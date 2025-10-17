Verwendung und Konservierung von Materialien

Chemikalien, die für Forschung, Entwicklung, Herstellungsprozesse und Dienstleistungen benötigt werden, werden ausgewählt und verwaltet, vom Einkauf über die Lagerung und Verwendung bis hin zur Entsorgung, um eine Freisetzung in die Umwelt und eine Kontamination derselben zu vermeiden.

Bevor neue Chemikalien oder Materialien in Prozessen oder Technologien zum Einsatz kommen, müssen diese Chemikalien oder Materialien bei IBM einer umfassenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsbewertung unterzogen werden, die als „Upstream Chemical Review“ bezeichnet wird. Dies ist bei IBM seit langem eine gängige Praxis, um sicherzustellen, dass wir für eine bestimmte Anwendung möglichst wenig gefährliche Chemikalien verwenden. Es ist ein Schlüsselelement des IBM-Ansatzes zum Chemikalienmanagement.

Der vorsorgende Ansatz von IBM bei der Material- und Prozessverantwortung wird von unserem globalen Chemikalienmanagement sowie unseren Industriehygienikern und Toxikologen geprägt. Dementsprechend hat IBM die Verwendung vieler gefährlicher Substanzen in unseren Produkten und Prozessen bereits lange vor möglichen regulatorischen Maßnahmen proaktiv verboten oder eingeschränkt.

Die Metriken für den Einsatz von Chemikalien konzentrieren sich auf die Auswahl umweltfreundlicherer Chemikalien, die sichere und umweltfreundliche Handhabung sowie die verantwortungsvolle Entsorgung.