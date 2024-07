Vorhandene Disaster Recovery-Lösungen nutzen die festplattenbasierte Replikation, um Spiegelkopien aller Festplatten zu erstellen, die von den Systemen am lokalen Standort verwendet werden. Diese Festplattenkopien können während der Festplattenreplikation nicht verwendet werden. Im Falle eines Ausfalls am lokalen Standort müssen die Systeme und Workload-Anwendungen am Remote-Standort neu gestartet werden, bevor der Zugriff auf die Workloads wiederhergestellt werden kann. In der Regel kann dies eine Stunde oder länger dauern.

Bei Lifeline-fähigen Lösungen für kontinuierliche Verfügbarkeit wird die Software-Datenreplikation, wie z. B. InfoSphere Data Replication for Db2, verwendet, um die Daten zwischen dem lokalen und dem entfernten Standort synchron zu halten. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Systeme an beiden Standorten aktiv sind und Lifeline zur Überwachung der Arbeitslasten an beiden Standorten verwendet wird. Im Falle eines Ausfalls am lokalen Standort erkennt Lifeline den Workload-Fehler und leitet alle neuen Workload-Verbindungen an den alternativen Standort weiter. So ist der Zugriff auf die Workloads in Sekundenschnelle wiederhergestellt, im Gegensatz zu einer Stunde oder mehr bei Disaster-Recovery-Lösungen.