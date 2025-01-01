Das Information System Security Management and Assessment Program (ISMAP) ist ein

Programm der japanischen Regierung zur Bewertung der Sicherheit von Anbietern von Public-Cloud-Services (CSP). ISMAP genehmigt unabhängige externe Prüfer, die CSPs und ihre Dienste bewerten und registrieren, um sicherzustellen, dass sie bestimmte, von der japanischen Regierung festgelegte Sicherheitsanforderungen erfüllen. Dadurch wird die Nutzung durch Behörden ohne den zusätzlichen Aufwand und die Kosten behördengeführter Bewertungen ermöglicht.

Berichte und andere Unterlagen

Sehen Sie sich die Registrierung für IBM Cloud IaaS und PaaS auf der ISMAP-Website an (Eintrag ist auf Japanisch).