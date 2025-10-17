Wiederverwendung, Recycling und Entsorgung von Produkten

Im Rahmen seiner Aktivitäten zum Produkt-End-of-Life-Management (PELM) begann IBM 1989 mit der Bereitstellung von Produktrücknahmeprogrammen für Kunden in Europa und hat diese Aktivitäten im Laufe der Jahre erweitert und verbessert. Heute ist IBMs Global Asset Recovery Services (GARS) für das externe Remarketing gebrauchter und aus dem Leasingvertrag ausgeschiedener IBM-Assets, die interne Wiederverwendung und Neuverteilung von Assets sowie die Gewährleistung eines umweltverträglichen Prozesses für die Entsorgung von IT-Equipment verantwortlich.

Wenn Assets nicht direkt wiederverwendet werden können, werden sie unter Verwendung strenger Prozesse und ursprünglicher Fertigungsstandards wiederaufbereitet oder aufgearbeitet. Die Assets können auch neu konfiguriert werden, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen. Die Teile werden zur Wiederverwendung gesammelt und extern verkauft. Diese Praktiken verlängern die Lebensdauer von IT-Equipment und verringern die Notwendigkeit der Fertigung neuer Produkte. Nachdem alle Möglichkeiten zur Wiederverwendung und Wiedervermarktung ausgeschöpft sind, werden die verbleibenden Komponenten der Materialrückgewinnung und dem Recycling zugeführt.

Das Ziel von IBM besteht darin, End-of-Life-Produkte wiederzuverwenden oder zu recyceln, sodass die Menge der von unseren Betrieben auf Mülldeponien oder in Verbrennungsanlagen entsorgten Produktabfälle insgesamt 3 % des Gesamtgewichts der verarbeiteten Menge nicht übersteigt.

Im Jahr 2024 haben wir rund 10.300 Tonnen End-of-Life (EOL)-Produkte und -Produktabfälle aus über 68 Ländern verarbeitet, wobei 96 % (nach Gewicht) weiterverkauft, wiederverwendet oder dem Recycling zugeführt, 3,2 % für die Energiegewinnung aus Abfall genutzt und 0,7 % auf Deponien entsorgt oder verbrannt wurden. Dies umfasst End-of-Life (EOL)-Produkte sowohl von IBM als auch von seinen Kunden.

IBM hat seine unternehmensweite Anforderung für die Umweltbewertungen der PELM-Lieferanten des Unternehmens im Jahr 1991 eingeführt, eine Erweiterung unseres 1972 eingeführten Umweltbewertungsprogramms für Lieferanten. Wir bewerten diese Lieferanten vor der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung und danach alle drei Jahre.

Seit wir 1995 über die Produktentsorgung berichten, hat IBM weltweit Produkte und Produktabfälle mit einem Gewicht von insgesamt 1,15 Millionen Tonnen verarbeitet.

Weitere Informationen zu den Anforderungen von IBM an PELM-Lieferanten finden Sie unter: