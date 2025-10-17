IBM rief 1991 das Programm „Product Design for the Environment“ (DfE) ins Leben, um die Ziele der Umweltpolitik des Unternehmens in Bezug auf die ökologische Gestaltung und Leistung von Produkten noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Seit den 1990er Jahren hat IBM viele branchenführende Praktiken in den Bereichen umweltfreundliches Design, Umweltmetriken für Produkte und Produktrecycling eingeführt. Das DfE-Programm des Unternehmens ist in das weltweite Environmental Management System (EMS) von IBM integriert, das nach der Norm ISO 14001 EMS zertifiziert ist.
Das DfE-Programm bietet den Unternehmen von IBM Orientierung und Ziele, Infrastruktur, Tools und Fachwissen, um Umweltaspekte auf die Produkte von IBM anzuwenden, vom Produktkonzept bis hin zum End-of-Life-Management. Zu den Zielen des DfE-Programms von IBM gehören:
Diese Ziele werden durch interne Standards, Produktspezifikationen und andere Anforderungen im Angebotsmanagementprozess von IBM umgesetzt.
Die IBM Engineering Specification (ES 46G3772) legt die grundlegenden Umweltanforderungen für die Leistungen der Lieferanten gegenüber IBM fest. Andere IBM Spezifikationen, Verträge oder Beschaffungsdokumente können zusätzliche Umweltanforderungen für Lieferanten enthalten. ES 46G3772 enthält Beschränkungen für Materialien in Produkten und für bestimmte Chemikalien, die bei der Herstellung verwendet werden. Außerdem müssen die Lieferanten Informationen über den Inhalt bestimmter Materialien in ihren Produkten offenlegen. Darüber hinaus enthält die Spezifikation Anforderungen an Batterien, die Kennzeichnung von Kunststoffteilen und andere Anforderungen an die Produktkennzeichnung. Bei Fragen zu dieser Spezifikation wenden Sie sich bitte an Ihren IBM Procurement-Ansprechpartner.
IBM verfügt über robuste Prozesse und modernste Tools, um die kontinuierliche Einhaltung der weltweit geltenden Umweltgesetze und -vorschriften sicherzustellen. Design- und Compliance-Kontrollen, einschließlich einer Spezifikation für grundlegende Umweltanforderungen an die Lieferungen von Lieferanten an IBM, einer Produktinhaltserklärung (Product Content Declaration, PCD) für IBM-Lieferanten und Protokollen zur Compliance-Bewertung, werden von einem interdisziplinären Team mit Vertretern aus IBM-Unternehmen verwaltet, die unsere Produktangebote entwerfen, herstellen, beschaffen, liefern und warten. Die Aktivitäten des Teams werden vom IBM-Kompetenzzentrum für Produktumweltkonformität (Center of Excellence for Product Environmental Compliance) koordiniert.
Eine regelmäßige Überprüfung der Produktdaten ist erforderlich, um die Konformität von Teilen und Produkten sowohl mit den Umweltanforderungen für Produkte von IBM als auch mit den neuesten gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen. IBM führt Qualitätsaudits von Produktdeklarationen (PCDs) durch, um den Inhalt der Erklärungen und die unterstützenden Verwaltungsprozesse zu verbessern. Verbesserungen in der Datenverwaltung in Bezug auf die in den Produkten von IBM enthaltenen Materialien stellen sicher, dass die technische Dokumentation von IBM für die Produkthardware die in der europäischen Norm 50581 beschriebenen Qualitätsanforderungen erfüllt: „Technische Dokumentation zur Bewertung von elektrischen und elektronischen Produkten im Hinblick auf die Beschränkung gefährlicher Substanzen“. Im Einklang mit der fünfjährigen Übergangszeit wird IBM auf den neuen internationalen Standard EN IEC 63000:2018 des Europäische Komitee für elektrotechnische Normung (CELENEC) migrieren.
Lieferanten von Materialien, Teilen und Produkten an IBM müssen Informationen vorlegen, um die Konformität ihrer Produkte mit den Umweltanforderungen von IBM nachzuweisen. Die nachstehende Produktinhaltserklärung für Lieferanten von IBM kann verwendet werden, um die Umweltdaten zu dokumentieren, die erforderlich sind, um die Konformität der beschafften Materialien, Teile und Produkte mit der IBM Engineering Specification 46G3772: Baseline Environmental Requirements for Supplier Deliverables to IBM (IBM-Technische Spezifikation 46G3772: Grundlegende Umweltanforderungen für Lieferungen an IBM) nachzuweisen.
Bei IBM verfolgen wir bei der Auswahl der Materialien, die wir in unseren Produkten und Prozessen verwenden, einen vorsichtigen Ansatz und bemühen uns, Materialien auszuwählen, die für ihren Verwendungszweck sicher sind und die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Dementsprechend hat IBM die Verwendung vieler gefährlicher Substanzen in unseren Produkten und Prozessen bereits lange vor möglichen regulatorischen Maßnahmen proaktiv verboten oder eingeschränkt.
IBM beschafft keine großen Mengen an Materialien zur Verwendung in den Produkten und Abläufen des Unternehmens. Der Großteil der Materialien, die IBM verwendet, erfolgt in Form von Komponenten und Teilen, die in die Hardwareprodukte von IBM integriert sind. Zu den Rohstoffen, die direkt von IBM für die Verwendung in Produkten beschafft werden, gehören Metalle, die in Systemgehäusen verwendet werden, und Kunststoffe, die für Strukturteile im Inneren von Produkten sowie für dekorative Akzente auf Gehäusen verwendet werden. Die meisten unserer Produkte (bezogen auf das Gewicht) bestehen aus Metallen, die erhebliche Mengen an recycelten Anteilen enthalten und am End-of-Life (EOL) leicht recycelt werden können. Zu den Metriken, auf die sich IBM konzentriert, gehören die Beschaffung bestimmter kritischer Materialien, die Wiederverwendung, das Recycling und die Entsorgung von Produkten am End-of-Life (EOL).
IBM Produkte sind so konzipiert, dass sie am Ende ihrer Nutzungsdauer wiederverwendet, recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden können.
Seit mehr als 20 Jahren verfolgen wir das Ziel, die Rechenleistung pro Kilowattstunde Energieverbrauch für jedes unserer neuen Serverprodukte im Vergleich zu ihren entsprechenden Vorgängern mit einem gültigen Upgradepfad zu steigern. Unsere Designs konzentrieren sich auf Energieeffizienz, die zu reduzierten Kosten führt, recycelte und umweltfreundliche Materialien verwendet und die Wiederverwendung und das Recycling am Ende der Lebensdauer eines Produkts erleichtert.
Berichte zum CO2-Fußabdruck von Produkten
Die IBM Product Carbon Footprint (PCF)-Berichte bieten eine Schätzung der Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit dem gesamten Lebenszyklus eines bestimmten IBM-Produkts. Diese Berichte helfen den Kunden, die ökologischen Auswirkungen ihrer Technologieentscheidungen zu verstehen und so fundiertere Entscheidungen zu treffen. Die Berichte geben explizit das spezifische IBM Produkt oder System an, das analysiert wird.
IBM ist Mitglied des Product Attributes to Impact Algorithm (PAIA) Consortium, dessen Ziel es ist, standardisierte Methoden zur Bewertung der Umweltauswirkungen von Produkten zu entwickeln.
Server für Unternehmen
Im 2. Quartal 2025 brachte IBM seine neuen IBM z17- und IBM LinuxONE 5-Unternehmensserver auf den Markt. Mit Funktionen wie dem Telum II-Prozessor, integrierten IBM watsonx-Tools, z/OS 3.2 und/oder den neuesten Linux-Distributionen sowie dem kommenden IBM Spyre AI Accelerator bieten sie einen geringeren Stromverbrauch, Skalierbarkeit, KI-Funktionen und robuste Sicherheit, ohne die Leistung oder die Gesamtbetriebskosten zu beeinträchtigen. Zu den wichtigsten Nachhaltigkeitsfunktionen gehören:
Systemkapazität basierend auf LSPR-Daten verfügbar unter ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference. Der Stromverbrauch wurde mit dem Power Estimation Tool for 3931 und dem Power Estimation Tool for 9175 berechnet, verfügbar unter ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html. Verwendet Worst-Case-Leistungsbedingungen mit der absolut maximalen Systemleistungskonfiguration bei maximaler Auslastung und für die durch die Systemumgebung bedingte maximale Leistungsbedingung. Die Ergebnisse können abweichen.
ENERGY STAR
Seit 1992 ist IBM Gründungsmitglied des ENERGY STAR Computer Program der U.S. Environmental Protection Agency’s (EPA). Gemeinsam mit der EPA werden Kriterien für die Energieeffizienz von Computern und Monitoren festgelegt. Im Jahr 2024 haben wir fünf Unternehmensserver und sieben Speicherprodukte nach den Spezifikationen dieses Programms zertifizieren lassen.
Eine Liste der ENERGY STAR-zertifizierten Server- und Speicherprodukte von IBM finden Sie unter:
IBM Cloud Carbon Calculator
IBM, in Zusammenarbeit mit Intel, hat den IBM Cloud Carbon Calculator entwickelt – ein Tool, das Organisationen bei der Überwachung und Verwaltung der mit ihren IBM Cloud Workload verbundenen Treibhausgasemissionen unterstützt. Diese Lösung liefert detaillierte, standardbasierte Daten zu Treibhausgasemissionen und ermöglicht es Benutzern, Emissionen über verschiedene Cloud-Services und Standorte hinweg zu visualisieren und zu verfolgen. Dies ermöglicht Unternehmen, Muster, Anomalien und Emissions-Hotspots innerhalb ihres IT-Betriebs zu identifizieren. Mit diesen Informationen können Unternehmen gezielte Strategien zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Reduzierung ihres Fußabdrucks umsetzen.
Im Jahr 2021 haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2024 alle nicht benötigten Plastikverpackungen von unseren Logo-Hardware-Produkten zu eliminieren. Bei notwendigen Kunststoffverpackungen ist es unser Ziel, dass diese zu 100 % wiederverwendbar, recycelbar oder kompostierbar sind oder, soweit technisch möglich, zu mindestens 30 % aus recycelten Materialien bestehen. Diese Anforderungen haben wir in unsere Produktverpackungsspezifikationen für Lieferanten integriert.
Der größte Teil des Verpackungsmaterials, das für Produkte mit IBM Logo verwendet wird, basiert auf Zellulose (z. B. Holz, Wellpappe) und wird von Lieferanten bezogen, die zertifizieren, dass das Material aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Ein geringer Teil der Primärverpackungen besteht aus Kunststoff, der hauptsächlich zum Schutz von Produkten mit IBM Logo vor Feuchtigkeit während der Abfertigung und dem Versand oder vor physischen Schäden der empfindlichen Systeme durch Stöße und Vibrationen verwendet wird. Darüber hinaus werden zusätzliche Kunststoffverpackungen verwendet, um die Ladungen für den Versand zu sichern und zu konsolidieren.
Insgesamt haben wir von 2021 bis 2024 18 Projekte abgeschlossen, davon 5 im Jahr 2024, bei denen die Verwendung von geschätzten 119 Mio. t pro Jahr an neuen Kunststoffmaterialien eliminiert oder ersetzt wurde. Ein Projekt war zum Jahresende 2024 noch offen und wird 2025 abgeschlossen.