Wie jeder Manager im Finanzdienstleistungssektor weiß, ist die Verbesserung der Geschäftsergebnisse durch präzise und zeitnahe Entscheidungen viel schwieriger als es aussieht. Eine Vielzahl von Faktoren kann der optimalen Mischung aus Kosteneinsparungen, Risikominderung, Rentabilität und Kundenzufriedenheit im Weg stehen, darunter die Geschwindigkeit der Technologie, neue Markteintritte und sich ständig ändernde regulatorische Anforderungen.
Selbst wenn Sie Ihre Geschäftsentscheidungen mit Hilfe von vorausschauender Analyse verbessert haben, berücksichtigen Sie möglicherweise nicht alle Risiken und Unwägbarkeiten, die in der heutigen Geschäftswelt bestehen. Beispielsweise berücksichtigen Sie möglicherweise nicht, wie sich die Vergabe zu vieler Kreditlinien oder die Unterbepreisung von Krediten auf andere Bereiche Ihres Unternehmens auswirken kann, etwa auf Ihre Inkassoabteilung.
Deshalb greifen sowohl traditionelle Unternehmen als auch Fintech-Startups auf Decision-Optimization-Technologie zurück, um Chancen zu maximieren und Risiken zu minimieren. Die Software zur Decision Optimization bietet präskriptive Analyse unter Verwendung komplexer mathematischer Algorithmen und KI-Techniken, um optimale Aktionspläne zu empfehlen. Sie können die Kompromisse zwischen den Geschäftszielen optimieren – wie z. B. die Senkung der Kosten für den Kundendienst oder die Verbesserung der Kundenzufriedenheit – und den besten Weg in jeder Situation bestimmen.
Decision Optimization ist ideal für Unternehmen, die damit ringen, wie sie Geschäftsentscheidungen schneller und effizienter treffen können, während sie gleichzeitig mit Geschäftszielen wie Kostensenkung, Steigerung von Rentabilität und Kundenzufriedenheit in Einklang gebracht werden. Diese Technologie kann neue Wege zur Steigerung von Gewinn und Kundenorientierung aufzeigen und gleichzeitig kontinuierlich neue Erkenntnisse liefern, die die Ergebnisse auch nach Erreichen des anfänglichen Return on Investment (ROI) noch verstärken können.
Betrachten wir diese Beispiele aus der Praxis in drei der häufigsten Anwendungen:
Viele Unternehmen versuchen, die Betriebskosten zu senken und die Verarbeitungsgeschwindigkeit und Sicherheit zu verbessern. Dies ist häufig bei Handelsfirmen oder Finanzbörsen der Fall, wo die Wahrung von Transparenz und Vertraulichkeit während des Clearing- und Abrechnungsprozesses gegen regulatorische Anforderungen abgewogen werden muss. Decision Optimization liefert technische und infrastrukturelle Innovation, die menschliche Eingriffe reduzieren oder sogar eliminieren kann, wo diese den Wert der Entscheidung verlangsamen oder zunichtemachen würden.
Conditional Value at Risk (CVaR): Ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Assets von mehr als 1,4 Billionen USD musste die Stresstest-Standards der Federal Reserve erfüllen, um seine Fähigkeit nachzuweisen, bei verschiedenen wirtschaftlichen Schwankungen stabil zu bleiben und die Genehmigung zur Erhöhung der Dividenden zu erhalten. Durch die Erstellung einer Simulation für die Stresstests mittels Decision Optimization erfüllte die Bank die Standards.
Optimierung der Sicherheiten: Eine große europäische Bank hat die Kosten für ihre Kunden gesenkt und ihr Geschäft durch präskriptive analysebasierte Sicherheitenverwaltungs-Optimierung gesteigert und dabei 5,3 Basispunkte über den Best Practices der „günstigsten Bereitstellung“ eingespart.
Bankkunden sind heute besser informiert und mobiler als je zuvor. Sie haben eine Vielzahl von Möglichkeiten und kaufen Bankprodukte wie Giro- und Sparkonten, Kredite und Anlageprodukte sorgfältig ein. Diese Kunden erwarten, dass ihre Daten in personalisierte Beratung und Vorteile verpackt werden, die auf ihre finanziellen Ziele und persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Vertrieb: Eine große Bank in Spanien mit mehr als 90 Millionen Kunden weltweit nutzt Decision Optimization, um die Kundenbetreuung zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Durch das Filtern mehrerer Millionen Verkaufschancen und das Auswählen nur derjenigen, die voraussichtlich zu neuen Verkäufen führen, kann die Bank ihr Vertriebsnetz optimieren, ohne die Kundenbeziehung zu gefährden. Das Ergebnis ist eine verbesserte Kundenzufriedenheit und eine höhere Banken-ROI.
Für Banken kann es eine Herausforderung sein, neue Produkte und Lösungen zu entwickeln, die den unmittelbaren finanziellen Bedürfnissen der Kunden entsprechen. In einem wettbewerbsintensiven Umfeld, in dem Fintech-Firmen aktiv werden, bietet die Decision Optimization Unternehmen das Maß an Geschwindigkeit und Innovation, das sie brauchen, um sich von der Konkurrenz abzuheben.
Kreditkonfiguration: Eine Retailbank wollte die Effizienz der Kreditbearbeitung verbessern und einen besseren Kreditmix finden, um der Kundennachfrage gerecht zu werden. Durch den Einsatz einer Decision-Optimization-Lösung konnte das Unternehmen die durchschnittliche Kredithöhe um 15 Prozent erhöhen, die Zeit bis zur Finanzierung von 21 auf acht Tage verkürzen, die Zeichnungskosten um 78 Prozent senken und das monatliche Kreditvolumen um das Vierfache steigern.
Derivatepreisbildung: Eine optimierungsbasierte Lösung bestimmt schnell mittelfristige und kurzfristige Derivategeschäfte und identifiziert die kostengünstigsten Absicherungen und unabgesicherten Risiken, reduziert die Preisgestaltung und Entscheidungszeit um 83 Prozent und quantifiziert die Kosten der Risiken.
Diese Lösungen haben alle eines gemeinsam: Sie wurden mit IBM Decision Optimization entwickelt, das leistungsstarke Optimierungstechnologie für den Alltag im Geschäftsleben in den Mainstream bringt.
Wenn Finanzunternehmen ihre Erkenntnisse in die Tat umsetzen, wird die mathematische Optimierung zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die strategische und operative Planung. Portfolio-Manager und andere Bankfachleute können die IBM-Technologie nutzen, um Szenarien in einem Bruchteil der Zeit zu erkunden, Entscheidungen zu beschleunigen und die Ergebnisse zu verbessern.
Sehen Sie sich die Infografik an, um mehr über den ROI von IBM Decision Optimization zu erfahren und zu entdecken, wie Data-Science-Teams die Kraft von präskriptiver Analyse mithilfe von Optimierung nutzen können.
