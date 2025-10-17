Wir sind davon überzeugt, dass die beste Möglichkeit zur Vermeidung von Umweltverschmutzung darin besteht, die Entstehung von Abfällen an der Quelle zu vermeiden. Dies ist seit 1971 eine grundlegende Philosophie hinter dem IBM Programm zur Vermeidung von Umweltverschmutzung. Wir minimieren die Umweltverschmutzung durch den anfallenden Abfall durch ein umfassendes und proaktives Abfallmanagementprogramm, das die Umsetzung der folgenden Verfahren in der angegebenen Reihenfolge vorsieht: (1) Wiederverwendung, (2) Recycling, (3) Rückgewinnung (z. B. Abfallverwertung), (4) sonstige Behandlung (z. B. wasserbasierte und chemische Behandlung, Verbrennung) und (5) Deponierung.
IBM hat 1988 sein erstes freiwilliges Umweltziel zum Recycling ungefährlicher Abfallströme festgelegt. Seitdem haben wir dieses Ziel erweitert und nun auch ungefährliche chemische Abfälle, ausgediente IT-Geräte aus unserem eigenen Betrieb, IBM-eigene Geräte, die von Kunden am Ende eines Leasingvertrags zurückgegeben werden, sowie ungefährliche Abfälle, die IBM an größeren gemieteten Standorten erzeugt, einbezogen.
Im Jahr 2021 aktualisierte IBM sein Ziel für ungefährliche Abfälle. Bis 2025 sollen mindestens 90 % (nach Gewicht) der gesamten ungefährlichen Abfälle von IBM durch Wiederverwendung, Recycling, Kompostierung und Abfallverwertungsprozesse von der Deponie und Verbrennung abgezogen werden. Für höchstens 10 % (nach Gewicht) der umgeleiteten Abfälle sollen Abfallverwertungsprozesse genutzt werden. Der Zielumfang umfasst IBM-eigene und gemietete Standorte mit einer Fläche von 9.290 Quadratmeter oder mehr weltweit und baut auch auf den früheren Abfallmanagementzielen von IBM über mehrere Jahrzehnte auf.
Im Jahr 2024 fielen an den Standorten, die unserem Ziel unterliegen, weltweit etwa 19.200 Tonnen ungefährlicher Abfälle an, was einem Anstieg von 16 % gegenüber 2023 entspricht. Der Anstieg der an diesen Standorten erzeugten ungefährlichen Abfälle ist größtenteils auf die fortgesetzten Bemühungen zur Konsolidierung unseres Immobilienportfolios zurückzuführen. Wir haben 94,4 % (nach Gewicht) von der Deponie oder Verbrennungsanlage umgeleitet und damit die erste Komponente unseres Ziels erreicht. Von dieser Menge wurden 8,6 % (nach Gewicht) für die Energiegewinnung aus Abfall genutzt, womit wir die zweite Komponente unseres Ziels erreicht haben.
Im Rahmen der kontinuierlichen Bemühungen von IBM, natürliche Ressourcen zu schonen und den Abfall zu minimieren, hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, bis 2025 weltweit nicht benötigte Einweg-Plastikartikel aus den von IBM verwalteten Betriebskantinen zu eliminieren. Bis zum Jahresende 2024 hatten wir alle nicht wesentlichen SUP-Artikel aus 55 der 58 von IBM verwalteten Cafeterias (einschließlich Snackbars, Kaffeebars und anderen Einrichtungen) in 17 Ländern entfernt. Über unser Ziel hinaus haben wir gemeinsam mit unserem wichtigsten Lebensmittellieferanten Initiativen ins Leben gerufen, um die Verwendung von wiederverwendbaren Kaffeebechern in den von IBM betriebenen Cafeterias zu fördern.
IBM erzeugt geringe Mengen an gefährlichen Abfällen. Im Jahr 2024 waren es rund 730 metrische Tonnen, wovon 40,7 % (nach Gewicht) recycelt wurden.
Wasserableitungen werden auf Standortebene verwaltet, und Informationen zu Ableitungen werden bei Bedarf an die Aufsichtsbehörden gemeldet. Intern verfolgt, meldet und verwaltet IBM auch die gesamten Wasserableitungen aus IBM-Standorten weltweit, die über behördliche Genehmigungen für die Ableitung von Abwasser verfügen. IBM misst und verwaltet die Abwasserableitungen an den entsprechenden IBM Standorten, um die Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten und die Einhaltung der Ableitungsgenehmigungen sicherzustellen. Das globale Umweltmanagementsystem von IBM legt Behandlungsanforderungen fest, die für IBM-Standorte gelten, an denen Abwässer direkt in aufnehmende Gewässer eingeleitet werden. IBM-Standorte mit industriellen oder sanitären Abwasseraufbereitungsanlagen vor Ort, die industrielles oder sanitäres Abwasser aufbereiten, müssen diese IBM-Unternehmensanforderungen unabhängig von ihrem Standort einhalten.
Die mit den Aktivitäten von IBM verbundenen Luftemissionen sind relativ gering und entstehen hauptsächlich durch die Verbrennung von Erdgas für die Raumheizung und von Dieselkraftstoff für die Notstromversorgung bei Bedarf. Darüber hinaus fallen in begrenztem Umfang flüchtige Emissionen von Chemikalien aus Forschungs- und Entwicklungsprozessen an. Im Rahmen unseres globalen Umweltmanagementsystems legt IBM Anforderungen fest und setzt diese um, beispielsweise die Begrenzung des Schwefelgehalts in Kraftstoffen und den Einsatz hocheffizienter Heizkessel, um unsere Luftemissionen zu minimieren.
Ozonabbauende Stoffe sind bei IBM seit Jahrzehnten für die Hardwareentwicklung, Fertigungsprozesse und Produkte wie folgt verboten: