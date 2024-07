Von führenden Dokumentarfilmen bis hin zu großen Dramen, von Comedy bis hin zu Kultur: DMC erstellt, verkauft und vertreibt TV-Programme für Live-Übertragungen, Streaming und Downloads. Das 2016 gestartete Unternehmen hat sich schnell von einem Community-Kanal zu einem sehr beliebten General-Interest-Sender entwickelt und ist Teil der Egyptian Media Group.

Die Sendungen von DMC werden in zahlreichen Syndikatsprogrammen ausgestrahlt und umfassen Sitcoms, Talkshows, Dramen und mehr. Sie erreichen ein Publikum weit über die Grenzen Ägyptens hinaus. Um dies zu ermöglichen, werden die fertigen Episoden an mehrere Sender übertragen, indem die Mediendateien über das öffentliche Internet gesendet werden. Wenn die Übertragungen scheitern, könnte DMC wertvolle Kunden verlieren und begeisterte Zuschauer würden ihre Lieblingssendungen verpassen.

Je nach Programmdauer sind die Dateien bis zu 25 GB groß und werden jeweils an mehrere Sender gesendet. Mit mehr als zehn täglichen Shows, die an mehrere Partner syndiziert werden, ist DMC auf eine schnelle, effiziente und fehlerfreie Datenübertragung angewiesen, wobei nur sehr wenig Zeit für die Verwaltung von erneuten Sendungen bleibt. Aufgrund von Bandbreitenbeschränkungen und technischen Einschränkungen der Internetprotokolle steigt jedoch das Risiko, dass DMC Fristen verpasst, da DMC immer mehr Syndizierungspartner gewinnt. Darüber hinaus ist DMC auf die Verbindungssicherheit angewiesen, um zu verhindern, dass Cliffhanger-Episoden an falsche Empfänger gesendet oder von Hackern abgefangen werden.

„DMC ist schnell gewachsen, und die Bewältigung des Zuwachses an Inhalten, Kanälen und Syndizierung hat oberste Priorität“, sagt Eslam El Hariry, Technical Director, DMC. „Da unsere Shows erfolgreich sind, wird es unerlässlich, Inhalte schnell, zuverlässig und mit absoluter Sicherheit verbreiten zu können. Es ist eine große Herausforderung, dieses Wachstum kosteneffizient zu bewältigen, und wir haben nach einer Plattform und einem Geschäftspartner gesucht, um die bestmöglichen strategischen Lösungen zu gewährleisten.“