ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.S

Das CPLEX Optimization Studio-Toolset nutzt die Technologie der Datenwissenschaft und der Entscheidungsoptimierung zur Modellierung und Lösung komplexer geschäftlicher Optimierungsprobleme. Darüber hinaus können die Benutzer schnell Optimierungsmodelle entwickeln und einsetzen und benutzerdefinierte Anwendungen zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse erstellen.

Nach der Entscheidung für das CPLEX Optimization Studio-Toolset war der erste Schritt zur Implementierung bei ÇimSA die Beschaffung aller relevanten Geschäftsdaten, die für die Entwicklung präziser Optimierungsmodelle erforderlich sind. „Die Aufbereitung der Daten und die Sicherstellung der Datenvollständigkeit war unsere größte Herausforderung“, sagt Suyunu. „Anschließend entwickelten wir ein mathematisches Modell mit Hilfe der fortschrittlichen Modellierungsverfahren von CPLEX. Nachdem das Modell fertig war, konnten wir mit der Feinabstimmung und dem Testen beginnen, um komplexe Lieferkettenprobleme zu lösen, die Millionen von Entscheidungsvariablen und Einschränkungen umfassen.“

Für das erste Modellierungsprojekt haben IBM Lab Services, IBM Data Science Elite und Lumtify eine der wichtigsten Optimierungsprioritäten von ÇimSA in Angriff genommen: die Gestaltung des globalen Lieferkettennetzes. „Bei so vielen verschiedenen Produktionsstätten an unterschiedlichen Standorten muss man Entscheidungen auf der Grundlage verschiedener ‚Was-wäre-wenn’-Szenarien treffen“, sagt Çakmak. „Diese Fragen lassen sich nicht einfach manuell oder mit einer Tabellenkalkulation beantworten, aber CPLEX kann Millionen von Lösungsvariablen durchlaufen, um die Lieferkette erfolgreich zu optimieren“, erläutert Eray Çakici, Optimization Subject Matter Expert beim IBM Data Science Elite Team.

Neben den Kosten für Transport und Strom sind die Kosten für die Verbrennung von Brennstoffen zum Aufheizen der Zementöfen auf 2.000 Grad Celsius einer der größten Kostenfaktoren in der Zementbranche. Die Entscheidung, ob Kohle, Petrolkoks, Erdgas oder andere Brennstoffe in einer Produktionsanlage verwendet werden sollen, sowie die Wahl des Lieferanten, des Preises und des Lieferplans ist eine besonders schwierige und anhaltende Herausforderung. Aus diesem Grund hat ÇimSA die Optimierung der Brennstoffmischung als sein zweites großes CPLEX-Optimierungsprojekt auserkoren. „CPLEX beantwortet die wichtigsten Fragen zur Brennstoffmischung, z. B. wann, von wem, in welcher Menge und zu welchem Preis“, sagt Çakmak. „Es lassen sich große Kosteneinsparungen erzielen, wenn man das richtig hinbekommt.“

Einer der Schlüssel zu ÇimSAs erfolgreicher Implementierung von CPLEX Optimization Studio ist die kundenspezifisch gestaltete Benutzeroberfläche. „Das Interface-Team von IBM war sehr talentiert“, sagt Suyunu. „Sie haben alle Designs, die wir erstellt haben, so schnell wie möglich als benutzerfreundliche Bildschirme codiert. Parameter und Eingaben können auf dem Bildschirm verwaltet werden, und dann kann man das Modell erneut laufen lassen und die neuen Ergebnisse auf dem Bildschirm sehen.“

Während der Implementierung war ÇimSA von der Zusammenarbeit zwischen Lumtify und IBM beeindruckt. „Sie sind nicht wie zwei verschiedene Teams. Sie haben sich wie ein einziges Team verhalten“, so Çakmak. „Wenn wir uns eingehend mit einem Problem befasst haben, haben sie immer schnell reagiert und es behoben.“