Um die potenziellen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit von IBM auf die Umwelt zu ermitteln, effektiv zu verwalten und zu minimieren, unterhält das Unternehmen seit Jahrzehnten ein globales Umweltmanagementsystem (Environmental Management System, EMS). Es umfasst Hardware-Produktdesign, Fertigung, Rechenzentren, Immobilienbetrieb, Beschaffung, Logistik, Dienstleistungen zur Wiederverwertung von Assets, sowie Unternehmensdienstleistungen. Das EMS von IBM wird kontinuierlich aktualisiert, um den Schnittpunkten des Unternehmens mit Umweltbelangen Rechnung zu tragen.
IBM hat sich verpflichtet, bei all seinen Geschäftsaktivitäten eine führende Rolle in Umweltfragen einzunehmen. IBM verfolgt seit langem eine Unternehmensstrategie für sichere und gesunde Arbeitsplätze, den Schutz der Umwelt und die Schonung von Energie und natürlichen Ressourcen, die jeweils in den Jahren 1967, 1971 und 1974 formell festgelegt wurde. Diese bilden die Grundlage für die folgenden unternehmenspolitischen Ziele:
Die betriebliche Umweltschutzstrategie von IBM bildet das strategische Framework für das globale Umweltmanagementsystem (EMS) des Unternehmens.
Das EMS von IBM wird von Mitarbeitern aus allen Geschäftsbereichen des Unternehmens umgesetzt. Seine Struktur und Programme sind darauf ausgerichtet, Umweltaspekte in alle Unternehmensbereiche zu integrieren.
Unter der Leitung des Chief Sustainability Officer (CSO) von IBM ist das CSO-Team von IBM für die Festlegung der weltweiten Umweltstrategie des Unternehmens, die Anforderungen an das Umweltmanagementsystem (EMS) und die Überwachung der Umsetzung verantwortlich.
Die Umweltprogramme des Unternehmens werden von Fachleuten an Produktions-, Entwicklungs- und Forschungsstandorten auf der ganzen Welt durchgeführt. Innerhalb der Betriebseinheiten sind Führungskräfte von IBM für die Leistung zum Umweltschutz ihrer jeweiligen Geschäftsfunktionen oder Standorte verantwortlich. Von jedem Mitarbeiter wird erwartet, dass er sich an die Umweltpolitik des Unternehmens hält und dem Management von IBM alle Bedenken hinsichtlich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit meldet. Von Führungskräften wird erwartet, dass sie bei einem möglichen Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien oder -direktiven sofort handeln. Darüber hinaus enthalten die Business Conduct Guidelines von IBM, der Verhaltens- und Ethikkodex des Unternehmens für alle IBM Mitarbeiter, einen Abschnitt, in dem die Verantwortung der Mitarbeiter für den Umweltschutz hervorgehoben wird.
Die Festlegung freiwilliger Umweltziele ist ein wichtiger Bestandteil des EMS von IBM. Das Unternehmen verfolgt eine Reihe von Umweltzielen, die darauf abzielen, die erheblichen Umweltaspekte und Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit zu berücksichtigen und die kontinuierliche Verbesserung seiner Umweltleistung voranzutreiben. Die Ziele von IBM decken die Bereiche Energie und Klima, Naturschutz und Biodiversität, Vermeidung von Umweltverschmutzung und Abfallmanagement, Lieferkette und Wertschöpfungskette sowie unser globales Umweltmanagementsystem ab.
Eine entsprechende Schulung ist für das reibungslose Funktionieren des EMS von wesentlicher Bedeutung. Alle IBM Mitarbeiter weltweit müssen die IBM Business Conduct Guidelines regelmäßig lesen und ihre Einhaltung bestätigen. Diese Richtlinien decken Bereiche ab, in denen die Mitarbeiter gegenüber dem Unternehmen Verantwortung tragen, und beinhalten das Bewusstsein für und die Einhaltung der Umweltrichtlinien und anderer Umweltanforderungen von IBM. Die Umweltschulung steht im Einklang mit den Aufgaben der Mitarbeiter.
IBM setzt eine Vielzahl von Mechanismen ein, um die effektive Umsetzung seiner EMS-Anforderungen zu überwachen und zu messen. Dazu gehören:
Programm zur beruflichen Bewertung
Jedes Jahr führen die Standorte und Unternehmen von IBM in den Bereichen Fertigung, Hardwareentwicklung und chemische Forschung, wie etwa Produktdesign-Gruppen für Hardware, Immobilienbetrieb, Rechenzentren, Beschaffung, Logistik, Asset Recovery Services und Unternehmensdienstleistungen, eine umfassende Selbstbewertung ihrer Leistung zum Umweltschutz durch. Das professionelle Selbstbewertungsprogramm besteht aus einer Reihe von IBM spezifischen Umweltchecklisten, die verwendet werden, um dem Unternehmen die Möglichkeit geben, seine gesamte Umweltleistung weltweit einheitlich zu bewerten. Die Checklisten decken sowohl Produktions- und Hardwareentwicklungsstandorte als auch Standorte außerhalb der Produktion auf geografischer Ebene, Produktgruppen und Serviceaktivitäten ab.
Anwendungen für die Berichterstattung über globale Umweltdaten
IBM verwendet verschiedene Anwendungen für die globale Berichterstattung und Überwachung von Umweltdaten, wie zum Beispiel die IBM Envizi ESG Suite zur Verfolgung, Analyse, Überwachung und Berichterstattung seiner Energieverbrauch- und Treibhausgasemissionsdaten.
Diese Anwendungen werden zur Erfassung globaler Umweltdaten verwendet, die in die jährliche Umweltberichterstattung von IBM sowie in regelmäßige Updates bezüglich der Leistung und Programme für die Geschäftsleitung einfließen. Sie werden auch eingesetzt, um die Leistung zum Umweltschutz zu überwachen und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren.
Unternehmensaudits
IBM verfügt über ein Umweltauditprogramm, das von der Corporate Assurance and Advisory Services-Organisation (CAAS) des Unternehmens umgesetzt wird. Dies ist ein umfassendes risikobasiertes Auditprogramm, das unabhängig von den Mitarbeitern des Chief Sustainability Office durchgeführt wird. In regelmäßigen Abständen werden bestimmte IBM Standorte oder Umweltprozesse von den Mitarbeitern des CAAS auf der Grundlage von Umweltrisikokriterien geprüft.
Überwachungsaudits nach ISO 14001 und 50001
Im Rahmen der weltweiten Registrierung von IBM nach ISO 14001 werden jährlich etwa 10 Standorte oder registrierte Unternehmen von einer unabhängigen ISO 14001-Zertifizierungsstelle geprüft. Die Überwachungsaudits gemäß ISO 14001 dienen der Überprüfung der Umsetzung des globalen EMS von IBM.
Das Energiemanagementprogramm von IBM ist ein integraler Bestandteil unseres globalen EMS. Daher muss jedes Unternehmen, das eine ISO 50001-Zertifizierung anstrebt, im Rahmen unserer globalen Registrierung nach ISO 14001 zertifiziert worden sein, bevor es in unsere globale ISO 50001-Registrierung integriert werden kann.