Rogge lobt die Benutzerfreundlichkeit von IntelliMagic Vision for z/OS: „Die Daten im System lassen sich problemlos per „Slice-and-Dice“ aufschlüsseln und die Berichte lassen sich leicht interaktiv ändern. Beispielsweise können Sie einen anderen Diagrammtyp auswählen, eine weitere Metrik hinzufügen oder eine Metrik in einer anderen Einheit anzeigen. Bei Bedarf kann auch ein neuer Bericht von Grund auf erstellt werden, der dann sofort verfügbar ist, einschließlich der Historie. Der Informationsaustausch zwischen Kollegen ist ebenfalls erstaunlich einfach, da Sie einfach die URL eines Berichts kopieren und an einen Kollegen senden können. Diese werden genau das Gleiche sehen – sehr praktisch! Kollegen tauschen täglich Diagramme untereinander aus.

Rogge ist auf z/OS-Performance spezialisiert. „Für mich sind die Berichte über den Konsum besonders interessant. Diese sind innerhalb von Workload Manager (WLM) gruppiert, es umfasst also Berichtsklassen, Jobs und gestartete Aufgaben. Ich kann schnell sehen, wie viel CPU- und wie viel zIIP-Ressourcen sie verbrauchen. Was es besonders nützlich macht, ist die Drilldown-Funktion. Wenn ich zum Beispiel eine hohe Nutzung der Db2-Plattform wahrnehme, vergrößere ich die Berichtsklassen dort. Innerhalb der Berichtsklasse können Sie sehen, welche Software, welche gestartete Aufgabe oder welcher Job den Spitzenwert verursacht hat.“ Eine weitere wichtige Funktion ist die Drilldown-Ansicht von oben nach unten, um eine hohe CPU-Auslastung zu identifizieren. Systemingenieure beginnen auf der Workload-Ebene – sie verwenden benutzerdefinierte Gruppierungen von Berichtsklassen – und führen einen Drilldown zu Berichtsklassen und dann zu bestimmten Adressen durch. Diese strukturierte Methode ermöglicht eine schnelle Ursachenanalyse und Leistungsoptimierung.

Für Teams in anderen Bereichen sind andere Berichte wichtig. CICS-Spezialisten finden die Antwortzeiten und die Anzahl der Transaktionen innerhalb der CICS-Regionen am wichtigsten. Im MQ-Bereich geht es hauptsächlich um die Überwachung von Warteschlangen, wie viele Nachrichten sich darin befinden oder wie viele Abrufe und Speichervorgänge durchgeführt werden. In den anderen Bereichen, wie Speicher und Db2, werden täglich viele Berichte abgefragt. Die Colruyt Group hat IntelliMagic Vision for z/OS in den meisten ihrer Mainframe-Domains implementiert und nutzt es täglich für die Nutzungsanalyse und -überwachung.

Das Team nutzt Dashboards auch für monatliche WLM-Überprüfungen, um nicht klassifizierte Arbeiten zu überprüfen, die Wichtigkeit zu verteilen und Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren. Was früher eine manuelle und zeitaufwändige Aufgabe war, wird nun durch IntelliMagic Vision for z/OS rationalisiert, wodurch wertvolle Zeit gespart wird. Während der Einsatz von IntelliMagic Vision for z/OS derzeit auf die Leistungsoptimierung und Trendanalyse konzentriert ist, spielt es eine entscheidende Rolle bei der kontinuierlichen Optimierung der Mainframe-Umgebung hinsichtlich CPU-Auslastung, WLM-Konfiguration und Gesamtsystemeffizienz.

In jüngerer Zeit hat die Colruyt Group an einer benutzerdefinierten Gruppierung innerhalb von IntelliMagic Vision for z/OS gearbeitet, um CICS-Transaktionen mit den entsprechenden Anwendungsteams zu korrelieren. Durch die Zusammenführung der SMF-Metriken aus IntelliMagic Vision for z/OS mit Metadaten aus ihrem internen Software-Management-Tool können sie nun IntelliMagic Vision for z/OS als Anwendungsberichtstool für Softwareentwickler und Anwendungsmanager anbieten. Dies ersetzt ihre Altlast-SAS/MXG-Berichte und verbessert die Leistung zwischen den Teams.

IntelliMagic Vision for z/OS spielt eine entscheidende Rolle bei der Überwachung von Trends in der Nutzung der Distributed Data Facility (DDF), insbesondere für Java-Prozesse, die mit Db2 auf dem Mainframe verbunden sind. Jeder dieser Prozesse verfügt über eine eindeutige Korrelations-ID, sodass Systemingenieure Leistungsprobleme bis zum spezifischen Prozess und dessen Verantwortlichen zurückverfolgen können, was die Verantwortlichkeit und Transparenz erhöht. „Für diese Überwachung ist es unverzichtbar geworden. Wenn jemand vorschlagen würde, IntelliMagic Vision nicht mehr zu verwenden, würden viele Kollegen wahrscheinlich sagen: „Dann haben wir ein Problem, denn wir wären in mehreren Bereichen blind. Dann müssten wir eine ganze Reihe zusätzlicher Berichte schreiben‘“, sagt Rogge.

Rogge war beeindruckt von der Anzahl der Berichte in IntelliMagic Vision for z/OS. „Andere Anbieter behaupten oft, dass sie jede Art von Bericht erstellen können. Der Punkt ist, wir wussten vorher nicht, was wir sehen wollten. Das Erfreuliche ist, dass viele Berichte bereits standardmäßig in IntelliMagic Vision enthalten sind und die Historie vom ersten Tag an aufgebaut wird. Wenn wir einen Bericht benötigen, steht uns dieser sofort zur Verfügung, einschließlich der Historie. Dies fehlt bei anderen Anbietern oft.“

Darüber hinaus ist die Colruyt Group mit der Unterstützung für IntelliMagic Vision for z/OS sehr zufrieden. Sie sind lieber unabhängig von Support, aber wenn doch einmal ein Problem auftritt, sind sie zuversichtlich, dass sie es mit Hilfe des IBM Support-Teams, das mit der Konfiguration und dem Datenfluss vertraut ist, schnell lösen können. Und da IntelliMagic in der Cloud verfügbar ist, können die IBM-Experten direkt darauf zugreifen und problemlos mit dem Colruyt-Team zusammenarbeiten.

Rogge fasst zusammen: „Mit IntelliMagic Vision haben wir nicht nur ein hervorragendes Produkt, sondern auch kompetente Ansprechpartner, die uns bei Problemen helfen können. Das passt hervorragend zusammen!“