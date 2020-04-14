Wie jeder Manager im Finanzdienstleistungssektor weiß, ist die Verbesserung der Geschäftsergebnisse durch präzise und zeitnahe Entscheidungen viel schwieriger als es aussieht. Eine Vielzahl von Faktoren kann der optimalen Mischung aus Kosteneinsparungen, Risikominderung, Rentabilität und Kundenzufriedenheit im Weg stehen, darunter die Geschwindigkeit der Technologie, neue Markteintritte und sich ständig ändernde regulatorische Anforderungen.

Selbst wenn Sie Ihre Geschäftsentscheidungen mit Hilfe von vorausschauender Analyse verbessert haben, berücksichtigen Sie möglicherweise nicht alle Risiken und Unwägbarkeiten, die in der heutigen Geschäftswelt bestehen. Beispielsweise berücksichtigen Sie möglicherweise nicht, wie sich die Vergabe zu vieler Kreditlinien oder die Unterbepreisung von Krediten auf andere Bereiche Ihres Unternehmens auswirken kann, etwa auf Ihre Inkassoabteilung.

Deshalb greifen sowohl traditionelle Unternehmen als auch Fintech-Startups auf Decision-Optimization-Technologie zurück, um Chancen zu maximieren und Risiken zu minimieren. Die Software zur Decision Optimization bietet präskriptive Analyse unter Verwendung komplexer mathematischer Algorithmen und KI-Techniken, um optimale Aktionspläne zu empfehlen. Sie können die Kompromisse zwischen den Geschäftszielen optimieren – wie z. B. die Senkung der Kosten für den Kundendienst oder die Verbesserung der Kundenzufriedenheit – und den besten Weg in jeder Situation bestimmen.