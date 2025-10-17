Bei IBM reicht das Engagement für die Umwelt bis in die 1970er Jahre zurück, als wir erstmals formelle Ziele in Bezug auf Energieeinsparung und Abfallmanagement festlegten.

Heute fungieren wir als „Kunde Null“ in dieser Mission und nutzen unsere eigenen hochmodernen Hybrid-Cloud- und KI-Technologien, um IBM dabei zu unterstützen, Fortschritte bei seinen Umweltzielen zu erzielen, die Effizienz unserer Abläufe zu verbessern und Innovationen zu liefern, die unseren Kunden und Gemeinden helfen können.