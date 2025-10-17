Vermeidung von Umweltverschmutzung

IBM hat 1988 sein erstes freiwilliges Umweltziel zum Recycling ungefährlicher Abfallströme festgelegt. Seitdem haben wir dieses Ziel erweitert und nun auch ungefährliche chemische Abfälle, ausgediente IT-Geräte aus unserem eigenen Betrieb, IBM-eigene Geräte, die von Kunden am Ende eines Leasingvertrags zurückgegeben werden, sowie ungefährliche Abfälle, die IBM an größeren gemieteten Standorten erzeugt, einbezogen.

Im Jahr 2021 aktualisierte IBM sein Ziel für ungefährliche Abfälle. Bis 2025 sollen mindestens 90 % (nach Gewicht) der gesamten ungefährlichen Abfälle von IBM durch Wiederverwendung, Recycling, Kompostierung und Abfallverwertungsprozesse von der Deponie und Verbrennung abgezogen werden. Für höchstens 10 % (nach Gewicht) der umgeleiteten Abfälle sollen Abfallverwertungsprozesse genutzt werden. Der Zielumfang umfasst IBM-eigene und gemietete Standorte mit einer Fläche von 9.290 Quadratmeter oder mehr weltweit und baut auch auf den früheren Abfallmanagementzielen von IBM über mehrere Jahrzehnte auf.

Im Jahr 2024 fielen an den Standorten, die unserem Ziel unterliegen, weltweit etwa 19.200 Tonnen ungefährlicher Abfälle an, was einem Anstieg von 16 % gegenüber 2023 entspricht. Der Anstieg der an diesen Standorten erzeugten ungefährlichen Abfälle ist größtenteils auf die fortgesetzten Bemühungen zur Konsolidierung unseres Immobilienportfolios zurückzuführen. Wir haben 94,4 % (nach Gewicht) von der Deponie oder Verbrennungsanlage umgeleitet und damit die erste Komponente unseres Ziels erreicht. Von dieser Menge wurden 8,6 % (nach Gewicht) für die Energiegewinnung aus Abfall genutzt, womit wir die zweite Komponente unseres Ziels erreicht haben.