Eine verteilte Transaktionsverarbeitung, die C-, C++-, COBOL-, Java- und PL/I-Anwendungen in Rechenzentren unterstützt. Es bietet eine skalierbare und hochverfügbare Plattform für die Entwicklung, den Einsatz und das Hosting geschäftskritischer Anwendungen und kann in eine gemischtsprachige, hybride Cloud-Lösung mit Unterstützung für RESTful APIs integriert werden.