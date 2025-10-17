Energie und Klima

Das Ziel von IBM ist es, bis 2030 durch Energieeinsparungen und den Kauf von Strom aus erneuerbaren Energien Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen, indem die verbleibenden Treibhausgasemissionen auf weniger als 350.000 mtCO2e reduziert und diese Restemissionen mit Hilfe praktikabler Technologien beseitigt werden. Unser Netto-Null-Ziel wird durch weitere Ziele unterstützt:
Weitere Informationen zu unseren Energie- und Klimazielen finden Sie unter:
IBM hat sein globales Energiesparprogramm im Jahr 1973 ins Leben gerufen und die Methodik entwickelt, die 1975 zum ersten Energiesparziel führte. Das Unternehmen konzentriert sich auch weiterhin darauf, seinen Energieverbrauch weiter zu senken.
Energieverbrauch
Im Jahr 2024 betrug der Gesamtenergieverbrauch der weltweiten Aktivitäten von IBM über alle Rohstoffe hinweg etwa 2.236.000 MWh, wovon 83 % auf Strom entfielen. Dieser Verbrauch entspricht einem Rückgang von 2 % gegenüber 2023 und ist auf eine gesteigerte betriebliche Effizienz und eine fortgesetzte Fokussierung auf Energieeinsparungen zurückzuführen. Während der Verbrauch in einigen unserer Betriebe aufgrund der gestiegenen Arbeitsbelastung im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Training unserer Granite-KI-Modelle zunahm, wurde dieses Wachstum durch Rückgänge in anderen Betrieben ausgeglichen.
Projekte zur Energieeinsparung
Im Jahr 2024 haben wir weltweit an mehr als 160 Standorten 544 Energiesparprojekte umgesetzt und damit schätzungsweise 98.000 MWh Energieverbrauch und 29.000 mtCO2e eingespart. Bis zum Jahresende 2024 hatten wir seit 2021 insgesamt 2.650 Energiesparprojekte abgeschlossen, wodurch 355.000 MWh Energie eingespart werden konnten. Damit haben wir unser Energiesparziel für 2025 ein Jahr früher als geplant übertroffen. Der Hauptgrund für die Energieeinsparungen war die Modernisierung der IT-Ausstattung in unseren Rechenzentren. Wir konzentrieren unsere Umweltschutzbemühungen nun auf Initiativen, die Scope-1-Emissionen direkt eliminieren, und richten uns damit an unserem übergeordneten Ziel aus, bis 2030 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
Energieeffizienz in Rechenzentren
Um die Umweltauswirkungen unserer Rechenzentren zu minimieren, verfolgen wir einen vielschichtigen Ansatz, dessen Schwerpunkt auf Energieeffizienz liegt:
Raumnutzung: Wir optimieren die Raumnutzung innerhalb unserer bestehenden Einrichtungen, erhöhen die Arbeitslastdichte und senken dadurch den Energieverbrauch pro Recheneinheit.
Technologische Verbesserungen: Wir nutzen Fortschritte in der Hardware- und Softwareeffizienz, indem wir in energieeffiziente IT-Infrastruktur investieren.
Leasing-Strategie: Wir bevorzugen das Leasing von Co-Location-Rechenzentren, in denen erneuerbare Energie verfügbar ist und die sich durch eine hervorragende Energieeffizienz auszeichnen und mit modernen, hochmodernen Kühl- und Energiemanagementsystemen ausgestattet sind.
Wir verfolgen die Leistung im Vergleich zu unserem Ziel für die Kühleffizienz unserer Rechenzentren, indem wir die Energieeffizienz (PUE) unserer Rechenzentren messen. Im Jahr 2024 haben wir unser Ziel für die Kühleffizienz unserer Rechenzentren für 2025 mit einer geschätzten gewichteten durchschnittlichen PUE von 1,41 und einer Verbesserung von 25,5 % gegenüber unserem Basiswert von 2019 übertroffen.
Verbrauch von erneuerbarem Strom
Wir haben unseren Verbrauch an Strom aus erneuerbaren Energien im Jahr 2024 auf etwa 1.480.000 MWh gesteigert, was 79,6 % unseres gesamten Stromverbrauchs entspricht und unser Ziel für die Beschaffung von Strom aus erneuerbaren Energien für 2025 ein Jahr früher als geplant erfüllt. Unsere Einkäufe von Strom aus erneuerbaren Energien umfassten 67,6 %, die direkt von Stromversorgern bezogen oder über Vermieter bezogen wurden, und 12 %, die bereits in unserem Strommix aus dem Netz enthalten waren.
Verbrauch erneuerbarer Energien im Rechenzentrum
Insgesamt stammten 83 % des in unseren Rechenzentren verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Im Jahr 2024 wurden weltweit 35 unserer Rechenzentren zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt.
Strategie und Berichterstattung zur Beschaffung von erneuerbarer Energien
Unsere Berichterstattung zum Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energiequellen berücksichtigt ausschließlich den Anteil, der in den Netzregionen erzeugt wird, in denen unser Verbrauch tatsächlich anfällt. Wir stützen uns nicht auf den Kauf von „ungebündelten“ Zertifikaten für erneuerbare Energien aus anderen Netzregionen, um einen „Prozentsatz an erneuerbaren Energien“ zu erreichen, wenn wir den durch diese Zertifikate repräsentierten Strom nicht glaubwürdig verbrauchen können. Unsere Definition des Begriffs „Netzregion“ entspricht der Definition der Zuständigkeitsbereiche der Netzbetreiber durch die US-Energieinformationsbehörde (U.S. Energy Information Administration).1 Wir wenden dasselbe Konzept für andere Gerichtsbarkeiten an.
IBM bezieht erneuerbare Energie aus Wind-, Wasser-, Biomasse-, Solar- und Geothermiequellen in den ausgewiesenen Verbrauch an erneuerbarer Energie ein.Wir weisen alle unsere vertraglich vereinbarten Käufe von Strom aus erneuerbaren Energiequellen aus, unabhängig davon, ob es sich um neue oder bestehende Erzeugungsquellen handelt, „zusätzlich“ oder nicht, und ohne große Wasserkraftwerke zu diskriminieren. Alle Käufe signalisieren den Lieferanten unseren Wunsch, dass sie ihr Angebot an erneuerbaren Energien beibehalten und erweitern. Dieser Ansatz berücksichtigt auch, dass alle erneuerbaren Stromquellen zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft beitragen.
Selbst wenn IBM erneuerbare Energie bezieht, die in der Region erzeugt wird, in der wir physisch ansässig sind, kann ein Teil des an uns gelieferten Stroms aus fossilen Brennstoffen oder anderen Quellen stammen, obwohl die von IBM bezogene Netto-Gesamtmenge an erneuerbarer Energie dennoch der von uns angegebenen Menge entspricht. Dies ist der Fall, wenn der Zeitpunkt der Erzeugung der erneuerbaren Energie (z. B. wenn die Sonne scheint oder der Wind weht) nicht mit dem Zeitpunkt übereinstimmt, zu dem wir Strom verbrauchen.
IBM-Methode zur Berechnung seines Verbrauchs an erneuerbarem Strom
IBM unterscheidet zwischen zwei Kategorien des Verbrauchs von erneuerbarem Strom:
Bei der Quantifizierung der vertraglich vereinbarten Einkäufe erneuerbarer Energien stützt sich das Unternehmen auf seine Verträge mit seinen Lieferanten. In der Regel beschafft IBM gebündelte Zertifikate für erneuerbare Energien (Renewable Energy Certificates, RECs) oder Herkunftsnachweise (Guarantees of Origin, GoOs) in entsprechender Menge, die diese Informationen bestätigen. In Regionen, in denen RECs oder GoOs nicht verfügbar sind, erhält das Unternehmen andere gleichwertige Unterlagen als alternative Nachweise zu RECs oder GoOs.
IBM schätzt die vom Netz eingespeisten erneuerbaren Energien anhand öffentlich zugänglicher Daten zur Stromerzeugung nach Quellen der Internationalen Energieagentur2, der US-Umweltschutzbehörde3 (auf Ebene der Netzsubregionen) und der kanadischen Energieregulierungsbehörde4 (auf Provinzebene). Das Unternehmen ist bestrebt, für jeden Berichtszyklus die aktuellsten zuverlässigen Daten zu erhalten.
IBM ordnet den Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energien nicht willkürlich bestimmten Arten von Betriebsabläufen zu, um wünschenswerte Metriken zu erzielen (z. B. indem der gesamte Verbrauch des Unternehmens aus erneuerbaren Energien dem Betrieb seiner Rechenzentren zugeordnet wird). Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, den Verbrauch erneuerbarer Energien proportional zu den Stromverbrauchern auf Anlagenebene zuzuweisen.
1 U.S. Energy Information Administration
2 Internationale Energieagentur
3 U.S. Environmental Protection Agency eGrid Summary Tables 2018
IBMs Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen
IBM hat sich für 2021 das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen der fünften Generation bis 2025 um 65 % gegenüber dem Basisjahr 2010 zu reduzieren, bereinigt um Akquisitionen und Veräußerungen. Dieses Ziel umfasst alle Scope-1- und Scope-2-Emissionen von IBM, einschließlich der Emissionen, die mit dem Stromverbrauch von IBM in Colocation-Rechenzentren verbunden sind. Ab 2024 wurden die Emissionen dieser Colocation-Rechenzentren, die zuvor als Scope-3-Emissionen klassifiziert waren, als Scope-2-Emissionen neu klassifiziert, um sie besser an das Konzept der operativen Kontrolle anzupassen. Diese Emissionen werden weiterhin im Rahmen unserer Energie- und Klimaziele erfasst.
Nachdem wir unser operatives Treibhausgasemissionsreduktionsziel für 2025 bereits 2023 erreicht hatten, konnten wir unsere operativen Treibhausgasemissionen 2024 weiter auf 265.000 mtCO2e senken. Damit liegen wir nun unter dem vereinbarten Restemissionsziel von 350.000 mtCO2e, das wir uns für unser Netto-Null-Ziel für 2030 gesetzt haben.
Für die Zukunft streben wir an, die Emissionsreduktionen durch zusätzliche Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Erreichung unseres Ziels eines Anteils von 90 % erneuerbarer Energie weiter voranzutreiben. Wir prüfen weiterhin Optionen zur Beseitigung unserer verbleibenden Treibhausgasemissionen, während wir uns unserem Netto-Null-Ziel für 2030 nähern.
IBMs Ansatz zur Bekämpfung der Treibhausgasemissionen in der Wertschöpfungskette
Im Jahr 2024 schätzte und meldete IBM Emissionen in vier Scope-3-Kategorien, darunter vorgelagerte geleaste Assets, Pendelfahrten von Mitarbeitern, Geschäftsreisen und die Nutzung verkaufter Produkte. Wir arbeiten derzeit daran, im Jahr 2026 eine Bestandsaufnahme aller wesentlichen Scope-3-Kategorien für die Emissionen des Kalenderjahres 2025 zu erstellen, während wir weiterhin unsere IBM Envizi Suite implementieren, um unsere Scope-3-Berichterstattung zu vereinfachen.
Unsere Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen in der Wertschöpfungskette konzentrieren sich auf den Aufbau von Kapazitäten entlang unserer gesamten Lieferkette. Beispielsweise verlangt IBM von allen direkten Zulieferern (Tier 1), dass sie sich Ziele zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen setzen und die Ergebnisse öffentlich bekannt geben. Wichtige Lieferanten in emissionsintensiven Branchen sind darüber hinaus verpflichtet, wissenschaftlich fundierte Ziele festzulegen, die mit den Empfehlungen des UN IPCC im Einklang stehen. Um Emissionen in nachgelagerten Prozessen zu reduzieren, ist es eines der langjährigen Ziele von IBM, die Energieeffizienz unserer Serverprodukte kontinuierlich zu verbessern. Wir sind außerdem bestrebt, unseren Kunden mit Angeboten von IBM zu mehr betrieblicher Effizienz zu verhelfen und unsere Technologien einzusetzen, um Lösungen für globale Umweltprobleme zu beschleunigen.
ISO 14064 – Teil 1: Spezifikation mit Vorgaben auf Unternehmensebene für die Quantifizierung und Berichterstattung über Treibhausgasemissionen und -abbau.
Im Einklang mit unserer jahrzehntelangen Praxis der Quantifizierung und Offenlegung von Treibhausgasemissionen wurden die internen Prozesse von IBM zur Bilanzierung und zum Management von Treibhausgasemissionen im Jahr 2022 erstmals nach ISO 14064-1 zertifiziert.
IBM berechnet seine Treibhausgasemissionen gemäß dem Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard und wendet Verfahren an, die der Norm ISO 14064-1 entsprechen. Die Datenzusammenfassung auf der Seite „Daten und Richtlinien“ enthält Informationen zum Emissionsinventar von IBM für das Jahr 2024.