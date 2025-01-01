Das Information System Security Management and Assessment Program (ISMAP) ist ein
Programm der japanischen Regierung zur Bewertung der Sicherheit von Anbietern von Public-Cloud-Services (CSP). ISMAP genehmigt unabhängige externe Prüfer, die CSPs und ihre Dienste bewerten und registrieren, um sicherzustellen, dass sie bestimmte, von der japanischen Regierung festgelegte Sicherheitsanforderungen erfüllen. Dadurch wird die Nutzung durch Behörden ohne den zusätzlichen Aufwand und die Kosten behördengeführter Bewertungen ermöglicht.
Berichte und andere Unterlagen
Sehen Sie sich die Registrierung für IBM Cloud IaaS und PaaS auf der ISMAP-Website an (Eintrag ist auf Japanisch).
IBM Cloud IaaS, PaaS und VPC wurden von einem unabhängigen, externen und zertifizierten Prüfer für ISMAP zertifiziert. Die IBM Cloud ISMAP-Zertifizierung hilft japanischen Regierungsbehörden, IBM Cloud-Workloads zu nutzen und gleichzeitig die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
IBM Servicebeschreibungen (SBs) geben an, ob ein bestimmtes Angebot die ISMAP-Richtlinienkonformität erlangt hat und beibehält. Die unten aufgeführten Dienstleistungen werden jedes Jahr von einem unabhängigen externen Prüfer bewertet.
IBM Cloud-Services, die die ISMAP-Zertifizierung beibehalten haben, einschließlich:
Haben Sie Fragen zu einem Konformitätsprogramm? Benötigen Sie einen geschützten Konformitätsbericht? Wir sind für Sie da.