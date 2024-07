Goodiebox verschickt monatlich eine Auswahl an Schönheitsprodukten an Tausende von Kundinnen und Kunden in ganz Europa. Was genau sich in den Paketen befindet, hängt von drei Faktoren ab: den verfügbaren Beständen, dem Haltbarkeitsdatum und kreativen Entscheidungen. Das Team wusste, dass die Verwendung komplexer Spreadsheets eigentlich nicht tragbar war, und suchte dringend nach einer besseren Möglichkeit, um die kostbaren monatlichen Boxen zu kuratieren, zusammenzustellen und auszuliefern.