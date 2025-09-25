IBM® Decision Optimization ist eine Familie von Optimierungssoftware mit präskriptiven Analysefunktionen, die Ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Zusätzliche Flexibilität bei der Bereitstellung erhalten Sie, indem Sie diese Produkte auf IBM Cloud Pak® for Data ausführen, einer containerisierten Daten- und KI-Plattform, mit der Sie Optimierungsmodelle überall erstellen und ausführen können - in der Cloud und vor Ort.
Beschleunigen Sie die Optimierungsmodellierung mit einer integrierten Entwicklungsumgebung, leistungsstarken Optimierungslösern und Unterstützung für mehrere Optimierungsmodellierungsansätze.
Kombinieren Sie Optimierung und maschinelles Lernen in einer einheitlichen Umgebung, die Ihnen KI-gestützte Optimierungsmodellierungsfunktionen bietet.
Erstellen und implementieren Sie End-to-End-Anwendungen zur Entscheidungsunterstützung mit einer grafischen Benutzeroberfläche, Tools für die Zusammenarbeit, ", Was-wäre-wenn-Analysen", Unterstützung von Anwendungsdatenmodellen und flexiblen Implementierungsarchitekturoptionen.
Verwenden Sie die IBM CPLEX® Optimizer-Engine auf IBM z/OS®, um mathematische Programmiermodelle wie MIP/MIQCP mit C und C++ API für die Modellierung zu berechnen.
Vereinfachen Sie komplexe Entscheidungen mit Decision Intelligence Software für eine präzise und zeitnahe Bereitstellung von Finanzdienstleistungen. Erfahren Sie, wie präskriptive Analysen zu besseren Finanzdienstleistungen beitragen.
Helfen Sie dabei, sich besser auf unvorhergesehene Umstände vorzubereiten. Verkürzen Sie die Gesamtreisezeit und verbessern Sie das Kundenerlebnis durch Routenoptimierung.
Reduzieren Sie die Unsicherheit angesichts sich ständig ändernder Produktionsbedingungen. Optimieren Sie Ergebnisse und bereiten Sie sich mithilfe von Entscheidungsanalysen besser auf die Zukunft vor.
Lesen Sie, wie ein IBM-Kunde Entscheidungsoptimierung nutzte, um Einzelhandelsprozesse zu optimieren.
Helfen Sie dabei, Kosten zu senken, indem Sie präskriptive Techniken nutzen, um Millionen von „Was-wäre-wenn“-Szenarien auszuwerten und die Auswirkungen abzuschätzen. Erhalten Sie Anleitung, um bessere Entscheidungen für Patienten zu treffen.
Verwenden Sie präskriptive Analysen und maschinelles Lernen, um die Ressourcenplanung und -planung zu verbessern. Handeln Sie, um Strafen zu reduzieren oder zu beseitigen und durch die Nutzung intelligenter Netze bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Beginnen Sie mit einem Schnellstart-Tutorial , um zu erfahren, wie Sie Entscheidungsoptimierungsmodelle erstellen und ausführen können, oder vereinbaren Sie ein Treffen mit einem IBM Experten, um zu besprechen, wie Optimierungssoftware zu besseren Geschäftsergebnissen beitragen kann.