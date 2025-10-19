Seit 2010 verlangt IBM von seinen Hauptlieferanten, dass sie ein Managementsystem unterhalten, um ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung gerecht zu werden. Ziel des Unternehmens ist es, seine Lieferanten dabei zu unterstützen, ihre eigenen Fähigkeiten aufzubauen, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Zusammenfassend verlangt IBM von Lieferanten Folgendes:
Im Jahr 2021 haben wir eine zusätzliche Anforderung für wichtige Lieferanten aus emissionsintensiven Branchen (Logistik, Luftfahrt, Hotellerie, Produktion und Technologieprodukte) eingeführt, wonach diese ein Emissionsreduktionsziel für ihre Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen festlegen müssen, das den wissenschaftlichen Empfehlungen des UN-Klimarats (IPCC) entspricht. Bis zum Jahresende 2024 haben 98 % dieser Lieferanten solche Ziele festgelegt. Wir stehen weiterhin mit den verbleibenden 2 % der betroffenen Lieferanten in Kontakt und werden den Status ihres Zielsetzungsprozesses bis zum Abschluss verfolgen.
Im vergangenen Jahr haben wir unser drittes jährliches Symposium zum Thema Nachhaltigkeit veranstaltet. Das Thema „Wassermanagement“ befasste sich mit dem weltweit steigenden Wasserbedarf in Regionen mit Wasserknappheit. Das Symposium brachte eine vielfältige Gruppe von Lieferanten zusammen, darunter Hersteller, Logistikdienstleister, Facility-Service-Anbieter, Hotels und Fluggesellschaften. Im Rahmen der Veranstaltung würdigten und feierten wir die Leistungen mehrerer Lieferanten, die außergewöhnliche Strategien und Ergebnisse im Bereich Wassermanagement vorweisen konnten.
Um die Nachhaltigkeitsleistung unserer Lieferanten weiter zu bewerten und sie zu kontinuierlichen Verbesserungen zu motivieren, haben wir 2024 eine Lösung eines Drittanbieters eingeführt, die unsere bisherigen Sorgfaltspflichten verbessert und dazu beiträgt, unsere Lieferkette zur Erreichung der Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und anderer Nachhaltigkeitsziele zu bewegen.
Im Einklang mit dem langjährigen Engagement von IBM, mit umweltbewussten Lieferanten zu arbeiten, und als Teil seines globalen Umweltmanagementsystems führt IBM Umweltbewertungen bei Lieferanten durch, die:
Diese Zulieferer werden vor Vertragsabschluss und danach etwa alle drei Jahre bewertet, um sicherzustellen, dass ihre Betriebsabläufe und umweltfreundlichen Praktiken weiterhin den Anforderungen von IBM entsprechen. Der Umfang der Evaluierung umfasst:
Im Rahmen des Abfallmanagementprogramms von IBM werden gefährliche Abfälle nach Möglichkeit in von IBM zugelassenen Einrichtungen in dem Land, in dem sie anfallen, behandelt, recycelt oder entsorgt. IBM exportiert keine gefährlichen Abfälle aus den USA oder anderen Ländern, in denen geeignete Verarbeitungsanlagen vorhanden sind.
Wenn es in einem Land keine Lieferanten gibt, die die Umweltanforderungen von IBM für gefährliche Abfälle oder die Produktverarbeitung erfüllen, werden die durch die Geschäftstätigkeit von IBM anfallenden Abfälle zu Einrichtungen in anderen Ländern transportiert, in denen diese Anforderungen erfüllt werden können. Dieser Transport erfolgt in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes und in Übereinstimmung mit internationalen Verträgen wie dem Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung.
In seltenen Fällen kann es zu Situationen kommen, in denen die lokale Verarbeitung von Abfällen nicht möglich ist und der Versand an von IBM zugelassene Lieferanten in anderen Ländern aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht erlaubt ist. In diesen Situationen speichert IBM Abfälle und End-of-Life-Materialien (EOL) in ordnungsgemäß verwalteten Speicher-Einrichtungen, wie gesetzlich zulässig, bis geeignete Verarbeitungsanlagen zur Verfügung stehen.
IBM ist Gründungsmitglied der Responsible Business Alliance (RBA), einer gemeinnützigen Branchenvereinigung, die es ihren Mitgliedern ermöglicht, sich für eine kontinuierliche Verbesserung der sozialen, ökologischen und ethischen Verantwortung ihrer Unternehmen und vorgelagerten Lieferketten einzusetzen. Wir verlangen von unseren Erstlieferanten von Hardware, Software und Dienstleistungen (sowie von den internen Abteilungen von IBM), dass sie den RBA-Verhaltenskodex einhalten, der Bestimmungen zu Arbeit, Gesundheit und Sicherheit, Umweltanforderungen, Ethik und Managementsystemen enthält. Der RBA-Kodex bildet die Grundlage für die Kriterien des Sozial- und Umweltmanagementsystems, deren Einhaltung wir von unseren Lieferanten verlangen.