Globales Umweltmanagementsystem 

IBM setzt eine Vielzahl von Mechanismen ein, um die effektive Umsetzung seiner EMS-Anforderungen zu überwachen und zu messen. Dazu gehören:

Programm zur beruflichen Bewertung

Jedes Jahr führen die Standorte und Unternehmen von IBM in den Bereichen Fertigung, Hardwareentwicklung und chemische Forschung, wie etwa Produktdesign-Gruppen für Hardware, Immobilienbetrieb, Rechenzentren, Beschaffung, Logistik, Asset Recovery Services und Unternehmensdienstleistungen, eine umfassende Selbstbewertung ihrer Leistung zum Umweltschutz durch. Das professionelle Selbstbewertungsprogramm besteht aus einer Reihe von IBM spezifischen Umweltchecklisten, die verwendet werden, um dem Unternehmen die Möglichkeit geben, seine gesamte Umweltleistung weltweit einheitlich zu bewerten. Die Checklisten decken sowohl Produktions- und Hardwareentwicklungsstandorte als auch Standorte außerhalb der Produktion auf geografischer Ebene, Produktgruppen und Serviceaktivitäten ab.

Anwendungen für die Berichterstattung über globale Umweltdaten

IBM verwendet verschiedene Anwendungen für die globale Berichterstattung und Überwachung von Umweltdaten, wie zum Beispiel die IBM Envizi ESG Suite zur Verfolgung, Analyse, Überwachung und Berichterstattung seiner Energieverbrauch- und Treibhausgasemissionsdaten.

Diese Anwendungen werden zur Erfassung globaler Umweltdaten verwendet, die in die jährliche Umweltberichterstattung von IBM sowie in regelmäßige Updates bezüglich der Leistung und Programme für die Geschäftsleitung einfließen. Sie werden auch eingesetzt, um die Leistung zum Umweltschutz zu überwachen und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren.

Unternehmensaudits

IBM verfügt über ein Umweltauditprogramm, das von der Corporate Assurance and Advisory Services-Organisation (CAAS) des Unternehmens umgesetzt wird. Dies ist ein umfassendes risikobasiertes Auditprogramm, das unabhängig von den Mitarbeitern des Chief Sustainability Office durchgeführt wird. In regelmäßigen Abständen werden bestimmte IBM Standorte oder Umweltprozesse von den Mitarbeitern des CAAS auf der Grundlage von Umweltrisikokriterien geprüft.

Überwachungsaudits nach ISO 14001 und 50001

Im Rahmen der weltweiten Registrierung von IBM nach ISO 14001 werden jährlich etwa 10 Standorte oder registrierte Unternehmen von einer unabhängigen ISO 14001-Zertifizierungsstelle geprüft. Die Überwachungsaudits gemäß ISO 14001 dienen der Überprüfung der Umsetzung des globalen EMS von IBM.

Das Energiemanagementprogramm von IBM ist ein integraler Bestandteil unseres globalen EMS. Daher muss jedes Unternehmen, das eine ISO 50001-Zertifizierung anstrebt, im Rahmen unserer globalen Registrierung nach ISO 14001 zertifiziert worden sein, bevor es in unsere globale ISO 50001-Registrierung integriert werden kann.