Was kann die Lösung für Ihr Unternehmen tun? IBM® Decision Optimization for Watson Studio ermöglicht es Data-Science-Teams, die Leistungsfähigkeit von präskriptiven Analysen zu nutzen und Lösungen mit einer Kombination aus Techniken wie maschinellem Lernen und Optimierung zu erstellen. Decision Optimization ist mit IBM Watson Studio for IBM Cloud Pak for Data verfügbar. IBM Cloud Pak® for Data Preise anzeigen