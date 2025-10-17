Energie und Klima

Verbrauch von erneuerbarem Strom

Wir haben unseren Verbrauch an Strom aus erneuerbaren Energien im Jahr 2024 auf etwa 1.480.000 MWh gesteigert, was 79,6 % unseres gesamten Stromverbrauchs entspricht und unser Ziel für die Beschaffung von Strom aus erneuerbaren Energien für 2025 ein Jahr früher als geplant erfüllt. Unsere Einkäufe von Strom aus erneuerbaren Energien umfassten 67,6 %, die direkt von Stromversorgern bezogen oder über Vermieter bezogen wurden, und 12 %, die bereits in unserem Strommix aus dem Netz enthalten waren.

Verbrauch erneuerbarer Energien im Rechenzentrum

Insgesamt stammten 83 % des in unseren Rechenzentren verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Im Jahr 2024 wurden weltweit 35 unserer Rechenzentren zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt.

Strategie und Berichterstattung zur Beschaffung von erneuerbarer Energien

Unsere Berichterstattung zum Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energiequellen berücksichtigt ausschließlich den Anteil, der in den Netzregionen erzeugt wird, in denen unser Verbrauch tatsächlich anfällt. Wir stützen uns nicht auf den Kauf von „ungebündelten“ Zertifikaten für erneuerbare Energien aus anderen Netzregionen, um einen „Prozentsatz an erneuerbaren Energien“ zu erreichen, wenn wir den durch diese Zertifikate repräsentierten Strom nicht glaubwürdig verbrauchen können. Unsere Definition des Begriffs „Netzregion“ entspricht der Definition der Zuständigkeitsbereiche der Netzbetreiber durch die US-Energieinformationsbehörde (U.S. Energy Information Administration).1 Wir wenden dasselbe Konzept für andere Gerichtsbarkeiten an.

IBM bezieht erneuerbare Energie aus Wind-, Wasser-, Biomasse-, Solar- und Geothermiequellen in den ausgewiesenen Verbrauch an erneuerbarer Energie ein.Wir weisen alle unsere vertraglich vereinbarten Käufe von Strom aus erneuerbaren Energiequellen aus, unabhängig davon, ob es sich um neue oder bestehende Erzeugungsquellen handelt, „zusätzlich“ oder nicht, und ohne große Wasserkraftwerke zu diskriminieren. Alle Käufe signalisieren den Lieferanten unseren Wunsch, dass sie ihr Angebot an erneuerbaren Energien beibehalten und erweitern. Dieser Ansatz berücksichtigt auch, dass alle erneuerbaren Stromquellen zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft beitragen.



Selbst wenn IBM erneuerbare Energie bezieht, die in der Region erzeugt wird, in der wir physisch ansässig sind, kann ein Teil des an uns gelieferten Stroms aus fossilen Brennstoffen oder anderen Quellen stammen, obwohl die von IBM bezogene Netto-Gesamtmenge an erneuerbarer Energie dennoch der von uns angegebenen Menge entspricht. Dies ist der Fall, wenn der Zeitpunkt der Erzeugung der erneuerbaren Energie (z. B. wenn die Sonne scheint oder der Wind weht) nicht mit dem Zeitpunkt übereinstimmt, zu dem wir Strom verbrauchen.

IBM-Methode zur Berechnung seines Verbrauchs an erneuerbarem Strom

IBM unterscheidet zwischen zwei Kategorien des Verbrauchs von erneuerbarem Strom:

Vertraglich vereinbarte erneuerbare Energien: Der Kauf von Strom aus erneuerbaren Energien, für den IBM eine direkte vertragliche Beziehung mit einem Energieversorger, Stromlieferanten oder Vermieter eingeht, um speziell erneuerbaren Strom zu beziehen und zu verbrauchen. Vom Netz eingespeiste erneuerbare Energien: die Menge an erneuerbaren Energien, die Teil des Strommixes ist, den unsere Einrichtungen automatisch aus dem Netz beziehen.

Bei der Quantifizierung der vertraglich vereinbarten Einkäufe erneuerbarer Energien stützt sich das Unternehmen auf seine Verträge mit seinen Lieferanten. In der Regel beschafft IBM gebündelte Zertifikate für erneuerbare Energien (Renewable Energy Certificates, RECs) oder Herkunftsnachweise (Guarantees of Origin, GoOs) in entsprechender Menge, die diese Informationen bestätigen. In Regionen, in denen RECs oder GoOs nicht verfügbar sind, erhält das Unternehmen andere gleichwertige Unterlagen als alternative Nachweise zu RECs oder GoOs.

IBM schätzt die vom Netz eingespeisten erneuerbaren Energien anhand öffentlich zugänglicher Daten zur Stromerzeugung nach Quellen der Internationalen Energieagentur2, der US-Umweltschutzbehörde3 (auf Ebene der Netzsubregionen) und der kanadischen Energieregulierungsbehörde4 (auf Provinzebene). Das Unternehmen ist bestrebt, für jeden Berichtszyklus die aktuellsten zuverlässigen Daten zu erhalten.

IBM ordnet den Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energien nicht willkürlich bestimmten Arten von Betriebsabläufen zu, um wünschenswerte Metriken zu erzielen (z. B. indem der gesamte Verbrauch des Unternehmens aus erneuerbaren Energien dem Betrieb seiner Rechenzentren zugeordnet wird). Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, den Verbrauch erneuerbarer Energien proportional zu den Stromverbrauchern auf Anlagenebene zuzuweisen.



1 U.S. Energy Information Administration

2 Internationale Energieagentur

3 U.S. Environmental Protection Agency eGrid Summary Tables 2018

4 Canada Energy Regulator