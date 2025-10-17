Verwendung und Konservierung von Materialien

Bei IBM verfolgen wir bei der Auswahl der Materialien, die wir in unseren Produkten und Prozessen verwenden, einen vorsichtigen Ansatz und bemühen uns, Materialien auszuwählen, die für ihren Verwendungszweck sicher sind und die Umwelt so wenig wie möglich belasten.
IBM verfügt über ein breites Spektrum an Initiativen zur Einsparung von Materialien, einschließlich des Chemikalienmanagements, des umweltgerechten Produktdesigns und der Programme zur Vermeidung von Umweltverschmutzung.
Chemikalien, die für Forschung, Entwicklung, Herstellungsprozesse und Dienstleistungen benötigt werden, werden ausgewählt und verwaltet, vom Einkauf über die Lagerung und Verwendung bis hin zur Entsorgung, um eine Freisetzung in die Umwelt und eine Kontamination derselben zu vermeiden.
Bevor neue Chemikalien oder Materialien in Prozessen oder Technologien zum Einsatz kommen, müssen diese Chemikalien oder Materialien bei IBM einer umfassenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsbewertung unterzogen werden, die als „Upstream Chemical Review“ bezeichnet wird. Dies ist bei IBM seit langem eine gängige Praxis, um sicherzustellen, dass wir für eine bestimmte Anwendung möglichst wenig gefährliche Chemikalien verwenden. Es ist ein Schlüsselelement des IBM-Ansatzes zum Chemikalienmanagement.
Der vorsorgende Ansatz von IBM bei der Material- und Prozessverantwortung wird von unserem globalen Chemikalienmanagement sowie unseren Industriehygienikern und Toxikologen geprägt. Dementsprechend hat IBM die Verwendung vieler gefährlicher Substanzen in unseren Produkten und Prozessen bereits lange vor möglichen regulatorischen Maßnahmen proaktiv verboten oder eingeschränkt.
Die Metriken für den Einsatz von Chemikalien konzentrieren sich auf die Auswahl umweltfreundlicherer Chemikalien, die sichere und umweltfreundliche Handhabung sowie die verantwortungsvolle Entsorgung.
Rohstoffe, die für die Verpackung von IBM Hardwareprodukten verwendet werden, stellen eine Anwendung dar, bei der das Unternehmen Materialien einsetzt. Bei dieser Anwendung konzentriert sich IBM auf die folgenden Metriken: Wiederverwendung, Reduzierung durch verbessertes Design, Verwendung umweltfreundlicherer Materialien und Einbindung recycelter Inhalte.
Seit 2002 hat sich IBM außerdem ein freiwilliges Ziel für die verantwortungsvolle Beschaffung von Papier und Verpackungen auf Papier-/Holzbasis gesetzt. Das verlangt, dass das direkt von IBM beschaffte Papier und die direkt von IBM beschafften Papier- und Holzverpackungen von Lieferanten stammen, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern beziehen. Die Lieferanten müssen den Nachweis erbringen, dass ihre Quellen von einem anerkannten Zertifizierungsprogramm Dritter wie dem Forest Stewardship Council, dem Programme for the Endorsement of Forest Certification, der Sustainable Forestry Initiative oder dem Canadian Standards Association Group Sustainable Forest Management System Standard zertifiziert wurden. Im Jahr 2024 stammten 99,5 % (basierend auf den Ausgaben) des direkt von IBM beschafften Papiers und der auf Papier/holzbasierten Verpackungen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.
Die Erhaltung von Wasserressourcen und die Sicherung von Wassereinzugsgebieten sind wichtige Prioritäten für den Umweltschutz. Das erste Wassereinsparungsziel von IBM wurde im Jahr 2000 festgelegt und hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt.
Der Betrieb von IBM ist im Allgemeinen nicht wasserintensiv. Bei dem Ziel des Unternehmens, Wasser einzusparen, stehen die Bemühungen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs dort, wo er die größten potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt hat, im Vordergrund. Das Ziel von IBM ist es, den Wasserverbrauch an größeren IBM-Standorten in Regionen mit Wasserknappheit von Jahr zu Jahr zu reduzieren. Ungefähr 80 % der Wasserentnahmen an diesen Standorten sind für den häuslichen Verbrauch am Arbeitsplatz bestimmt, einschließlich Trinkwasser, Cafeterias und Toiletten. Im Jahr 2024 sank unsere Wasserentnahme an diesen Standorten aufgrund der fortlaufenden Rückkehr unserer Mitarbeiter ins Büro nur um 0,1 %.
Die Maßnahmen zur Wassereinsparung umfassten den Ersatz von bewässerten Rasenflächen durch einheimische, trockenheitsresistente Pflanzen, die Ausweitung von Programmen zur Lecksuche und -behebung in unseren Standorten, die Modernisierung der Luftbefeuchtungsanlagen sowie die Installation von wasserlosen Urinalen und Perlatoren in den Waschräumen. Um weitere Möglichkeiten zur Einsparung von Wasser zu identifizieren und den Wasserverbrauch genauer messen zu können, haben wir die Installation von Wasserzählern auf Campusgeländen und in Gebäuden mit mehreren Mietern fortgesetzt.