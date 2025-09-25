Decision Optimization

Verändern Sie die Entscheidungsfindung im Unternehmen mit leistungsstarken Optimierungslösungen
Warum entscheidungsoptimierung?

IBM® Decision Optimization ist eine Familie von Optimierungssoftware mit präskriptiven Analysefunktionen, die Ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Zusätzliche Flexibilität bei der Bereitstellung erhalten Sie, indem Sie diese Produkte auf IBM Cloud Pak® for Data ausführen, einer containerisierten Daten- und KI-Plattform, mit der Sie Optimierungsmodelle überall erstellen und ausführen können - in der Cloud und vor Ort.

Ausgewählte Produkte IBM® ILOG CPLEX Optimization Studio

Beschleunigen Sie die Optimierungsmodellierung mit einer integrierten Entwicklungsumgebung, leistungsstarken Optimierungslösern und Unterstützung für mehrere Optimierungsmodellierungsansätze.

 Mehr erfahren IBM Decision Optimization for IBM Watson® Studio

Kombinieren Sie Optimierung und maschinelles Lernen in einer einheitlichen Umgebung, die Ihnen KI-gestützte Optimierungsmodellierungsfunktionen bietet.

 Mehr erfahren IBM Decision Optimization Center

Erstellen und implementieren Sie End-to-End-Anwendungen zur Entscheidungsunterstützung mit einer grafischen Benutzeroberfläche, Tools für die Zusammenarbeit, ", Was-wäre-wenn-Analysen", Unterstützung von Anwendungsdatenmodellen und flexiblen Implementierungsarchitekturoptionen.

 Mehr erfahren IBM CPLEX® Optimizer für IBM z/OS®

Verwenden Sie die IBM CPLEX® Optimizer-Engine auf IBM z/OS®, um mathematische Programmiermodelle wie MIP/MIQCP mit C und C++ API für die Modellierung zu berechnen.

Anwendungsfall

Finanzwesen Reise- und Transportbranche Fertigung Einzelhandel Gesundheitswesen Energie- und Versorgungswirtschaft
Kundenreferenzen 
Luftaufnahme von Baustellenarbeitern und Maschinen
Geringere Fertigungs-, Lager- und Vertriebskosten
ÇimSA nutzte die Optimierungssoftware von IBM, um komplexe "what-if" Szenarien schnell auszuführen und Geschäftsentscheidungen zu optimieren, um den Kundenservice zu verbessern und Kosten zu senken.
Frontlader im sandigen Steinbruch
Beschleunigen Sie den Fertigungsprozess mit präskriptiven Analysen
Lesen Sie, wie Modelle zur Entscheidungsoptimierung den Tonbiegeprozess von Tagen auf Sekunden verkürzen.
Luftaufnahme eines großen Distributionslagers mit Laderampen und vielen Lastwagen
FleetPride beschleunigt Inventar, steigert den Umsatz
Durch die Umgestaltung seines Lieferkettenmanagements mit Analysen kommt FleetPride schneller voran und gibt weniger aus.
Ressourcen Andere Benutzer um Hilfe bitten
Erhalten Sie Antworten von Experten weltweit, indem Sie der Community zur Entscheidungsoptimierung beitreten.
Technische ESG-Validierung
Prognostizieren und optimieren Sie mit IBM Decision Optimization für IBM Watson Studio und IBM Cloud Pak for Data.
IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
Erkunden Sie bessere Entscheidungsprozesse wie operative, strategische Planung und Terminplanung.
Bessere Möglichkeiten, intelligentere Entscheidungen zu treffen
Profitieren Sie von den Möglichkeiten zur Entscheidungsoptimierung in IBM Watson Studio.
Erste Schritte mit Decision Optimization in IBM Cloud Pak® for Data
Erfahren Sie, wie Sie Decision Optimization in IBM Cloud Pak for Data verwenden können, einschließlich der Einrichtung einer Umgebung für neue Benutzer.
Support-Newsletter für IBM Decision Optimization
Sehen Sie sich beliebte IBM Decision Optimization-Dokumente an, um Ihre Fragen zur Entscheidungsoptimierung zu beantworten.
