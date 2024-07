In einer Zeit, in der Unternehmen sich um mehr Nachhaltigkeit bemühen, die Zinssätze steigen und der finanzielle Druck stark zunimmt, ist es in der Immobilienbranche von entscheidender Bedeutung, äußerst nachhaltige, innovative und kosteneffiziente Dienstleistungen zu erbringen. Um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und für potenzielle Kunden noch attraktiver zu werden, wollte das schwedische Immobilienverwaltungsunternehmen BanFast Förvaltning AB noch mehr auf Nachhaltigkeit setzen und seine betriebliche Effizienz steigern.