir als „Kunde Null“ in dieser Mission und nutzen unsere eigenen hochmodernen Hybrid-Cloud- und KI-Technologien, um IBM dabei zu unterstützen, Fortschritte bei seinen Umweltzielen zu erzielen, die Effizienz unserer Abläufe zu verbessern und Innovationen zu liefern, die unseren Kunden und Gemeinden helfen können.

Unsere Ziele

Bei IBM haben wir uns Ziele für ökologische Nachhaltigkeit gesetzt, um Verbesserungen in unseren Betriebsabläufen voranzutreiben. Dazu gehören:

Energie und Klima

  • Umsetzung von mindestens 3.000 Energiesparprojekten, um zwischen 2021 und 2025 den Verbrauch von 275.000 Megawattstunden (MWh) an Energie zu vermeiden
  • Beschaffung von 75 % des von IBM weltweit verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen bis 2025, und von 90 % bis 2030.
  • Erzielung von Netto-Null-THG-Emissionen bis 2030.

Naturschutz und Biodiversität

  • Erreichen einer jährlichen Reduzierung der Wasserentnahme an größeren IBM Standorten in wasserarmen Regionen.
  • Papier und Verpackungen auf Papier-/Holzbasis, die direkt von IBM bezogen werden, aus nachhaltig bewirtschafteten und entsprechend zertifizierten Wäldern beziehen.

Umweltschutz und Abfallmanagement

  • Bis 2025 sollen 90 % (nach Gewicht) des gesamten ungefährlichen Abfalls aus Deponien und Verbrennungsanlagen durch Wiederverwendung, Recycling, Kompostierung und Energiegewinnung vermieden werden. Verwendung von Abfallverbrennungsprozessen für nicht mehr als 10 % (nach Gewicht) des umgeleiteten Abfalls. 

Heute haben wir viele unserer Ziele, die wir uns im Jahr 2021 gesetzt haben, erreicht oder übertroffen.  Die folgende Zusammenfassung enthält weitere Einzelheiten zu den 21 Zielen von IBM für ökologische Nachhaltigkeit.

Die 21 Ziele von IBM für ökologische Nachhaltigkeit 

Wirkungsbereiche

Umweltmanagementsystem
Energie und Klima
Umweltschutz und Abfallmanagement
Verwendung und Konservierung von Materialien
Produktdesign für die Umwelt
Wiederverwendung, Recycling und Entsorgung von Produkten
Umweltverantwortung in der Lieferkette
IBM Sustainability Accelerator