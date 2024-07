Winterhalter hat einen guten Ruf für Qualität und Service und legt den Schwerpunkt auf hervorragende Fertigungsqualität, Produktleistung und Nachhaltigkeit. Zur Steuerung seiner komplexen Geschäftsabläufe verlässt sich das Unternehmen seit vielen Jahren auf SAP-Software, die auf IBM Power-Servern ausgeführt wird.

Erhard Klein, Director of IT & Operations, sagt: „Unsere bekannteste Geschirrspülmaschine ist wahrscheinlich die ‚Bavaria’, die auf dem Münchner Oktoberfest zum Einsatz kommt. Neben den Maschinen stellt Winterhalter auch Verbrauchsmaterialien und Wasseraufbereitungssysteme her und setzt sich für die Entwicklung ressourcenschonender und nachhaltiger Waschlösungen ein.“

Was die Fertigung anbelangt, so wollte Winterhalter noch besseren Erkenntnisse über die Produktionseffizienz gewinnen. Als solide Grundlage für seine datengesteuerte Zukunft wollte das Unternehmen seine geschäftskritische IT-Infrastruktur erneuern. Darüber hinaus suchte das Team im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsverpflichtungen des Unternehmens nach Möglichkeiten, den Stromverbrauch zu senken, die CO 2 -Bilanz zu verbessern und die operative Leistung zu steigern.

Winterhalter hat seine SAP-Systeme im Laufe der Jahre umfassend angepasst. Erhard Klein kommentiert dazu: „Wir konzentrieren uns auf eine hohe Datenqualität, um den Betrieb zu steuern, die Automatisierung zu erhöhen und die Produktion zu optimieren. Wir haben uns für SAP-Lösungen entschieden, weil wir damit unsere Unternehmensphilosophie in Best Practices integrieren und uns so von der Konkurrenz abheben können.“

Mit seinen 420 virtuellen Systemen und etwa 40 SAP-Kernsystemen, kombiniert mit umfangreichen Anpassungen, suchte Winterhalter nach Möglichkeiten, seine SAP-ERP-Umgebung auf SAP S/4HANA umzustellen. Das Unternehmen wandte sich an seinen langjährigen Service-Anbieter BLUE Consult, einen IBM Business Partner, um Unterstützung bei diesem Projekt zu erhalten.