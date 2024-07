IBM® CICS® Online Transmission Time Optimizer for z/OS® (CICS OTTO) verbessert die Benutzerproduktivität und erhöht die Netzwerkauslastung durch 3270 Daten-Stream-Optimierung. Es reduziert die Anzahl der Zeichen, die an unterstützte Geräte übertragen werden, indem alle verfügbaren Bestellungen für jeden Gerätetyp optimal genutzt werden. Es behält das Bildschirmlayout von Konversationsterminals im Speicher, sodass nur geänderte Daten übertragen werden. CICS OTTO kann auch die Konkurrenz zwischen den Geräten auf einer Kommunikationsleitung und zwischen den an lokale Steuerungen angeschlossenen Geräten reduzieren, um die Antwortzeiten zu verbessern.