Raimo Elonen und seine Frau gründeten die Elonen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) Bäckerei in Jämsä, Finnland, im Jahr 1966. Mittlerweile sind unternehmensweit fast 250 Mitarbeiter beschäftigt, vom Bäcker bis zum Wartungsarbeiter. Das Unternehmen eröffnete 2013 hochmoderne Produktionsanlagen und bedient Kunden in seinen 10 Cafés, acht Bäckereien und durch den täglichen Vertrieb von Produkten in ganz Finnland. Für das Jahr 2021 wird ein Umsatz von 47,20 Mio. USD erwartet.

Über Houston Analytics Oy

In einer Welt, in der „Data Science“ größtenteils aus einmaligen, handcodierten Analysen besteht, die nie über das Prototypenstadium hinausgehen, bringt der Ansatz von Houston Analytics (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) prädiktive Analysen und erstklassige Optimierung auf die industrielle Ebene. Das 2013 in Helsinki, Finnland, gegründete Unternehmen Houston Analytics bettet Analysen nahtlos in die Geschäftsprozesse seiner Kunden ein und sorgt so für bessere Ergebnisse und höhere Renditen, und zwar an jedem einzelnen Entscheidungspunkt.