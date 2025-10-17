Seit mehr als 20 Jahren verfolgen wir das Ziel, die Rechenleistung pro Kilowattstunde Energieverbrauch für jedes unserer neuen Serverprodukte im Vergleich zu ihren entsprechenden Vorgängern mit einem gültigen Upgradepfad zu steigern. Unsere Designs konzentrieren sich auf Energieeffizienz, die zu reduzierten Kosten führt, recycelte und umweltfreundliche Materialien verwendet und die Wiederverwendung und das Recycling am Ende der Lebensdauer eines Produkts erleichtert.

Berichte zum CO2-Fußabdruck von Produkten

Die IBM Product Carbon Footprint (PCF)-Berichte bieten eine Schätzung der Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit dem gesamten Lebenszyklus eines bestimmten IBM-Produkts. Diese Berichte helfen den Kunden, die ökologischen Auswirkungen ihrer Technologieentscheidungen zu verstehen und so fundiertere Entscheidungen zu treffen. Die Berichte geben explizit das spezifische IBM Produkt oder System an, das analysiert wird.

IBM ist Mitglied des Product Attributes to Impact Algorithm (PAIA) Consortium, dessen Ziel es ist, standardisierte Methoden zur Bewertung der Umweltauswirkungen von Produkten zu entwickeln.

Server für Unternehmen

Im 2. Quartal 2025 brachte IBM seine neuen IBM z17- und IBM LinuxONE 5-Unternehmensserver auf den Markt. Mit Funktionen wie dem Telum II-Prozessor, integrierten IBM watsonx-Tools, z/OS 3.2 und/oder den neuesten Linux-Distributionen sowie dem kommenden IBM Spyre AI Accelerator bieten sie einen geringeren Stromverbrauch, Skalierbarkeit, KI-Funktionen und robuste Sicherheit, ohne die Leistung oder die Gesamtbetriebskosten zu beeinträchtigen. Zu den wichtigsten Nachhaltigkeitsfunktionen gehören:

Verbesserte Systemkapazität: Der größte IBM z17, Modell Max208, verbessert die maximale Systemkapazität pro kW im Vergleich zum größten IBM z16, Modell Max200, unter einem Worst-Case-Szenario um etwa 22 %.

Die KI-gesteuerte Workload-Optimierung sorgt für eine effiziente Hardware-Auslastung.

Die Konsolidierung von Workload reduziert den Bedarf an physischer Infrastruktur und steht im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitszielen.

Systemkapazität basierend auf LSPR-Daten verfügbar unter ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference. Der Stromverbrauch wurde mit dem Power Estimation Tool for 3931 und dem Power Estimation Tool for 9175 berechnet, verfügbar unter ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html. Verwendet Worst-Case-Leistungsbedingungen mit der absolut maximalen Systemleistungskonfiguration bei maximaler Auslastung und für die durch die Systemumgebung bedingte maximale Leistungsbedingung. Die Ergebnisse können abweichen.

ENERGY STAR

Seit 1992 ist IBM Gründungsmitglied des ENERGY STAR Computer Program der U.S. Environmental Protection Agency’s (EPA). Gemeinsam mit der EPA werden Kriterien für die Energieeffizienz von Computern und Monitoren festgelegt. Im Jahr 2024 haben wir fünf Unternehmensserver und sieben Speicherprodukte nach den Spezifikationen dieses Programms zertifizieren lassen.

Eine Liste der ENERGY STAR-zertifizierten Server- und Speicherprodukte von IBM finden Sie unter:

IBM Cloud Carbon Calculator

IBM, in Zusammenarbeit mit Intel, hat den IBM Cloud Carbon Calculator entwickelt – ein Tool, das Organisationen bei der Überwachung und Verwaltung der mit ihren IBM Cloud Workload verbundenen Treibhausgasemissionen unterstützt. Diese Lösung liefert detaillierte, standardbasierte Daten zu Treibhausgasemissionen und ermöglicht es Benutzern, Emissionen über verschiedene Cloud-Services und Standorte hinweg zu visualisieren und zu verfolgen. Dies ermöglicht Unternehmen, Muster, Anomalien und Emissions-Hotspots innerhalb ihres IT-Betriebs zu identifizieren. Mit diesen Informationen können Unternehmen gezielte Strategien zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Reduzierung ihres Fußabdrucks umsetzen.