Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Zeitplanung war, dass sich die Marktbedingungen zu dem Zeitpunkt, an dem ein neues Tonmischungsrezept fertig war, geändert hatten. Die Planer mussten zu ihren Tabellenkalkulationen zurückkehren und neu berechnen. Weitere Verzögerungen traten auf, als die Rezepturen in einem Pilotproduktionslauf getestet wurden, um zu bestätigen, dass die Rezeptur den realen Qualitäts- und Kostenzielen entspricht.

Wie viele Bergbau- und Fertigungsunternehmen, die auf der Suche nach einem Wettbewerbsvorteil sind, hat ESAN seine IT-Abteilung um Datenanalysefunktionen erweitert, um die digitale Transformation seines Geschäfts zu unterstützen. Auf der Suche nach wirkungsvollen Möglichkeiten, um zu demonstrieren, wie Datenanalyse wichtige Geschäftsprobleme lösen kann, konzentrierten sich ESAN und Selco auf die Bozüyük-Tonanreicherungsanlage von ESAN.

Die seit 1979 in Betrieb befindliche Anlage in Bozüyük bot mehrere Vorteile für die Pilotierung des Einsatzes von Datenanalysen in einer Produktionsumgebung. „Die in Bozüyük hergestellten Produkte sind komplexer als die Materialien, die in einigen unserer anderen Werke verarbeitet wurden, aber die Prozesse und die Logistik an diesem Standort waren günstiger“, sagt Sinan Türkmen, Wirtschaftsingenieur und Datenanalysemanager bei ESAN. „Sobald die Anlage ausgewählt war, war es an der Zeit, die richtige Software zu wählen, um die Umstellung zu verwalten, und Selco hatte in diesem Bereich bereits einen Vorsprung.“