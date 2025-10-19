Seit 2010 verlangt IBM von seinen Hauptlieferanten, dass sie ein Managementsystem unterhalten, um ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung gerecht zu werden. Ziel des Unternehmens ist es, seine Lieferanten dabei zu unterstützen, ihre eigenen Fähigkeiten aufzubauen, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Zusammenfassend verlangt IBM von Lieferanten Folgendes:

Ein Managementsystem definieren, implementieren und aufrechterhalten, das die Schnittstellen ihrer Geschäftstätigkeit mit Mitarbeitern, Gesellschaft und Umwelt berücksichtigt.

Leistung messen und freiwillige, quantifizierbare Umweltziele in den Bereichen Abfall, Energie und Treibhausgasemissionen festlegen.

Ergebnisse im Zusammenhang mit diesen freiwilligen Umweltzielen und anderen Umweltaspekten ihrer Geschäftstätigkeit öffentlich bekanntgeben.

Durchführung von Selbstbewertungen und Audits sowie Managementbewertungen ihres Managementsystems.

Diese Anforderungen an ihre Lieferanten weitergeben, die Arbeiten ausführen, die für die an IBM gelieferten Produkte, Teile und/oder Dienstleistungen von Bedeutung sind.

Im Jahr 2021 haben wir eine zusätzliche Anforderung für wichtige Lieferanten aus emissionsintensiven Branchen (Logistik, Luftfahrt, Hotellerie, Produktion und Technologieprodukte) eingeführt, wonach diese ein Emissionsreduktionsziel für ihre Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen festlegen müssen, das den wissenschaftlichen Empfehlungen des UN-Klimarats (IPCC) entspricht. Bis zum Jahresende 2024 haben 98 % dieser Lieferanten solche Ziele festgelegt. Wir stehen weiterhin mit den verbleibenden 2 % der betroffenen Lieferanten in Kontakt und werden den Status ihres Zielsetzungsprozesses bis zum Abschluss verfolgen.

Im vergangenen Jahr haben wir unser drittes jährliches Symposium zum Thema Nachhaltigkeit veranstaltet. Das Thema „Wassermanagement“ befasste sich mit dem weltweit steigenden Wasserbedarf in Regionen mit Wasserknappheit. Das Symposium brachte eine vielfältige Gruppe von Lieferanten zusammen, darunter Hersteller, Logistikdienstleister, Facility-Service-Anbieter, Hotels und Fluggesellschaften. Im Rahmen der Veranstaltung würdigten und feierten wir die Leistungen mehrerer Lieferanten, die außergewöhnliche Strategien und Ergebnisse im Bereich Wassermanagement vorweisen konnten.

Um die Nachhaltigkeitsleistung unserer Lieferanten weiter zu bewerten und sie zu kontinuierlichen Verbesserungen zu motivieren, haben wir 2024 eine Lösung eines Drittanbieters eingeführt, die unsere bisherigen Sorgfaltspflichten verbessert und dazu beiträgt, unsere Lieferkette zur Erreichung der Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und anderer Nachhaltigkeitsziele zu bewegen.